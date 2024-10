« J’espère que Dieu me donnera la force de faire plus de films » : Scorsese répond aux rumeurs de retraite | Films

Martin Scorsese a nié son intention de prendre sa retraite, déclarant lors d’une conférence de presse en Italie qu’il avait « encore des films à faire » après que des informations ont fait surface en septembre selon lesquelles deux projets prévus de longue date avaient été reportés.

Selon le Hollywood ReporterScorsese, 81 ans, s’exprimait avant une cérémonie de remise des prix à Turin et a démenti les rumeurs selon lesquelles il ne ferait plus de films. « Je ne dis pas du tout au revoir au cinéma… J’ai encore des films à faire et j’espère que Dieu me donnera la force de les faire. »

Il y a deux semaines Variété signalée que deux longs métrages majeurs de Scorsese, un biopic de Frank Sinatra et une adaptation du roman de Shūsaku Endō de 1973, A Life of Jesus, ont été suspendus. Le récit biographique de l’histoire de Jésus d’Endo (dont le roman précédent Silence Scorsese a déjà adapté) était considéré comme le prochain film de Scorsese après Killers of the Flower Moon ; cependant, aucun casting n’a encore été annoncé et aucune date de début n’a été programmée.

Le biopic de Sinatra est en préparation depuis au moins 2009. Alors qu’à un moment donné, le tournage avait été annoncé pour commencer en novembre, celui-ci aurait également été annulé sans nouvelle date. Des informations suggèrent également que la famille de Sinatra n’est pas d’accord avec l’approche de Scorsese concernant l’histoire du chanteur, y compris les liens de Sinatra avec le crime organisé.

Scorsese a cependant évoqué un projet dans lequel il participe actuellement : un « documentaire sur l’archéologie marine » intitulé Naufrages de Sicileen collaboration avec l’archéologue sous-marine Dr Lisa Briggs et filmé près de la maison ancestrale de Scorsese. Scorsese a déclaré que la récupération d’objets anciens des fonds marins « m’a profondément ému ».