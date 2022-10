“J’espère que je participerai aux finales du BWF World Tour en décembre” – PV Sindhu

La navette indienne vedette PV Sindhu, qui est hors de combat depuis qu’elle a remporté la médaille d’or aux Jeux du Commonwealth 2022 en août, a déclaré mercredi que sa rééducation et sa récupération se déroulaient bien et qu’elle espère faire un retour avec les finales du BWF World Tour. 2022, qui se tiendra à Guangzhou, en Chine, du 14 au 18 décembre.

Malgré une blessure au début du tournoi, Sindhu a battu la Canadienne Michelle Li lors de la finale du simple féminin à Birmingham pour remporter sa première médaille d’or individuelle au CWG. Elle a été vue jouer la plupart de ses matchs avec une jambe gauche attachée. Plus tard, on a découvert que la double médaillée olympique avait subi une fracture de fatigue à la cheville gauche.

« Tout (rééducation et récupération) se passe bien. J’espère que je participerai à la finale du BWF World Tour en décembre », a déclaré Sindhu à IANS dans une interview en marge de l’événement Junior Badminton Championship (JBC) 2022 dans la capitale nationale.

La dernière étape de la sixième édition du “PNB MetLife Junior Badminton Championship (JBC) 2022” s’est terminée mercredi au stade couvert Indira Gandhi avec le couronnement de 10 champions de badminton dans cinq catégories.

La navetteuse de 27 ans a déclaré qu’elle ne pouvait pas participer aux championnats du monde de la BWF en raison de sa blessure, mais la pause était également importante pour donner à son corps un repos adéquat avant une saison chargée l’année prochaine.

« Certainement, c’était triste de manquer les championnats du monde de la BWF en raison d’une fracture de stress, mais je pense que prendre soin de mon corps était également important. Je prends la pause positivement. Je pense que c’est la seule fois où j’aurai une pause car l’année prochaine va être mouvementée avec des tournois alignés les uns après les autres », a-t-elle déclaré.

Interrogée sur le meilleur joueur de badminton parmi le lot actuel, Sidhu a déclaré que la plupart des joueurs du top 10 et des quinze sont du même niveau et qu’elle ne peut pas choisir le meilleur parmi eux ni les prendre à la légère.

“Les dix meilleurs joueurs se débrouillent vraiment, vraiment bien, vous pouvez vous attendre à ce qu’un soit le meilleur car chaque tournoi a un nouveau vainqueur. En même temps, un jour donné, qui joue bien et donne le meilleur de lui-même est un gagnant, c’est ce que je ressens », a-t-elle déclaré.

“Donc, quels que soient les joueurs que vous jouez dans le top 10 et les quinze, ils ont le même niveau, c’est juste que tout le monde a un style de jeu différent. Vous ne pouvez prendre personne facilement en ce moment », a-t-elle ajouté.

L’un des athlètes les plus décorés du pays, Sindhu a remporté de nombreuses médailles prestigieuses pour le pays aux Jeux olympiques, aux championnats du monde, au CWG et à d’autres tournois. Cependant, l’or olympique manque à son cabinet et la joueuse vedette de badminton est également consciente de son prochain grand objectif.

“Certainement, j’y penserai (l’or olympique) et comme je le suis, mais en même temps, il y a quelques tournois à venir et nous avons aussi les qualifications olympiques qui commencent bientôt. Donc, en regardant d’abord cela, en souhaitant pouvoir donner le meilleur de moi-même », a-t-elle déclaré.

Parlant de sa préparation pour les Jeux olympiques de Paris, elle a déclaré : « Il y a beaucoup de préparation qui va se passer mais avant cela, je dois être en forme mentalement et physiquement. Pour que je puisse être à mon meilleur pour Paris et comme je l’ai mentionné, il faut aussi bien faire les qualifications olympiques pour être au top.

