“J’espère gagner la seule médaille qui manque à mon cabinet”, déclare PR Sreejesh

Le gardien de but de l’équipe de hockey masculin Star India, PR Sreejesh, a presque tout accompli au cours de sa brillante carrière de 17 ans, à l’exception d’une médaille en Coupe du monde et il veut réaliser son “rêve” cette fois dans la pièce maîtresse en cours à domicile.

Sreejesh, 34 ans, avait joué un rôle majeur dans la victoire historique de l’Inde en bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et l’équipe espère terminer sur le podium de la Coupe du monde en cours à Bhubaneswar et Rourkela après une interruption de 48 ans.

L’Inde avait remporté sa première médaille en Coupe du monde, une médaille d’or, lors de l’édition 1975 à Kuala Lumpur.

«Cette (médaille de la Coupe du monde) est la seule médaille qui manque dans mon cabinet. L’équipe indienne travaille dur pour terminer sur le podium et c’est mon rêve”, a déclaré Sreejesh à PTI.

“Si nous faisons cela, je peux aussi dire que j’ai une médaille des Jeux olympiques ainsi que de la Coupe du monde.”

Sreejesh, qui a disputé 226 matchs internationaux seniors depuis ses débuts en 2006, a remporté des médailles dans tous les tournois prestigieux, à l’exception de la Coupe du monde.

Il a fait partie des équipes médaillées d’or et de bronze des Jeux asiatiques en 2014 et 2018, des équipes médaillées d’argent des Jeux du Commonwealth en 2014 et 2022, des équipes gagnantes du Trophée des champions en 2016 et 2018. Il a remporté l’or au Trophée des champions asiatiques en 2011. , 2016 et 2018. Il est également triple olympien et dispute actuellement sa quatrième Coupe du monde.

Certains des membres de l’équipe médaillée de bronze des Jeux olympiques de Tokyo, comme Birendra Lakra et Rupinder Pal Singh, ont depuis pris leur retraite.

En parlant d’eux, Sreejesh a déclaré : « À chaque cycle olympique, les entraîneurs essaient de changer beaucoup de joueurs parce qu’ils (les entraîneurs) planifient pour les quatre prochaines années. Cela va être plus important, c’est pourquoi il y a eu beaucoup de changements dans notre équipe également.

“Beaucoup de jeunes ont remplacé les seniors. Ainsi, ils acquerront beaucoup d’expérience et seront prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes pour le pays à la fin de ce cycle (olympique)”, a déclaré le gardien du Kerala.

Sreejesh était d’accord avec l’actuel entraîneur des gardiens de but de l’équipe indienne Dennis van de Pol, qui avait déclaré que le jeune Krishan Pathak avait suffisamment mûri et était prêt à remplacer le gardien vétéran lorsqu’il déciderait de mettre un terme à sa glorieuse carrière.

“Pathak fait partie de l’équipe nationale depuis 2016 lorsqu’il a disputé la Coupe du monde junior et il a rejoint l’équipe senior en 2017. Il était avec moi pour la Coupe du monde 2018 et les Jeux asiatiques 2018. Il a assez d’expérience pour jouer pour l’équipe maintenant.

“Certainement, lorsque vous êtes le plus âgé, vous devez regarder en arrière et réfléchir à qui peut vous remplacer et qui peut mieux jouer pour le pays, car faire partie de l’équipe de hockey indienne n’est un emploi permanent pour personne”, a-t-il déclaré.

“Un jour, vous devez sortir et quelqu’un prendra votre place et je pense qu’avec l’expérience et la façon dont il joue, il (Pathak) est prêt à jouer pour le pays.”

Sreejesh était heureux que l’organisme mondial, la FIH, se préoccupe de la sécurité des joueurs et envisage de donner plus de temps de réaction aux défenseurs des corners, mais ne voit aucune raison de modifier les règles à cet égard.

La FIH mène une étude sur la modification des règles de coup de coin de pénalité pour offrir plus de sécurité aux joueurs en défense lorsque la balle à grande vitesse se déplace dans une zone bondée.

Interrogé à ce sujet, Sreejesh a déclaré : « Dans tous les sports, la sécurité des joueurs passe avant tout. Je suis heureux que la FIH se préoccupe de la sécurité des joueurs. Mais le truc, c’est qu’il ne faut rien changer aux coins de pénalité parce que le PC est l’une des plus belles choses du hockey et ça donne du piquant au jeu.

“Certainement, la solution pourrait être une meilleure qualité de l’équipement et une meilleure utilisation de celui-ci peut prévenir les blessures.”

L’équipe indienne actuelle a très bien réussi à défendre les coins de réparation car elle n’a pas encaissé de but sur coups de pied arrêtés lors des deux matches qu’elle a disputés jusqu’à présent dans cette Coupe du monde.

Mais Sreejesh a refusé de comparer des joueurs de différentes générations et a déclaré que le lot actuel était le meilleur dans cet aspect du jeu.

«Chaque génération a ses meilleurs défenseurs PC et vous avez vu nos joueurs actuels réussir très bien dans la défense des PC. Ainsi, lorsque le système ou la technologie s’améliore, cela aide à défendre les coins de pénalité. Avec l’expérience aussi, on peut défendre les corners de penalty”, a-t-il déclaré.

“Lors du match contre l’Angleterre, Manpreet Singh était le premier rusher et il n’est plus un jeune. Amit Rohidas est aussi un très bon premier rusher. Mais vous ne pouvez pas comparer des joueurs de générations différentes, qu’il s’agisse de preneurs de PC ou de défenseurs de PC.”

Il a dit qu’au hockey, tout comme marquer des coins de pénalité est important, défendre sur coups de pied arrêtés est tout aussi crucial.

«Chaque équipe passe beaucoup de temps à défendre les coins de pénalité. Le résultat est que nous nous débrouillons très bien dans la défense des PC.

«Les tireurs de corner sont également très bons, Harmanpreet Singh, Varun Kumar et Amit Rohidas. C’est donc une source d’inspiration pour les défenseurs du PC de bien faire aussi. L’entraîneur Graham Reid travaille dur sur la défense du PC et techniquement, lorsque nous regardons les équipes adverses, nous savons qui est leur meilleur drag-flicker et nous essayons d’envoyer nos meilleurs défenseurs”, a conclu Sreejesh.

