Jerry Springer apparaît et Angelina Rants à propos de Vinny – Hollywood Life

Nicole “Snooki” Polizzi et Deena Cortese lancement officiel Le spectacle des boulettes de viande dans l’épisode du 11 août de Côte du New Jersey : vacances en familleet Jerry Springer est leur premier invité spécial. Alors que Snooki et Deena se préparent pour le spectacle, Angélina Pivarnick et le mari de Deena, Chris Buckner, sont chargés de garder Jerry occupé. Heureusement, Angelina n’a aucun problème à le faire dans cet aperçu EXCLUSIF de l’épisode. “Jerry Springer est un G”, admet Angelina. “Traîner avec lui, c’est tellement cool. J’aime ce putain d’homme.

Suite Angélina Pivarnick

Avec Nicole et Deena de retour dans leur She-Shed, Angelina commence à déclamer à Jerry ses problèmes avec Vinny Guadagnino. “Il y a un de mes colocataires, son nom est Vinny – pouvez-vous me dire comment se débarrasser de quelqu’un qui est obsédé par moi, s’il vous plaît?” demande Angélina. « Il ne prend pas un indice. Il agit comme s’il ne m’aimait pas à mort devant tout le monde, mais à huis clos…” Elle s’assure également de se moquer de l’obsession de Vinny pour le saut à la corde. “Il saute à la corde pour gagner sa vie”, ajoute-t-elle. « Pourquoi saute-t-il à la corde ? Ce n’est pas normal. C’est bizarre.

Pour sa part, Jerry est la plupart du temps silencieux alors qu’Angelina continue sa diatribe. Enfin, il est temps pour Jerry de faire son apparition dans le talk-show, où Snooki et Deena ont déjà bu quelques verres. “Nous sommes là où nous sommes grâce à vous !” Snooki lui dit. “Vous avez amené la télé-réalité là où elle est.”

Ensuite, Snooki va un peu trop loin en demandant: “Voulez-vous que je vous appelle papa?” Heureusement, Jerry est sur le coup avec son timing comique, car il répond : “Je ne suis pas le père !” L’épisode complet de Côte du New Jersey : vacances en famille sera diffusé le jeudi 11 août à 20h00 sur MTV, et présentera également le drame continu entre Angelina et Jenni “Woww” Farleyainsi que des tensions entre Jenni et Mike “La situation” Sorrentino.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant