« Jérusalem est notre âme », déclare Ben-Gvir d’Israël alors qu’il visite l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa

Le ministre israélien Itamar Ben-Gvir a visité l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa.

Le Hamas a condamné cette décision.

La mosquée Al-Aqsa est le troisième lieu saint de l’islam.

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, s’est rendu dimanche dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, une décision controversée de l’homme politique d’extrême droite dans un contexte de tensions accrues à Jérusalem-Est annexée.

Cette décision est intervenue trois jours après que Ben-Gvir et des dizaines de milliers de nationalistes juifs ont défilé dans la vieille ville et un peu plus d’une semaine après le fragile cessez-le-feu à Gaza.

« Jérusalem est notre âme », a écrit Ben-Gvir sur Telegram, à côté d’une photo de lui sur le site au cœur de la vieille ville.

« Les menaces du Hamas ne nous décourageront pas, je suis monté sur le Mont du Temple ! il a écrit, en utilisant le nom juif pour le site.

Le Hamas, le groupe militant qui dirige Gaza, a dénoncé la dernière visite de Ben-Gvir sur le site en janvier et a de nouveau critiqué son action dimanche.

Israël « portera la responsabilité des incursions barbares de ses ministres et des troupeaux de colons », a écrit le groupe sur Telegram.

Cette décision « confirme la profondeur du danger qui plane sur Al-Aqsa, sous ce gouvernement fasciste sioniste et l’arrogance de ses ministres d’extrême droite », a déclaré le Hamas.

La police israélienne a confirmé la visite de Ben-Gvir dans un communiqué, ajoutant qu’elle s’était déroulée sans incident.

La mosquée Al-Aqsa est le troisième lieu saint de l’islam et est administrée par la Jordanie.

Les non-musulmans sont autorisés à visiter le site, mais pas à y prier.

L’enceinte est également le site le plus sacré pour les Juifs, qui prient en dessous au Mur Occidental.

La Jordanie a dénoncé les actions de Ben-Gvir comme une « provocation » et une « escalade dangereuse et inacceptable ».

Des membres des forces de sécurité israéliennes gardent l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa à la suite d’affrontements qui ont éclaté pendant le mois de jeûne de l’islam du Ramadan à Jérusalem le 5 avril 2023. La police israélienne a arrêté plus de 350 personnes au début du 5 avril, après des affrontements à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. , a déclaré un porte-parole de la police. AFP PHOTO : Ahmad Gharabli, AFP

Cela « représente une violation flagrante et inacceptable du droit international et du statu quo historique et juridique à Jérusalem et dans ses lieux saints », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Sinan Majali.

Les visites du site par des nationalistes juifs ont longtemps été critiquées par les Palestiniens et les pays arabes, tandis que les visites de Ben-Gvir ont pris du poids depuis son entrée en fonction en décembre.

Le moment de la visite de dimanche revêt également une importance, quelques jours après que les nationalistes ont défilé dans la vieille ville pour célébrer la prise de Jérusalem-Est par les forces israéliennes lors de la guerre des Six jours de 1967.

Les Palestiniens ont été contraints de fermer leurs commerces et ont été retirés de l’itinéraire de la marche pour faire place aux participants israéliens.

L’événement de jeudi a été entaché d’incidents violents contre des Palestiniens et des journalistes, tandis que les États-Unis ont condamné « les chants haineux tels que » Mort aux Arabes « » pendant le rassemblement.

Plus tard dimanche, les principaux politiciens israéliens doivent tenir une rare réunion du cabinet dans la vieille ville.

Cela intervient quelques jours après la trêve du 13 mai conclue entre Israël et les militants du Jihad islamique à Gaza, mettant fin à cinq jours de combats transfrontaliers.

La violence a tué 33 personnes à Gaza et deux en Israël, un citoyen et un ouvrier gazaoui.