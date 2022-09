Le Norvégien Casper Ruud a perdu contre Carlos Alcaraz lors de la finale de l’US Open 2022 alors qu’il a subi une deuxième défaite en finale du Grand Chelem aux mains d’un joueur espagnol cette saison. Plus tôt, il a perdu la finale de l’Open de France face à Rafael Nadal, puis dimanche, il est tombé dans l’épreuve de force de l’US Open.

Ruud envisageait de devenir le premier Norvégien à devenir le nouveau numéro un mondial, mais il n’a pas réussi à faire face à la puissance de feu de la sensation espagnole Carlos Alcaraz. Alcaraz a battu Ruud 6-4, 2-6, 7-6 (1), 6-3 dans un match passionnant en quatre sets qui a duré trois heures et 20 minutes au stade Arthur Ashe.

Ce n’est pas la première fois que Ruud subit une défaite aux mains d’un joueur espagnol car en juin, il a fait face à une défaite consécutive en trois sets 3-6, 3-6, 0-6 aux mains de la légendaire star espagnole Rafael Nadal à l’Open de France. Cependant, Ruud a éliminé les chances de Nadal de devenir le joueur masculin n ° 1 après avoir remporté son match de demi-finale à l’US Open.

Sur cette note, Ruud a déclaré: «Je suppose que j’espère que je ne jouerai pas contre un joueur espagnol si jamais j’atteins une autre finale de Chelem. Ils savent ce qu’ils font en finale du Chelem.

La finale du simple masculin de l’US Open était la première confrontation dans laquelle deux joueurs s’affrontaient à la fois pour leur premier titre du Grand Chelem et pour le rang de numéro un mondial.

Bien que Ruud n’ait pas réussi à décrocher son premier Grand Chelem, il se hissera à la deuxième place du classement mondial à partir de son rang actuel de n ° 7

Après avoir perdu la finale de l’US Open, Ruud a déclaré : « À Roland Garros, (c’était) difficile pour moi de croire que je pouvais battre Rafa » et a ajouté qu’Alcaraz était un « dur à cuire » en finale.

«Je pensais toujours que j’étais l’opprimé d’une certaine manière. Mais c’était plus amusant pour moi aujourd’hui. Je n’avais pas besoin d’affronter la plus grande idole de ma vie lors du plus grand match de ma vie. C’était en quelque sorte plus facile pour moi de croire que je pouvais gagner.

Cependant, Ruud a mentionné que les défaites en finale de l’Open de France et de l’US Open ont contribué à renforcer sa conviction qu’il remportera un jour un trophée majeur.

« Aujourd’hui n’a pas été plus facile, mais j’y ai cru davantage. Je pense que ces deux tournois ont en quelque sorte fait grandir ma confiance en moi pour gagner un Grand Chelem », a-t-il déclaré.

