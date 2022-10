Jerry Springer réfléchit sur “The Masked Singer” et partage s’il sera un jour en “retraite complète”

Jerry Springer détaille son expérience en tant que candidat sur “The Masked Singer” ainsi que sa longévité à Hollywood et ce que signifie être semi-retraité.

Springer a été éliminé dans l’épisode de mercredi soir de “The Masked Singer”, quelque chose qu’il prétend avoir vu venir du moment où il a entendu les autres candidats chanter. Alors que l’identité de ses adversaires reste inconnue, Springer admet qu’ils étaient des chanteurs beaucoup plus talentueux que lui.

Selon Springer, lorsqu’il a dit à sa femme qu’il avait une offre pour participer à l’émission, elle a demandé si les producteurs l’avaient déjà entendu chanter. Il a plaisanté en disant qu’avec les encouragements de sa femme, il avait décidé d’accepter l’offre, notant qu’il était heureux de l’avoir fait.

“Il s’est avéré que c’était exactement ce que je pensais. Ce serait une journée totalement amusante”, a déclaré Springer. “Les gens étaient incroyablement gentils, professionnels et talentueux. Je veux dire, les deux artistes qui étaient dans la série avec moi, oh mec. Je veux dire, je savais que je n’appartenais pas à cette série.”

Il s’est comparé à un remplisseur de siège aux Oscars, ajoutant que les producteurs devaient mélanger certains candidats de remplissage avec les plus talentueux pour que l’émission passe à travers son créneau horaire d’une heure. Springer a également déclaré qu’il savait qu’il serait éliminé ce soir-là car il n’avait qu’une seule chanson qu’il avait répétée.

“Je savais que je n’irais nulle part parce que je n’avais qu’une seule chanson. Je veux dire, juste une seconde, et si je n’avais pas été rejeté? Je n’avais pas d’autre chanson. Il n’y avait pas de répétitions. Je ne sais même pas sur quelle chanson jouer la musique. Mais non, c’était tellement amusant à faire “, a expliqué Springer.

Garder son implication dans l’émission secrète était difficile pour Springer, qui dit avoir suivi la règle car c’était l’une des conditions pour participer. Il a admis avoir fait savoir à certains membres de sa famille la veille de la diffusion de son épisode qu’ils pourraient vouloir regarder, en leur disant “vous aurez une belle surprise”.

L’engagement de l’équipe de production à garder le secret est l’une des choses qui ont le plus impressionné Springer. Il a expliqué que l’équipe avait pris toutes les mesures possibles pour garder son identité secrète. Il a en outre expliqué que tous les candidats séjournaient dans des hôtels différents et portaient quelque chose pour se couvrir la tête pendant la durée du tournage.

Springer s’est souvenu d’un cas où le conducteur d’une voiture qui attendait pour venir le chercher ne savait même pas qui il venait chercher.

“J’étais censé me rendre au studio quand j’étais à Los Angeles, et je suis resté là pendant une demi-heure à attendre la voiture, mais la voiture devait récupérer ce type nommé Beetle”, se souvient Springer. “Le concierge… il attendait la voiture, et il a dit : ‘Il y a une voiture ici, mais ce n’est pas pour toi’, parce qu’il a dit Jerry Springer, et le gars ne savait pas qu’il venait me chercher. Il vient me chercher un gars nommé Beetle. Il y avait donc beaucoup de confusion. “

Lorsqu’il s’agissait d’évaluer quelle émission était la plus difficile à filmer, “The Masked Singer” ou “The Jerry Springer Show”, Springer a sans aucun doute déclaré que “The Masked Singer” était plus difficile parce qu’il “devait jouer”, mais que “c’était une huée.”

Il a dit qu’il ne fallait pas grand-chose pour maintenir “The Jerry Springer Show” et s’assurer qu’il était un succès. Tout ce qu’il avait besoin de savoir comment faire était de dire : “Tu as fait quoi ? Viens. On revient tout de suite” et “si tu peux faire ces trois lignes, tu y es.”

“J’ai tendance à ne pas porter de jugement au départ, et je pense que cela a peut-être été compris par les invités de l’émission, qu’ils pouvaient tout me dire, et que je n’allais pas les juger. Je n’allais pas être méchant avec eux ou quelque chose comme ça. Tout le monde a des problèmes dans la vie à gérer, et il se trouve que j’ai eu de la chance “, a déclaré Springer. “Je n’ai jamais été meilleur que les gens de mon émission. Et je le sais en quelque sorte. Et cela vous permet de garder les pieds sur terre.”

La capacité de Springer à rester neutre et sans jugement pendant certains des moments les plus explosifs de son émission est la raison pour laquelle “The Jerry Springer Show” est resté à l’antenne pendant 27 ans.

“Les gens doivent apprécier ce que vous faites, les sponsors doivent être là, le réseau doit être là. Il y a tellement de personnes impliquées dans la décision de continuer ou non”, a déclaré Springer. “Vous devez passer par n’offenser personne, alors peut-être que j’ai eu de la chance dans la vie de ne pas avoir fait ça. Mais sinon, c’est juste de la chance. Je ne sais pas comment dire à quelqu’un d’autre comment avoir un spectacle qui dure 28 ans.”

Après que son émission ait cessé d’être diffusée en 2018, Springer est entré dans ce qu’il appelle une semi-retraite, ce qui signifie pour lui qu’il prendra un emploi occasionnellement mais qu’il n’acceptera aucun projet qui le fera travailler tous les jours.

“Si je suis invité à participer à une émission ou à être dans un film dans un certain laps de temps, je le fais, mais ce n’est pas un travail de tous les jours. J’ai 78 ans. Aller au travail tous les jours n’est pas ce que je veux. passer mes dernières années de bonne santé », a-t-il expliqué. « Priez Dieu, je veux pouvoir profiter de mon petit-fils. Vos priorités changent quand vous avez mon âge. Les gens prennent leur retraite à 65 ans et je travaille tous les jours depuis que j’ai 16 ans, donc je suis fatigué.

En ce qui concerne la retraite complète, Springer ne se voit pas y aller de si tôt, expliquant que pendant qu’il profite des vacances, il “aime (s) savoir quand les vacances sont terminées, (il) retourne faire quelque chose. ” La seule chose qu’il a exclue est une émission qu’il doit filmer tous les jours.

“Tant que je suis mentalement alerte, non. Je voudrai toujours faire quelque chose, que ce soit des podcasts ou des émissions politiques”, a expliqué Springer. “Je trouverai toujours quelque chose à faire parce que ça ne me dérange pas de partir en vacances, mais je veux avoir quelque chose à évacuer. Donc, non, je ne pense pas qu’il y aura une retraite complète.”

« The Masked Singer » est diffusé mercredi à 20 h HNE sur FOX.