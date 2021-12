 » J’espère avoir des rôles plus charnus « , déclare l’actrice de  » Chandigarh Kare Aashiqui « , Vaani Kapoor

La pétillante charmeuse Vaani Kapoor a fait ses débuts impressionnants avec ‘Shudh Desi Romance’ face à Sushant Singh Rajput et Parineeti Chopra. Cependant, au cours des années suivantes, nous ne l’avons pas beaucoup vue et la débâcle de « Befikre » était une marque rouge sur son bulletin. Kapoor a fait une apparition dans le blockbuster d’action de 2019 « War », mais encore, Vaani avait besoin de cette chance unique pour montrer son véritable potentiel. La comédie romantique « Chandigarh Kare Aashiqui » sortie la semaine dernière lui a finalement donné cette chance, et son personnage de Maanvi Brar fait parler d’elle. Dans une conversation exclusive, Vaani a discuté de la réception du film, de son personnage et de son graphique de carrière, commençons.

Q : Quelle a été votre première réaction lorsqu’on vous a proposé « Chandigarh Kare Aashiqui ?

A: J’ai été complètement époustouflé par le script. Rien de tel n’a été fait auparavant, et ce sont de (tels) sujets et histoires qui devraient être racontés. C’est un privilège de faire partie d’un film comme celui-ci. Quand un cinéaste comme Gattu (Abhishek Kapoor), un acteur comme Ayushmann Khurrana le soutiennent, vous savez que les sensibilités sont en place, et ils feront un film de manière responsable, avec la plus grande sensibilité et sérieux. Donc, j’ai vu ça comme une grande opportunité, de faire partie d’un film, qui a un message tellement incroyable.

Q : Quelles ont été les réactions de vos amis et de votre famille lorsqu’ils ont appris votre rôle ?

A : Ma famille était vraiment heureuse, ils étaient fiers du fait que j’aie fait partie d’un tel film, et c’était intéressant pour eux aussi. Ils sont très solidaires, larges d’esprit et ont un état d’esprit progressiste. Je n’ai pas eu à faire face à des pensées ou des opinions contradictoires de mes proches.

Q : La comédie est difficile, et la servir avec des connaissances est un cauchemar. Qu’en pensez-vous ?

R : Le mérite revient à Abhishek. La façon dont il a emballé le film… d’une manière divertissante, a abordé le problème sans paraître trop moralisateur… et c’est quelque chose de très difficile à livrer. Il a fait un film qui plait à tous les spectateurs. Ensuite, Ayushmann a fait un travail louable. Même si je jouais la fille trans dans le film, il a apporté tellement de valeur à son rôle, à la vie de Maanvi, à l’histoire d’amour. Sans aucun doute, c’est le meilleur acteur que nous ayons dans notre industrie, qui inspire avec sa sélection de films, son choix de rôles et le justifie sans crainte et de manière responsable. Le mérite leur revient d’avoir fait un film qui donne au public un message, qu’il peut contempler à ce sujet.

Q : Y a-t-il eu des doutes ou même le moindre doute concernant le film ou votre personnage ?

UNE: Nahi yaar…itna confidence tha mujhe apne directeur pe (Non, j’avais confiance en mon réalisateur). Je pense que c’est quelqu’un qui vient avec une certaine expérience. C’est quelqu’un qui a une vision claire du thème et du film. Après avoir lu le scénario, je lui ai parlé, et il m’a expliqué le traitement, le ton du film, et le personnage… ce qui était très rafraîchissant, pour être honnête. Ce genre de (transparence) m’a rendu confiant, pour faire signe. Vous savez que nous sommes synchronisés et que nous allons dans la même direction.

Q : Nous avons interviewé Abhishek et il a dit qu’aucune autre actrice n’aurait dit « oui » au film, car elle aurait pris en compte les engagements des marques, les réactions du public et d’autres facteurs. Pensez-vous que CSK apportera un changement majeur dans votre vie ?

