“J’espère arriver bientôt en Inde”, Roger Federer répond au message d’adoration de Virat Kohli

L’icône internationale du tennis Roger Federer a suscité beaucoup d’émotions et de réactions de la part des fans du monde entier avec son annonce de retraite et son tournoi de chant du cygne à titre professionnel à la Laver Cup.

Le maestro suisse a recueilli le soutien de millions de personnes dans le monde grâce à son élégance et à sa grâce et le héros du cricket indien Virat Kohli ne fait pas exception.

A LIRE AUSSI | L’objectif principal est de lancer le processus de feuille de route stratégique pour le football indien, déclare le directeur des projets stratégiques de la FIFA, Nodar Akhalkatsi

Kohli a envoyé à Federer un message vidéo énumérant les qualités du champion du Grand Chelem à 20 reprises que le joueur de cricket admire, rappelant de bons souvenirs et surtout félicitant et remerciant le joueur de tennis de génie pour sa longue et illustre carrière.

Et l’homme de Bâle a envoyé une note de gratitude à Kohli mentionnant également qu’il espère visiter l’Inde dans un avenir proche.

“Merci @virat.kohli, j’espère arriver bientôt en Inde”, a lu la réponse de Federer au message de Kohli.

Kholi, dans son message au grand tennisman, a déclaré: “C’est un grand honneur pour moi de pouvoir vous envoyer cette vidéo pour vous féliciter pour une carrière phénoménale qui nous a donné tant de beaux moments et de souvenirs.”

“J’ai personnellement eu la chance de vous rencontrer à l’Open d’Australie en 2018, et c’est quelque chose que je n’oublierai jamais de ma vie.”

“Une chose qui m’a marqué en vous regardant jouer, c’est le fait que tant de gens dans le monde, pas seulement dans le monde du tennis, vous ont soutenu, vous soutiennent et ce genre d’unité que je n’ai jamais vu pour aucun autre individu. athlète jamais.

C’est quelque chose qui ne peut pas être créé, qui ne peut en aucun cas être généré », a poursuivi le batteur.

« C’est quelque chose qui ne peut pas être créé ou généré. Vous aviez cette capacité spéciale. C’était très évident quand nous vous avons vu jouer. Et l’aura que vous avez apportée sur le terrain est incomparable.

“Bien sûr, lors de la prochaine phase, vous vous amuserez autant que sur le terrain”, a déclaré l’homme de New Delhi.

L’ancien capitaine de l’Inde a signé en souhaitant le meilleur aux parents de Federer dans une note sincère à la légende.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici