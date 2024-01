Jersey Robb glace la victoire 21-12 de l’Oklahoma State contre l’Iowa State

Oklahoma State bat Iowa State, 21-12, grâce à six victoires, dont trois décisions majeures. Obtenez une répartition complète de chaque match.

125 : #11 Troy Spratley (OSU) décision #24 Kysen Terukina (ISU), 4-2

Première période : Terukina frappe un simple et passe au double mais Spratley s’étale et donne un coup de pied libre dans un échange qui dure près d’une minute. Spratley est en profondeur et marque un retrait sur le bord avec 1:01 à jouer. Terukina s’assoit et se lève et donne finalement un coup de pied libre à 30 secondes de la fin. Sprately mène 3-1.

Deuxième période : Terukina choisit le bas et s’échappe en sept secondes. Quelques demi-tirs mais aucun but. Spratley mène 3-2.

Troisième période : Sprately choisit le fond et s’échappe en une seconde pour prendre une avance de 4-2. Terukina chasse Spratley hors des limites avec 48 secondes à jouer mais aucun score. Terukina traque Spratley et il est frappé pour avoir décroché, mais ce n’est pas suffisant alors que le buzzer retentit. Spratley gagne, 4-2.

État de l’Oklahoma 3, État de l’Iowa 0

133 : #3 Daton Fix (OSU) décision majeure #8 Evan Frost (ISU), 11-3

Première période : Correction des scores sur une passe pour une avance de 3-0 en sept secondes. Frost monte sur le plateau et s’échappe quelques secondes plus tard. L’entrejambe haut de Fix marque finalement au bord pour une avance de 6-1 à la fin de la période.

Deuxième période : Frost choisit le fond et s’échappe en 10 secondes. Fix contre un tir et a un sifflement mais ne peut pas marquer hors des limites. Fix mène toujours 6-2 avec 1:15 à jouer. Fix frappe un simple mais Frost contre-attaque immédiatement avec 20 secondes restantes.

Troisième période : Fix commence en bas et Granby est absent pour s’échapper et prendre une avance de 7-2. Fix frappe un simple consécutif et marque à une minute de la fin pour une avance de 10-2. Avertissement de décrochage contre Fix en haut. Fix laisse Frost partir une fois qu’il a atteint une minute de temps de conduite. Le temps presse et Fix gagne 11-3 avec le temps de conduite.

État de l’Oklahoma 7, État de l’Iowa 0

141 : #9 Tagen Jamison (OSU) décision #8 Anthony Echemendia (ISU), 4-1 SV

Première période : Aucun but à mi-temps. Echemendia marque presque sur un go-derrière mais Jamison se défend. Aucun score à la fin du temps imparti.

Deuxième période : Echemendia démarre en bas et s’échappe en quatre secondes pour mener 1-0. Tiré par Jamison et un avertissement de décrochage contre Echemendia à 45 secondes de la fin. Echemendia a une tête vers l’intérieur, un appel unique mais potentiellement dangereux à quatre secondes de la fin.

Troisième période : Jamison démarre en bas et s’échappe en neuf secondes pour égaliser le score 1-1. La position de Whizzer sort des limites à 1:23. Un autre tir d’Echemendia avec 1:10 à jouer et Jamison se déhanche en 15 secondes. Avertissement de décrochage contre Jamison à 29 secondes de la fin. Demi-tour de Jamison à la fin du temps imparti.

Victoire soudaine : Tir au coup de sifflet d’Echemendia puis tir de Jamison dans les 30 premières secondes. Tiré par Jamison à 45 secondes de la fin, il atteint la jambe et il marque finalement lors d’un voyage à 24 secondes de la fin. Jamison gagne, 4-1.

État de l’Oklahoma 10, État de l’Iowa 0

149 : #8 Casey Swiderski (ISU) décision #25 Sammy Alvarez (OSU), 8-1

Première période : Swiderski conserve un simple pendant 30 secondes et marque finalement hors des limites pour une avance de 3-0 avec 1:23 à jouer. Alvarez s’échappe en quelques secondes mais Swiderski mène, 3-1.

Deuxième période : Swiderski commence en bas, se relève et finit par sortir en 25 secondes pour prendre une avance de 4-1. Swiderski réussit un tir mais Alvarez se retrouve dans une impasse sur un appel potentiellement dangereux. Un tir bas de Swiderski à 20 secondes de la fin conduit à une bousculade mais le temps expire.

Troisième période : Alvarez démarre en bas et Swiderski le laisse partir mais mène toujours 4-2. Swiderski contre un tir sauvage mais Alvarez contre hors des limites à 24 secondes de la fin. Un appel en fuite d’Alvarez et un autre retrait de Swidersky lui donnent une victoire 8-1.

État de l’Oklahoma 10, État de l’Iowa 3

157 : #15 Décision de Teague Travis (OSU) Jason Kraisser (ISU), 8-3

Première période : un tir de Travis à la minute de jeu entraîne une longue mêlée mais Travis ne peut pas dégager son pied, Kraisser se tourne vers la position avantageuse mais Travis se précipite et marque finalement pour une avance de 3-0. Kraisser s’échappe mais Travis mène toujours 3-1 à 30 secondes de la fin. Aucun score pour le reste de la période.

