J’espère avoir rendu Evonne Goolagong Cawley fière, déclare Ashleigh Barty

Deux Australiennes ont remporté cinq fois le titre féminin de Wimbledon avant qu’Ashleigh Barty ne rejoigne le club samedi. Margaret Court a été la première à le faire en 1963 et l’a suivi en gagnant en 1965 et 1970.

Evonne Goolagong Cawley a remporté le titre à deux reprises, en 1971 et 1980. Ashleigh a remporté samedi le Venus Rosewater Dish après avoir battu Karolina Pliskova en trois sets en finale, remportant 6-3, 6-7 (4), 6-3 en une heure. et 55 min.

Et le jour de son plus grand triomphe, Ashleigh espérait avoir rendu Evonne fière en mettant fin à la sécheresse de 41 ans pour l’Australie.

«Je n’ai pas beaucoup dormi la nuit dernière en pensant à toutes les hypothèses, mais en sortant sur le court central, je me sentais chez moi. Et j’espère avoir rendu Evonne fière », a déclaré Ashleigh lors de son discours lors de la cérémonie de présentation.

Même s’il semblait que Karolina revenait dans le match après avoir remporté le deuxième set, Ashleigh s’est dit de continuer à se battre. Et cela a payé puisqu’elle a remporté la finale.

«Au début de la troisième, je me suis dit de continuer à me battre. C’est une compétitrice incroyable, et elle a fait ressortir le meilleur de moi. C’était un match exceptionnel et je suis vraiment fier d’avoir pu apporter mon meilleur niveau, réinitialiser, continuer à rogner et garder mon sang-froid à la fin. Je ne remercierai jamais assez mon équipe, sacrifiant leur temps et leur énergie à mon rêve », a déclaré Ashleigh.

Lorsqu’on lui a demandé ce dont elle se souvenait de la balle de match, Ashleigh a répondu : « Une balle de match ? Je ne m’en souviens pas ! Pouvoir vivre mon rêve avec tout le monde ici l’a rendu meilleur que je n’aurais pu l’imaginer. »

Elle a remercié Karolina de s’être bien battue.

« C’est incroyable. Je dois dire à Kaira (Karolina Pliskova) de vous féliciter, vous et votre équipe, pour un tournoi fantastique. J’aime me tester contre vous et je suis sûre que nous jouerons beaucoup plus de matches », a-t-elle déclaré.

