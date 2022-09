J’espère faire mes débuts en Coupe du monde de hockey à Odisha, déclare Abhishek

Les prochains mois seront assez cruciaux pour l’équipe indienne de hockey masculin, qui se prépare pour une Coupe du monde à domicile lorsque la Coupe du monde de hockey FIH 2023 aura lieu en janvier.

Parmi ceux qui regardent attentivement la grande scène se trouve le jeune Abhishek qui, s’il est sélectionné, aurait l’honneur de faire ses débuts en Coupe du monde senior à domicile.

“Je n’ai jamais joué à un niveau élevé comme la Coupe du monde auparavant, et je sais qu’il y aura beaucoup de fans, ce qui nous apportera beaucoup de soutien sur notre terrain. J’espère que je pourrai faire mes débuts en Coupe du monde en janvier et j’espère aussi en faire un souvenir agréable.”

“Ce sera très amusant à Bhubaneswar et Rourkela lors de la Coupe du monde de hockey FIH 2023. La foule est brillante et j’espère en faire l’expérience”, a déclaré Abhishek dans un communiqué officiel.

Abhishek, le jeune attaquant, a connu son premier succès avec l’équipe indienne de hockey masculin lorsqu’ils ont remporté la médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022.

“Les Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 ont été ma première médaille dans l’équipe senior. Après que nous ayons obtenu la médaille, mes parents et mes voisins ont tous rendu visite à ma maison et à ma famille. Les médias sont également venus, ce qui a rendu ma famille très heureuse. Je me sentais bien en remportant ma première médaille dans mon premier tournoi », se souvient Abhishek.

Calme et recueilli en possession, Abhishek est également clair sur ses ambitions et les cases à cocher qu’il met sur sa liste de choses à faire. La prochaine étape consiste à cimenter sa place dans l’équipe indienne de hockey masculin, puis à assurer la sélection pour le grand jour de janvier.

“Dès le début, quand j’ai été appelé pour l’équipe nationale, tout ce que je voulais, c’est que je fasse partie du noyau dur de l’équipe. Je voulais m’intégrer dans l’équipe et petit à petit j’ai commencé à cibler chaque tournoi, voulant avoir un impact sur l’équipe. Au début, je voulais juste entrer dans l’équipe de 33 joueurs. Maintenant, tout ce que j’espère, c’est faire partie de l’équipe finale de la Coupe du monde de hockey masculin FIH 2023. »

Abhishek, qui espère que l’Inde pourra terminer sur le podium de la Coupe du monde FIH 2023, a expliqué que la forme physique et la force sont parmi les facteurs les plus importants pour assurer une carrière réussie au plus haut niveau dans le sport.

Avant un début potentiel en Coupe du monde en janvier, il a la chance de faire monter les choses de quelques crans dans la FIH Men’s Hockey Pro League 2022-23, lorsque l’Inde accueillera la Nouvelle-Zélande et l’Espagne pour un total de six matchs à Bhubaneswar.

« L’équipe se prépare bien pour la Ligue professionnelle masculine de hockey FIH 2022-23. La plupart des choses se concentrent sur la forme physique et la fin avant les matchs contre la Nouvelle-Zélande et l’Espagne », a-t-il signé.

L’équipe indienne de hockey masculin a attiré l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Espagne comme adversaires du groupe D de la prochaine Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 à Bhubaneswar-Rourkela. Le tournoi se jouera du 13 au 29 janvier 2023.

