Le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la France devrait se débarrasser du «fardeau» causé par le président Emmanuel Macron, alors que l’UE se prépare à débattre d’éventuelles sanctions contre Ankara en raison des tensions en Méditerranée.

Erdogan a fait ses commentaires en parlant du groupe de médiation de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sur le conflit du Haut-Karabakh, coprésidé par la France, la Russie et les États-Unis.

Le rôle de médiateur de la France a disparu au fil des ans. Macron est un fardeau pour la France. Macron et la France traversent en fait une période très dangereuse. J’espère que la France se débarrassera du problème de Macron le plus tôt possible.

La semaine dernière, le Sénat français, la chambre haute du parlement national, a adopté une résolution non contraignante appelant Paris à reconnaître officiellement l’indépendance du Haut-Karabakh. Bien que la France ait rapidement déclaré que cette décision n’aurait aucun effet sur sa politique étrangère, la résolution a été vivement critiquée par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et son proche allié, la Turquie.

« Cher frère Ilham Aliyev a dit que s’ils aiment tant les Arméniens, ils devraient donner Marseille aux Arméniens, et je donne le même conseil », Erdogan a déclaré vendredi, se référant à une déclaration antérieure d’Aliyev.

Le président turc avait auparavant attaqué Macron pour sa rhétorique sur l’islam et la répression des groupes musulmans radicaux en France, après qu’un enseignant ait été brutalement assassiné pour avoir montré à sa classe une caricature du prophète Mohammed.

Ankara a eu des relations difficiles avec l’UE ces dernières années. Bruxelles a protesté à plusieurs reprises contre l’exploration turque du gaz naturel et le forage offshore près de Chypre et de la Grèce. Vendredi, le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré que les États membres de l’UE se réuniraient le 10 décembre pour discuter d’éventuelles représailles contre la Turquie. «Actes unilatéraux et rhétorique hostile» par rapport à la Méditerranée orientale.

Aussi sur rt.com Le président du Conseil européen déclare que les nations doivent peser les sanctions face au comportement « hostile » de la Turquie

Erdogan, quant à lui, a déclaré le mois dernier que l’UE ne devrait pas devenir « Un outil pour ouvrir les inimitiés contre notre pays. »

La région montagneuse du Haut-Karabakh est située à l’intérieur de la frontière internationalement reconnue de l’Azerbaïdjan mais est peuplée presque exclusivement d’arméniens de souche. L’enclave est devenue une république indépendante de facto à la suite d’une guerre sanglante avec Bakou au début des années 1990.

La guerre ouverte au Haut-Karabakh a éclaté à nouveau le 27 septembre après des décennies d’escarmouches aux frontières. De violents combats ont duré six semaines jusqu’à ce que Bakou et Erevan signent un cessez-le-feu négocié par la Russie. En vertu de cet accord, l’Arménie a accepté de restituer une partie importante du Haut-Karabakh et des zones environnantes sous contrôle azerbaïdjanais, et des soldats de la paix russes ont été déployés sur le terrain.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!