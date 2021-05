Jerry West réfléchit sur la vie et l’héritage de Kobe Bryant

Jerry West est peut-être l’homme dont la silhouette orne le logo de la National Basketball Association, mais il est aussi l’homme responsable de faire de Kobe Bryant un Los Angeles Laker.

Le huit fois champion de la NBA a parlé à « The News with Shepard Smith » de CNBC de sa relation avec l’ancienne superstar des Lakers et de ses pensées sur son défunt ami, qui sera intronisé au Basketball Hall of Fame samedi.

« Je m’en souviendrai [Bryant] comme quelqu’un que j’aimais comme un frère. Les moments ludiques avec lui, certaines des choses amusantes et les échanges que nous avons eu. Le regarder quand il a commencé à ce qu’il est devenu », a déclaré West à CNBC.

Bryant, 41 ans, sa fille Gianna, 13 ans, et sept autres personnes sont décédées le 26 janvier 2020 dans un accident d’hélicoptère près de Calabasas, en Californie.

West, un ancien joueur et 14 fois All-Star de la NBA, a ensuite entraîné les Lakers et a finalement déménagé au front office de l’équipe. Il était derrière la dynastie des Lakers dans les années 80 et est le fier propriétaire de huit bagues de championnat au cours de sa vie. Il est également l’homme à qui on attribue d’avoir amené Bryant aux Lakers après avoir orchestré un échange de repêchage avec les Charlotte Hornets.

West a vu très tôt le talent de Bryant pour le basket-ball et n’a pas hésité à jouer au joueur de 17 ans, malgré le fait qu’il ne joue qu’au lycée.