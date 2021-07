« J’espère que l’Angleterre va gagner »: l’icône de l’UFC Nurmagomedov salue 9 étoiles alors qu’il prononce trois Lions pour battre l’Italie en finale de l’Euro (VIDEO)

La puissance prophétique Nurmagomedov a fait de l’Angleterre des prétendants probables seulement trois jours après le début du tournoi, et les supporters du Real Madrid ont de nouveau montré leur soutien à l’équipe de Gareth Southgate avant la finale très attendue dimanche, exposant son point de vue lors d’un examen.

S’adressant à Javier Mendez sur la page Instagram de son entraîneur, le perspicace Nurmagomedov a choisi les attaquants Raheem Sterling et Harry Kane, les milieux de terrain Mason Mount et Kalvin Phillips, le défenseur Kyle Walker et le gardien Jordan Pickford comme six des meilleurs.

« La dernière fois qu’ils ont remporté un titre, c’était en 1966, quand ils ont remporté la Coupe du monde », il a dit à propos de la longue attente des fans anglais pour un trophée. « Après ça, ils n’ont rien gagné.

« Ils ont une très bonne et jeune équipe avec des joueurs comme Sterling, Kane, Mount, Phillips, Walker, Pickford. Une très bonne équipe, et ils vont jouer à domicile. »

Cet avantage de Wembley a fait de l’Angleterre la favorite des bookmakers, bien que les Azzurri soient sur une remarquable séquence de 33 matchs sans défaite et ont sans doute battu une meilleure opposition pour atteindre la finale, évinçant l’Espagne triple championne aux tirs au but la nuit avant que l’Angleterre ne dépasse 1992. vainqueur du Danemark en prolongation.

Le légendaire duo défensif Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini ont à juste titre attiré l’attention de Nurmagomedov, ainsi que du tueur à gages de la Lazio Ciro Immobile.

« L’Italie, je pense, a une grande chance car elle a une équipe très expérimentée : Bonucci, Chiellini, Immobile, tous ces gars-là », a observé le champion des poids légers à la retraite.

« Mais à mon avis, l’Angleterre doit gagner parce qu’elle a de la vitesse. J’espère que l’Angleterre va gagner – je pense qu’elle le mérite. »

Les supporters anglais encouragés par l’un des noms les plus connus du sport qui font basculer leur équipe vers la gloire peuvent trouver une note de prudence dans l’autre prédiction de Nurmagomedov lors de la phase de groupes.

Le joueur de 32 ans a nommé le Portugal de son ami Cristiano Ronaldo comme son autre sélection pour le titre, seulement pour les voir éliminés en huitièmes de finale par la Belgique, qu’il avait vu battre la Russie 3-0 lors de leur match d’ouverture à Saint-Pétersbourg. .