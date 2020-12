La semaine dernière, j’ai écrit sur la réception de ma première dose du vaccin Covid-19 – en tant qu’agent de santé, je suis l’un des premiers en ligne.

Une foule d’effets secondaires persistait le lendemain: optimisme, espoir, gratitude. Mais quelques heures plus tard, Boris Johnson a annoncé la nouvelle de la variante corona mutante balayant le pays et annulé la plupart des projets de Noël.

Et, quand même, je suis resté optimiste.

J’admets que les choses sont soudainement apparues plus sombres au cours de la dernière semaine.

J’entends parler de plus en plus de patients atteints du virus, qui me disent que leurs grands-parents, tantes ou voisins âgés en ont malheureusement été victimes.

Sans parler du virus mutant – qui a suscité une conversation troublante autour de nombreuses tables de Noël, j’en suis sûr.

Mais s’il vous plaît, ne désespérez pas. Il y a encore de nombreuses raisons pour lesquelles je suis – oserais-je le dire – optimiste pour 2021.

Sur la photo: le Dr Ellie Cannon avec le Dr A Sohrabe alors qu’elle recevait le premier de ses deux coups Covid-19

Premièrement, le vaccin. En un peu plus de deux semaines, un demi-million de Britanniques ont reçu leur premier jab Pfizer. À la fin du mois de janvier, la plupart de ce groupe sera protégé contre le virus. Ce n’est qu’un seul vaccin à ce jour.

Mercredi, Sir John Bell, professeur Regius de médecine à l’Université d’Oxford et conseiller du gouvernement, a déclaré au programme Today de BBC Radio 4 que l’approbation du vaccin Oxford AstraZeneca était imminente – cela pourrait bien se produire cette semaine.

Mais cela fonctionnera-t-il aussi contre cette nouvelle variante? Les scientifiques ont déjà des preuves pour suggérer que ce sera le cas.

Le professeur Stuart Neil, virologue au King’s College de Londres, a déclaré que les médecins étaient occupés à tester sa combinaison génétique unique et à rechercher si les anticorps produits par le vaccin le détruisaient. Et la bonne nouvelle est qu’ils semblent l’être.

Plus tôt la semaine dernière, le scientifique turc derrière le vaccin Pfizer a confirmé la même chose. Le Dr Ugur Sahin a déclaré que la mutation, appelée B117, est génétiquement identique à 99% au virus SARS-Cov-2 original, pour lequel le vaccin a été conçu.

Le professeur Neil explique: «Les vaccins génèrent ce qu’on appelle des anticorps polyclonaux, qui attaquent spécifiquement le virus, et les cellules T de la réponse immunitaire des combattants en général.

Sur la photo: le Dr Ellie reçoit le premier vaccin Covid-19 le 18 décembre à Londres

« Cela signifie que les vaccins nous donnent plusieurs lignes de défense. »

Mais disons que le pire s’est produit et que le vaccin n’est pas aussi efficace pour nous protéger contre le B117. Même alors, ce ne serait pas une catastrophe. Il n’est pas rare que les virus mutent lors de leur réplication.

Covid-19 a subi environ 20 mutations génétiques avant cette dernière découverte. Et les vaccins peuvent être adaptés en conséquence, souvent en très peu de temps.

Le Dr Elisabetta Groppelli, virologue au St George’s Hospital de Londres, le compare au processus que nous entreprenons chaque année pour le vaccin contre la grippe.

«Faire des modifications signifie juste quelques jours de peaufinage en laboratoire», dit-elle. En outre, le vaccin peut déjà avoir été testé – involontairement – contre cette nouvelle variante.

Les essais des vaccins Pfizer et AstraZeneca ont impliqué plus de 100 000 participants venus du monde entier, dans des pays comme le Brésil et l’Afrique du Sud où, nous le savons maintenant, cette variante circule depuis des mois.

Il peut simplement sembler plus répandu en Grande-Bretagne parce que nous l’avons recherché.

Le Royaume-Uni est l’un des seuls pays à enquêter de manière médico-légale sur les changements génétiques du virus lorsque nous testons des personnes.