A : J’espère que les gens peuvent me voir comme un acteur, comme quelqu’un qui a bien joué. Alors oui, j’espère avoir plus d’opportunités, où je pourrai montrer mon talent et où je pourrais avoir des rôles plus riches, plus riches et plus riches en contenu à jouer à l’avenir. Je souhaite juste que les cinéastes me proposent des rôles intéressants à jouer (rires). En ce moment, je suis juste reconnaissant aux gens d’avoir apporté de l’amour à ma performance.

Q : Non seulement en tant qu’acteur mais aussi en tant que public, êtes-vous content d’un film qui met en lumière un sujet brûlant d’une manière sensible et divertissante ?

A : Je suis vraiment content… J’ai vu mon film 3 à 4 fois, et à chaque fois que je le vois, j’ai l’impression qu’il y a quelque chose de si merveilleux là-dedans. Le film contient de nombreux éléments à emporter. Je pense que c’est une montre incontournable pour tout le monde, indépendamment de l’âge, du sexe ou de tout autre conditionnement. Le film plaît à tout le monde. Il propose des divertissements avec un message social, sans être moralisateur. CSK parle d’inclusivité, et c’est quelque chose de vraiment important à aborder.

Q : Est-ce que quelqu’un de la communauté LGBTQ vous approche et partage ses réflexions sur votre rôle ?

A: En fait, je l’ai fait (s’exclame joyeusement), Miss Trans Global, elle a posté à quel point j’ai dépeint le personnage de manière incroyable sur ses réseaux sociaux. Simran Sahani, celui qui a partagé l’idée avec Gattu, a deux filles trans. Je les ai rencontrés et ils étaient extrêmement heureux de la façon dont cela s’est formé et à quel point Maanvi a résonné avec eux. Donc, mon plus gros retour vient de la communauté elle-même.

Q : S’il vous plaît partagez votre préparation mentale et physique pour Maanvi Brar ?

R : Vous savez que la préparation la plus difficile (pour un tel personnage) vient de votre esprit. Comment le percevez-vous, et comment voulez-vous le traduire avec vos émotions et vos dialogues… la façon dont vous parlez, et la façon dont vous voulez agir. Donc, je pense que la compréhension émotionnelle et mentale était cruciale. C’est pourquoi j’ai parlé à plusieurs personnes de la communauté. Je déniche des interviews, des émissions, des documentaires, des films et toute autre source qui pourrait m’apporter des connaissances, ou un élément que je pourrais intégrer dans Maanvi. Enfin, tout se résume au fait que vous voulez jouer un personnage avec honnêteté. Je m’étais mis la pression, je voulais aller dans le bon sens et… je ne voulais pas en faire un mensonge, même un seul instant. Donc, je pense que si vous insistez dans une certaine mesure, vous pouvez alors traduire cela dans votre performance.

Q : Dans le film, Ayushmann prend un eunuque à un rendez-vous avec un café. Alors, avez-vous personnellement rencontré quelqu’un de la communauté, juste pour approfondir votre personnage ?

R : Nous étions en plein confinement et nous n’étions pas censés rencontrer des gens. Même pendant le tournage, nous vivions nous-mêmes dans une bio-bulle. Pendant le tournage à Chandigarh, ce n’était que du tournage à l’hôtel, et vice-versa. Donc, je ne pouvais rencontrer personne physiquement, et ce ne serait pas idéal de le faire, mais j’ai eu de nombreux appels vidéo et j’ai essayé d’apprendre autant que possible grâce à ces appels.

Q : Parlez-nous de votre prochain projet « Shamshera ? »

A : ‘Shamshera’ a été un voyage incroyable pour moi. C’est un film dramatique d’époque, et je n’ai jamais rien fait de tel auparavant. Le film sortira en mars (2022), et ce sera la première fois, je partagerai l’écran avec Ranbir (Kapoor) et Sanjay Dutt monsieur.