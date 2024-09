« J’espère que cela changera les perceptions » : un documentaire se concentre sur la vraie Elizabeth Taylor | Elizabeth Taylor

La vie d’Elizabeth Taylor a toujours été décrite comme un feuilleton torride. Une histoire de sexe et de scandale : huit mariages, une vie de diamants et une lutte contre la dépendance. Mais un nouveau documentaire raconte une histoire différente, et Kim Kardashian contribue à réécrire le scénario.

Elizabeth Taylor : superstar rebelleune série en trois parties diffusée sur BBC2 à partir de vendredi, recadre son sujet non seulement comme un double lauréat d’un Oscar, mais aussi comme un magnat des affaires et un activiste pionnier qui a réécrit les règles de la célébrité.

Parmi les principaux contributeurs figure sa petite-fille Naomi Wilding, qui estime qu’une réévaluation est attendue depuis longtemps.

« J’hésitais à participer, mais la série raconte l’histoire de ma grand-mère sous un angle plus humain », a déclaré Wilding. « Nous traversons une période de réflexion. Les événements de ces dernières années nous poussent à considérer les célébrités sous un angle différent. Elles ont peut-être de l’argent et du pouvoir, mais elles restent des personnes faillibles et pleines de sentiments. »

Naomi Wilding, la petite-fille de Taylor, est interviewée dans la docu-série. Photographie : James Incledon/BBC/Passion Docs Ltd./E-Kitten SPV

« La vie de ma grand-mère peut nous servir d’exemple. C’est l’occasion de réfléchir à la manière dont nous présentons les femmes dans les médias. »

Elle pense que le titre de « superstar rebelle » est approprié. « J’espère que cette série changera les perceptions. Elle était déterminée à suivre sa propre voie et à prendre ses propres décisions. J’aimerais qu’une nouvelle génération apprécie cela parce que son histoire est toujours aussi pertinente aujourd’hui. »

Wilding estime que Taylor était une précurseure des stars de télé-réalité et des influenceurs d’aujourd’hui : « Elle a été la première célébrité à vivre sa vie entièrement en public. Ce n’était pas son choix, du moins au début. Mais elle a fini par comprendre et s’en est servie comme d’une force pour le bien. »

« Elle avait des décennies d’avance sur son temps dans la façon dont sa vie privée s’entremêlait avec sa carrière. Elle et Richard [Burton] étaient le couple puissant d’origine. Le « Liz and Dick show » a donné naissance à la culture paparazzi que nous connaissons aujourd’hui, elle a donc consciemment pris le contrôle du récit, en engageant son propre photographe personnel [Gianni Bozzacchi, who appears in the docuseries].”

Le documentaire est produit par Kardashian, qui se considère comme une protégée de Taylor et a réalisé la dernière interview avec elle avant sa mort en 2011, à l’âge de 79 ans.

« Elle était elle-même sans complexe », a déclaré Kardashian. « C’était une battante. La preuve vivante qu’on peut continuer à évoluer et à changer et avoir différents chapitres dans sa vie. Elle a ouvert la voie à tous ceux qui sont venus après elle. Elle est le modèle. »

« Kim a été inspirée par ma grand-mère, c’est sûr », a déclaré Wilding. « Elle est devenue un mentor pour les jeunes femmes, les prenant sous son aile parce qu’elle comprenait les compromis que représentait la vie sous les feux de la rampe. »

Kardashian parle d’expérience lorsqu’elle dit de Taylor : « S’ouvrir à cet examen minutieux est dur pour votre âme. »

Taylor est devenue célèbre à différentes époques. « Sa vie s’est déroulée dans des gros titres qui étaient souvent misogynes à travers le prisme d’aujourd’hui », a déclaré Wilding.

« Elle était à l’origine un produit du système des studios, bien sûr, mais elle a été traitée comme une marchandise pendant des décennies. Son premier mariage a été arrangé par la MGM. À 16 ans, elle embrassait des hommes d’âge moyen à l’écran. J’ai beaucoup pensé à elle quand #MeToo a eu lieu, je me demandais quelles histoires elle allait raconter. »

Le documentaire présente des enregistrements audio inédits d’une Taylor sans défense réfléchissant sur sa vie et des témoignages de première main de son entourage, dont sa filleule Paris Jackson, fille de Michael.

Avec ses frères et sœurs et ses cousins, Wilding est ambassadrice de la Fondation Elizabeth Taylor contre le sida.

« C’est en réalisant qu’elle pouvait faire la différence dans la communauté des personnes atteintes du sida et du VIH qu’elle a enfin compris le sens de la célébrité et qu’elle est devenue une véritable influenceuse. C’est un travail important, et il est encore plus important pour nous, car il l’était pour elle. »