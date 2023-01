Jérusalem : Deux blessés par balle, selon la police, après l’attaque d’une synagogue qui a fait sept morts

CNN

Deux personnes ont été blessées lors d’une fusillade à Jérusalem samedi, selon les services d’urgence, le lendemain du jour où un homme armé a tué au moins sept personnes près d’une synagogue de la ville.

Les deux hommes blessés samedi dans le quartier de la Cité de David à Jérusalem, l’un âgé de 22 ans et l’autre dans la quarantaine, sont père et fils, selon la police. Un jeune de 13 ans qui, selon la police, a tiré et blessé le couple a été “neutralisé et blessé” par “deux passants portant des armes sous licence”.

Les tensions en Israël et dans les territoires palestiniens restent élevées après la fusillade de vendredi, que le chef de la police Yaakov Shabtai a décrite comme “l’une des pires attaques terroristes de ces dernières années”. Le tireur de cette attaque a également été tué plus tard par les forces de police, selon la police.

« À la suite de la fusillade, la mort de 7 civils a été déterminée et 3 autres ont été blessés avec des degrés de blessure supplémentaires », a indiqué la police.

Cinq des victimes ont été déclarées mortes sur les lieux, a déclaré le service de secours d’urgence Magen David Adom (MDA) d’Israël : quatre hommes et une femme. Cinq personnes ont été transportées dans des hôpitaux, où un autre homme et une autre femme ont été déclarés morts. Parmi les blessés se trouve un garçon de 15 ans, a précisé le MDA.

L’attaque s’est produite vendredi vers 20h15, heure locale, près d’une synagogue de la rue Neve Yaakov, selon un communiqué de la police.

Shabtai a déclaré que le tireur « avait commencé à tirer sur tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Il est monté dans sa voiture et a commencé une tuerie avec un pistolet à courte portée. Il a ensuite pris la fuite à bord d’un véhicule et a été tué après une fusillade avec les forces de l’ordre, a indiqué la police.

La police a identifié le tireur comme étant un habitant de Jérusalem-Est âgé de 21 ans, affirmant dans un communiqué qu’il semblait avoir agi seul. Jérusalem-Est est une zone à prédominance palestinienne de la ville, qui a été capturée par Israël en 1967.

Se référant à l’attaque de samedi, un responsable de la communauté a déclaré que le tireur présumé de 13 ans connaissait un Palestinien de 16 ans qui avait succombé à des blessures par balle la veille. Jawad Siam, directeur de l’organisation à but non lucratif Silwanic à Jérusalem-Est, a déclaré à CNN que la famille du suspect avait nié que leur fils de 13 ans était responsable de l’attaque de samedi, qui s’est produite près de la mosquée Al-Aqsa à Silwan, à Jérusalem-Est.

Selon le Siam, le suspect de 13 ans était un voisin d’un Palestinien de 16 ans qui est décédé des suites de blessures par balle à l’hôpital dans la nuit de vendredi. Le jeune de 16 ans a été abattu mercredi par la police israélienne.

Sur les deux blessés samedi, l’homme de 22 ans est désormais dans un état grave mais stable, anesthésié et ventilé en service de réanimation, tandis que son père de 47 ans est dans un état modéré et stable.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exhorté les gens contre les attaques de vengeance vendredi soir. “J’appelle le peuple à ne pas se faire justice lui-même. Pour cela, nous avons une armée, une police et des forces de sécurité. Ils agissent et agiront conformément aux instructions du cabinet », a-t-il déclaré.

L’incident de vendredi est survenu un jour après le jour le plus meurtrier pour les Palestiniens en Cisjordanie depuis plus d’un an, selon les archives de CNN.

Jeudi, les forces israéliennes ont tué neuf Palestiniens et en ont blessé plusieurs autres dans la ville cisjordanienne de Jénine, selon le ministère palestinien de la Santé, incitant l’Autorité palestinienne à suspendre la coordination sécuritaire avec Israël. Un dixième Palestinien a été tué ce jour-là dans ce que la police israélienne a qualifié de « troubles violents » près de Jérusalem.

Dans la nuit de vendredi matin, heure locale, Israël a lancé des frappes aériennes sur la bande de Gaza après que des roquettes ont été tirées vers Israël.

Le controversé ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, s’est rendu sur les lieux de l’attaque vendredi soir, disant aux gens qui scandaient avec colère que “ça ne peut pas continuer comme ça”.

“Je peux vous dire, [the people chanting] vous avez raison. Le fardeau est sur nous. Cela ne peut pas continuer comme ça », a déclaré Ben Gvir, qui dirige également le parti d’extrême droite Jewish Power.

Certaines personnes sur la scène scandaient leur soutien à Ben Gvir, en disant “Vous êtes notre voix, nous vous soutenons”.

Hadas Gold et son équipe de CNN, qui étaient également sur les lieux de la fusillade de vendredi soir, ont entendu ce qui ressemblait à des coups de feu de fête et des klaxons de voiture provenant du quartier voisin à prédominance palestinienne de Beit Hanina.

La Maison Blanche a condamné vendredi “l’attentat terroriste odieux” contre une synagogue de Jérusalem et a déclaré que le gouvernement américain avait apporté son “plein soutien” à Israël, a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, dans un communiqué.

Le département d’État américain a également condamné “l’attaque terroriste apparente” à Jérusalem “dans les termes les plus forts”.

“C’est absolument horrible”, a déclaré le porte-parole adjoint du département d’État, Vedant Patel. “Nos pensées, nos prières et nos condoléances vont aux personnes tuées et blessées dans cet acte de violence odieux.”

Patel a déclaré qu’aucun changement au calendrier du prochain voyage du secrétaire d’État Antony Blinken en Égypte, en Israël et en Cisjordanie n’était prévu.

L’Union européenne, la France et le Royaume-Uni ont également condamné la fusillade.

« Je suis consterné par les informations faisant état de la terrible attaque de Neve Yaakov ce soir. Attaquer des fidèles dans une synagogue lors d’Erev Shabat est un acte de terrorisme particulièrement horrible. Le Royaume-Uni est aux côtés d’Israël », a écrit Neil Wigan, l’ambassadeur britannique en Israël sur Twitter.

L’ambassadeur de l’UE en Israël, Dimiter Tzantchev, a également condamné la “violence insensée”, déclarant dans son tweet : “La terreur n’est jamais la réponse”.

Et l’ambassade de France en Israël a tweeté que l’incident était “d’autant plus ignoble qu’il a été commis en ce jour de commémoration internationale de la Shoah”.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a également condamné l’attaque meurtrière de vendredi, a déclaré son porte-parole.

“Il est particulièrement odieux que l’attaque se soit produite dans un lieu de culte, et le jour même où nous avons commémoré la Journée internationale du souvenir de l’Holocauste”, a-t-il déclaré.

António Guterres a également exprimé son inquiétude « face à l’escalade actuelle de la violence en Israël et dans les territoires palestiniens occupés », exhortant tous « à faire preuve de la plus grande retenue ».