Deuxième période : Kraisser commence en bas et s’échappe en trois secondes et Travis en marque trois et c’est 6-2. Kraisser Granby veut réduire l’avance de moitié.

Troisième période : Travis commence en bas et se retourne sur un interrupteur mais n’a pas dégagé sa jambe depuis une minute. Travis obtient finalement le renversement avec 38 secondes à jouer pour une avance de 8-3. Travis sort pour une décision 8-3.

État de l’Oklahoma 13, État de l’Iowa 3

165 : #2 David Carr (ISU) décision #3 Izzak Olejnik (OSU), 8-1

Première période : Double score hors des limites pour Carr en 1 :20. Carr atteint une minute de temps de conduite et dépasse la période.

Deuxième période : Olejnik démarre en bas et Carr libère immédiatement pour mener 3-1. Swing simple de Carr à une minute de la fin et il marque 20 secondes plus tard pour une avance de 6-1 à 26 secondes de la fin. Carr sort de la période.

Troisième période : Carr part en bas et s’échappe en 13 secondes pour prendre une avance de 7-1. Aucun but pour le reste du match. Carr gagne 8-1 avec le temps de conduite.

État de l’Oklahoma 13, État de l’Iowa 6

174 : Décision MJ Gaitan (ISU) #30 Brayden Thompson (OSU), 6-3 SV

Première période : Gaitan frappe un simple et Thompson sort des limites sans marquer avec 1:48 à jouer. La période se termine sans score.

Deuxième période : Gaitan commence en bas et obtient un renversement sur un lancer pour une avance de 2-0. Thompson en récupère un et obtient son propre renversement pour un match nul 2-2, mais il laisse Gaitan partir donc Gaitan mène 3-2 à mi-chemin de la période.

Troisième période : Thompson commence en bas et s’échappe en cinq secondes pour égaliser le score, 3-3. Un tir prolongé de Thompson est bourré par Gaitan. Une incroyable bousculade en fin de période ne rapporte aucun point.

Victoire soudaine : une mêlée qui comprend un câlin d’ours et une tentative de déplacement intérieur rapporte trois points, mais le corner de l’Oklahoma State conteste que l’action soit sortie des limites. L’appel est tenu et Gaitain gagne 6-3.

État de l’Oklahoma 13, État de l’Iowa 9

184 : #2 Dustin Plott (OSU) décision majeure #9 Will Feldkamp (ISU), 17-3

Première période : Plott marque au coup de sifflet pour une avance de 3-0. Plott roule fort et essaie d’obtenir un Turc alors que l’action est proche du bord. Plott s’est complètement engagé dans la course et a travaillé dur à 30 secondes de la fin. Plott sort et prend une avance de 3-0 dans la seconde.

Deuxième période : Plott commence en bas et sort en sept secondes pour une avance de 4-0. Plott marque son deuxième retrait avec 1:18 à jouer pour une avance de 7-0. Caler contre Feldkamp. Plott parcourt la période, ce qui donne à Plott 3 :44 de temps de conduite.

Troisième période : Plott abandonne l’évasion mais mène 7-1 puis frappe un autre simple et marque finalement hors des limites pour une avance de 10-1 avec 1:05 à jouer. Une autre évasion porte le score à 10-2. Tir de Feldkamp contré par Plott puis une autre évasion et retrait porte le score à 16-3. Un point de temps de conduite fait 17-3.

État de l’Oklahoma 17, État de l’Iowa 9

197 : Jersey Robb (OSU) décision majeure #29 Julien Broderson (ISU), 15-6

Première période : Robb se place derrière Broders pour une avance de 3-0 avec 1 :17 à jouer, mais une évasion immédiate porte le score à 3-1. Robb obtient un retrait et emmène Broderson dans son dos pour un mouvement de sept points à la fin du temps imparti. Il mène 10-1.

Deuxième période : Broderson commence en bas et s’échappe immédiatement mais Robb contre un tir de Broderson puis Broderson se précipite pour obtenir le retrait. Robb mène, 10-5. Robb s’échappe pour prolonger son avance à 11-5 à la fin du temps imparti.

Troisième période : Robb commence en bas et sort mais Broderson essaie de l’appâter pour un gros mouvement. Robb mène 12-5, avec 1:12 à jouer. Un retrait tardif de Robb porte le score à 15-6 après un appel de décrochage tardif.

État de l’Oklahoma 21, État de l’Iowa 9

285 : #3 Yonger Bastida (ISU) contre #9 Konner Doucet (OSU)

Première période : Aucun but.

Deuxième période : Bastida démarre en bas et Doucet contre une tentative de tonneau. Bastida se relève enfin et réussit à s’échapper en 41 secondes. Bastida frappe un tir et termine à 14 secondes de la fin. Bastida prend une avance de 4-0 avant la dernière période.

Troisième période : Doucet part du bas et s’échappe rapidement. Bastida ajoute un autre retrait mais abandonne une évasion à cinq secondes de la fin pour gagner 7-2.

État de l’Oklahoma 21, État de l’Iowa 12