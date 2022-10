J’espère que “Captain Fantastic” servira d’inspiration à la nouvelle génération de footballeurs indiens, déclare Sunil Chhetri

Captain Fantastic raconte la vie du capitaine talismanique de l’Inde qui a été un footballeur légendaire et aussi l’un des meilleurs buteurs internationaux du monde – Sunil Chhetri.

Répartie en trois parties, la série documentaire explore les différentes phases de la vie de Chhetri, de l’enfance à la célébrité à travers les yeux du footballeur emblématique lui-même, de sa famille, de ses plus proches associés et d’un éventail de sommités du monde du football et au-delà. Il offre aux téléspectateurs des aperçus jusqu’alors inconnus de la vie de Chhetri – le jeune méfiant courtisant la fille de son entraîneur, l’adversaire ultra-compétitif qui ne concédera même pas les jeux de société familiaux, le skipper des temps modernes qui inspire les jeunes avec sa forme physique et son dynamisme.

“Je suis extrêmement honoré d’avoir un docu-film capturant l’histoire de ma vie à travers l’objectif des personnes qui ont fait de moi ce que je suis”, a déclaré Sunil Chhetri.

“J’espère que ce docu-film servira d’inspiration à la nouvelle génération de footballeurs indiens pour servir le rêve ultime de faire de l’Inde une puissance mondiale du football”, a-t-il ajouté.

L’un des footballeurs les plus prolifiques d’Inde, Chhetri est le meilleur buteur de tous les temps du pays et le joueur le plus capé. Il a marqué 84 buts en 131 matches internationaux officiels depuis ses débuts le 12 juin 2005 contre le Pakistan. Chhetri a inscrit 84 buts pour l’Inde, derrière les 90 buts de Messi et les 117 buts de Ronaldo.

« Vous savez tout sur Ronaldo et Messi. Obtenez maintenant l’histoire définitive du troisième international masculin actif avec le meilleur score. Sunil Chhetri, Captain Fantastic est maintenant disponible sur FIFA + », a tweeté la FIFA depuis sa poignée de Coupe du monde.

Le joueur de 38 ans est actuellement le troisième meilleur buteur international actif, juste derrière les légendes du jeu Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le premier épisode de la série reviendra sur les débuts de Chhetri et les débuts de sa carrière de footballeur.

«Le premier épisode nous ramène là où tout a commencé… tout cela menant à ses débuts en Inde à l’âge de 20 ans. Des associés proches, des proches et des collègues footballeurs aident à raconter l’histoire – à part l’homme lui-même, l’homme affectueusement surnommé , ‘Captain, Leader, Legend’ », disait le synopsis du premier épisode.

Le deuxième épisode comprend les débuts de Chhetri avec l’équipe nationale, réalisant son rêve de jouer au football professionnel. Le troisième et dernier épisode montre comment Chhetri atteint les sommets de sa vie professionnelle et personnelle.

FIFA+ avait précédemment publié Maitanam, un documentaire sportif comprenant six histoires inspirantes et vivantes de l’État indien du Kerala où le football est un mode de vie.

