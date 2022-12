J’espère que le Brésil sortira bientôt de la Coupe du monde

Le défenseur français William Saliba a déclaré qu’il espérait que le Brésil, favori de la Coupe du monde, soit éliminé du tournoi “le plus tôt possible”.

Le Brésil et la France se sont qualifiés pour les huitièmes de finale et si le Brésil est en tête de son groupe comme prévu, la première étape que les deux nations pourraient rencontrer est la finale.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

– Classement à élimination directe de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

S’adressant à une conférence de presse vendredi, Saliba a déclaré qu’il voulait éliminer son coéquipier d’Arsenal Gabriel Jesus de la Coupe du monde.

“C’est un joueur de haut niveau et il a fait beaucoup de bonnes choses à Arsenal cette année”, a déclaré Saliba.

“J’espère qu’il fera une belle performance [at the World Cup] mais à partir d’aujourd’hui, j’espère qu’ils sortiront le plus tôt possible.”

Les champions du monde en titre affronteront la Pologne lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde dimanche.

William Saliba participe à la première Coupe du monde de sa carrière. Photo de Tnani Badreddine/DeFodi Images via Getty Images

La France est de retour en huitièmes de finale d’un tournoi majeur après avoir atteint ce stade lors du Championnat d’Europe l’an dernier et les souvenirs de son élimination choc par la Suisse seront encore frais.

Les Bleus menaient 3-1 contre les Suisses mais ont concédé deux buts dans les 10 dernières minutes avant de sortir aux tirs au but.

“Je pense que nous étions trop détendus contre la Suisse”, a déclaré Antoine Griezmann lors d’une conférence de presse vendredi.

“Quand on menait 3-1 on pensait que c’était fini. Dans les grandes compétitions on se rend compte qu’il n’y a pas d’adversaires faciles, ça va être pareil contre la Pologne. Rien n’est garanti, il va falloir être concentré du premier au dernière seconde.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Horaire | Equipes

– Coupe du monde 2022: Comment chaque équipe peut atteindre les huitièmes de finale

“Nous devons garder à l’esprit que rien ne peut être pris pour acquis.”

La France n’a pas encore reçu de penalty lors de cette Coupe du monde et Griezmann ne dirait pas qui les prendrait si l’occasion se présentait au stade Al Thumama.

“Qui tire les tirs au but est très clair pour nous. Mais je ne donnerai pas [Wojciech] Szczesny toute info, il est déjà assez bon. Gardons-le une surprise”, a ajouté Griezmann.

“Nous allons y travailler aujourd’hui, ou plus probablement demain car l’entraînement d’aujourd’hui est ouvert aux médias”, a-t-il ajouté en souriant.

Le vainqueur de l’affrontement France-Pologne affrontera l’Angleterre ou le Sénégal en quarts de finale.

Les informations de Reuters ont été incluses dans ce rapport.