Nous utilisons une technologie de criblage pionnière appelée Taqpath, qui a rapidement signalé cette nouvelle variante lors de son apparition en septembre.

Plus récemment, il a aidé les chercheurs à remarquer une tendance – que le B117 représente maintenant plus de 60% des cas.

Comme l’a écrit le ministre néerlandais de la Santé, Hugo de Jonge, dans une lettre au Parlement: «D’autres pays pourraient bien avoir la variante. Le Royaume-Uni l’a peut-être choisi en premier parce que ce pays dispose de la surveillance génomique la plus sophistiquée au monde.

C’est donc une autre chose à célébrer – le Royaume-Uni l’a repéré, ce qui signifie que nous avons une longueur d’avance dans son suivi.

Nous avons sans aucun doute vu une augmentation des cas. Les taux ont doublé dans certaines régions du Sud-Est en un mois à peine, de nombreux hôpitaux atteignant leur capacité, et les experts en santé publique sont assez convaincus que cela est dû au fait que cette variante est plus contagieuse.

Covid-19 a subi environ 20 mutations génétiques avant cette dernière découverte. Et les vaccins peuvent être adaptés en conséquence, souvent en très peu de temps. Sur la photo: le vaccin est administré à York

Mais jusqu’à présent, B117 ne semble pas être plus mortel, ce qui est une autre raison d’être optimiste.

En fait, il y a quelques premières suggestions que cela pourrait être moins grave que d’autres variantes.

Les virus «veulent» se reproduire, et ils le font en infectant autant de personnes que possible. Tuer leur hôte rend les choses plus difficiles. Ils évoluent donc, au fil du temps, pour favoriser leur propagation sans causer de mort.

«Les mutations conduisent souvent le système immunitaire à être moins stimulé par le virus, ce qui entraînerait davantage de cas asymptomatiques», explique le Dr Julian Tang, virologue consultant à la Leicester Royal Infirmary.

«Il est trop tôt pour dire si c’est vraiment le cas ici, mais nous le voyons dans la grippe et d’autres virus respiratoires. La moitié des personnes grippées auront le virus sans le savoir, car il est adapté à notre système immunitaire, provoquant peu de symptômes.

ÉCRIRE AU DR ELLIE Avez-vous une question pour le Dr Ellie Cannon? Courriel: DrEllie@mailonsunday.co.uk

Pourtant, nous avons affaire au même virus, donc nous devons être prêts à nous attendre à la même maladie.

Donc, en ce qui concerne le virus lui-même, peu de choses ont changé. Mais, grâce aux verrouillages de niveau 4 et aux nouvelles règles de protection, l’ambiance nationale est passée à un endroit particulièrement sombre.

Encore une fois, je suis nerveux pour mes patients les plus fragiles, enfermés seuls à l’intérieur sans le soleil printanier du premier verrouillage.

Alors, comment pouvez-vous surmonter cette bosse monumentale?

Mon premier conseil est de limiter votre consommation de nouvelles en ligne à une fois par jour. Il est trop facile de se laisser entraîner dans ce que j’appelle le «défilement doom».

Deuxièmement, essayez de sortir et de faire de l’exercice. Je sais qu’il fait froid et humide, mais si vous apercevez une fenêtre météo, prenez-la. Si vous protégez, bougez chaque jour à la maison.

Choisissez un entraînement en ligne – il y en a beaucoup sur le site Web du NHS ou sur YouTube, ou appelez votre salle de sport locale et voyez s’ils organisent des cours de zoom.

C’est évident, mais parler à des amis est l’un des meilleurs moyens d’éviter une crise d’humeur.

Si vous avez vraiment du mal, appelez votre médecin généraliste ou le service de santé mentale local – la plupart sont là pendant la saison des fêtes.

Il existe également une liste d’applications sur le site Web de la bibliothèque d’applications NHS qui guident les utilisateurs à travers des stratégies fondées sur des preuves telles que la thérapie cognitivo-comportementale, que je recommande souvent à mes patients.

Aucun de nous n’aurait pu imaginer en janvier que 2020 se terminerait ainsi. Mais nous vaccinons aussi vite que possible. L’avenir ne peut que s’améliorer et ne le fera que s’améliorer.