«  J’espère que le monde entier pourra être vacciné  »: un énorme coup de pouce pour les vaccinateurs alors que les icônes brésiliennes Neymar et Ronaldinho saluent Covid jabs (VIDEO)

Avec plus de 200 millions d’abonnés sur Instagram, la paire de prétendants au premier prix du football, le Ballon d’Or – remporté par Ronaldinho lors de sa pompe, en 2005 – sait que publier des vidéos d’eux-mêmes prenant le traitement pourrait porter un poids énorme, en particulier dans leur pays d’origine, qui serait d’environ 500 000 décès liés à Covid.

Alors que le retraité Ronaldinho a posté une photo de lui-même dans une tenue Nike colorée et des lunettes de soleil recevant son jab, Neymar a décidé de fournir une vidéo de lui-même ayant l’injection, portant une tenue entièrement noire et fournissant un message plus émotionnel.

« Après une longue attente, c’était à mon tour, » l’attaquant du Paris Saint-Germain a annoncé à ses fans sur la plateforme de plus de 151 millions.

« Quel bonheur. J’espère que tout reviendra à la normale le plus rapidement possible et que non seulement mon pays, le Brésil, mais le monde entier pourront être vaccinés. »

On ne sait pas si sa vaccination a été un facteur dans le départ rapide de Ronaldinho pour Dubaï, le vainqueur de la Coupe du monde 2002 très en demande remerciant les Émirats arabes unis pour le « amour et accueil merveilleux » il a reçu à son arrivée.

L’homme de 41 ans a déclaré à propos de sa vaccination: « Foi, joie, gratitude et un grand espoir pour un avenir meilleur pour tous. »

Des personnalités du football bien connues sont de plus en plus présentes dans les campagnes gouvernementales visant à augmenter la proportion de populations s’inscrivant pour se faire vacciner.

Le partenaire de grève de Neymar, Kylian Mbappe, a été décrit par Alain Fischer, président du Conseil d’orientation pour la stratégie de vaccination en France, comme l’ambassadeur «idéal» de la campagne de vaccination de masse qu’ils ont prévue.

Le gouvernement britannique a produit une campagne vidéo avant la finale de la FA Cup au Royaume-Uni ce week-end, lorsque de nombreux fans ont été autorisés à revenir dans le cadre d’un événement de test de capacité restreinte.

L’ancien manager de la Premier League Harry Redknapp et l’ancien joueur de haut niveau Chris Kamara faisaient partie du film, qui comparait les qualités défensives des vaccins aux meilleurs joueurs opérant en Angleterre.

Il y a également eu un débat sur la question de savoir si les footballeurs devraient pouvoir « sauter la file d’attente » pour recevoir leurs vaccins, certains affirmant que cette décision permettrait d’allouer le financement substantiel consacré aux tests des joueurs à des initiatives de santé.

De nombreux organismes sportifs ont soutenu l’utilisation potentielle controversée des « passeports » Covid, permettant aux fans qui ont pris un coup d’assister à des événements en fournissant la preuve qu’ils ont reçu le traitement.