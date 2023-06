Jersey Stakes: Aidan O’Brien frappe avec l’outsider Age Of Kings pour Wayne Lordan à Royal Ascot | Nouvelles de la course

Age Of Kings a rebondi après sa course dans les 2 000 Guinées irlandaises pour remporter les Jersey Stakes pour Aidan O’Brien à Royal Ascot.

En bas du terrain derrière son compagnon d’écurie Paddington au Curragh, il était la deuxième chaîne de ce groupe trois avec Ryan Moore préférant les prétentions de l’Antarctique, qui ne s’est jamais impliqué.

Wayne Lordan était l’homme à bord et il n’était jamais loin du rythme initial, établi par Frankie Dettori sur le favori Covey.

Avec deux stades à parcourir, la foulée de Covey a commencé à raccourcir et cela a laissé Age Of Kings devant et c’est devenu une question de ce qu’il avait laissé dans le réservoir.

Les challengers sont sortis du peloton, dont le meilleur était Zoology de James Ferguson, tandis que Streets Of Gold a également fait de bons progrès tardifs. Mais Age Of Kings a réussi à tenir le coup et à gagner à 22-1 pour donner à O’Brien un quatrième vainqueur de la semaine.

O’Brien a déclaré: « Il a fait une très bonne course dans les Guinées irlandaises si vous y repensez et c’était sa première course de l’année. Il a fait de grands progrès. Il a travaillé une longueur ou deux au large de l’Antarctique qui nous étions inquiets pour le voyage, mais nous étions sûrs que cet homme l’apprécierait.

« La forme était là et Wayne a gardé les choses simples. Il a dit que le cheval a essayé très fort et obtiendrait un mile. »

Lordan a déclaré: « Il a eu une course dans les Guinées parce qu’il a été longtemps hors de la piste et a terminé huit longueurs derrière Paddington, donc pour la première manche de l’année, ce n’est pas trop mal.

« C’est formidable de venir ici pour des balades, en particulier pour Aidan et avoir un gagnant est fabuleux. Chaque jour ici est spécial. »

Snellen retient l’accusation tardive pour débarquer Chesham

Snellen vient de repousser la fente tardive du favori Pearls And Rubies pour fournir à Gavin Cromwell, entraîneur vainqueur du Champion Hurdle, un deuxième vainqueur du Royal Ascot.

Expulsée à 12-1 après avoir gagné lors de sa seule sortie précédente à Limerick, elle a été produite avec un défi au bon moment par Gary Carroll.

Image:

Gary Carroll célèbre sa victoire dans les Chesham Stakes à Royal Ascot





Avec un furlong à parcourir, il restait encore une chance, mais la monture de Carroll a pris une longueur hors du terrain.

Cela aurait dû interrompre la course, mais Snellen a commencé à dériver vers sa gauche, permettant à Pearls And Rubies et Ryan Moore de combler l’écart.

Malheureusement pour les favoris, il y avait encore une tête entre eux lorsque la ligne est arrivée. Golden Mind et 125-1 ont tiré sur Oddyssey à mort pour la troisième place.

Cromwell a déclaré: « Elle a été gentille dès le départ et progresse tout le temps. Sa mère a gagné plus d’un mile et demi, donc je pense qu’elle va rester plus loin. Je n’ai pas pensé aux Classiques, nous allons profiter aujourd’hui d’abord.

« J’ai eu beaucoup de chance d’avoir deux partants lors de cette réunion et les deux sont des gagnants. Quick Suzy était un type de pouliche très différent. Elle a remporté le Queen Mary et était vraiment âgée de deux ans.

« Cette pouliche a plus de portée et est beaucoup plus une perspective à long terme. Elle est dans le Moyglare et c’est la course évidente pour elle. »