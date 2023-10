Jerry Seinfeld taquine les retrouvailles de « Seinfeld » 25 ans après la fin de la série

Le co-créateur et acteur de « Seinfeld », Jerry Seinfeld, a laissé entendre qu’une réunion de la populaire sitcom pourrait être en préparation.

Lors d’une récente représentation pour son émission humoristique, Seinfeld, 69 ans, a déclaré que lui et son co-créateur Larry David travaillaient sur un projet spécial pour les fans.

« Eh bien, j’ai un petit secret pour vous à propos de la fin. Mais je ne peux pas vraiment le dire, car c’est un secret. Voici ce que je vais vous dire. OK ? Mais vous ne pouvez le dire à personne », a commencé Seinfeld. dans une vidéo Instagram partagée par Linda Henry, PDG de Boston Global Media.

« Quelque chose va se produire en rapport avec cette fin. Ce n’est pas encore arrivé. Et ce à quoi vous pensez, Larry et moi y avons également pensé. Alors vous verrez. »

Le public a été entendu applaudir en arrière-plan alors que Seinfeld participait à une séance de questions-réponses après son spectacle de stand-up au Wang Theatre de Boston, samedi.

La sitcom emblématique a duré neuf saisons de 1989 à 1998, diffusant 180 épisodes – et de nombreux fans voulaient que la série à succès continue, mais Seinfeld avait un sentiment différent à l’époque.

« Je me souviens quand j’étais dans la neuvième saison et je pensais qu’il était peut-être temps d’en finir, et je me souviens avoir invité Michael [Richards] et Julia [Louis-Dreyfus] et Jason [Alexander] dans ma loge et nous sommes tous restés assis là et nous nous sommes regardés », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse en 2021.

« Je me suis dit : ‘Je pensais que c’était peut-être le moment de faire une bonne sortie.’ Nous avons eu beaucoup de chance ici. Peut-être que nous ne devrions pas pousser notre chance trop loin. Et nous avons tous convenu que c’était le bon moment », a-t-il poursuivi.

« Et je me souviens que c’était la seule fois où nous nous réunissions tous dans un vestiaire, nous quatre, pour prendre cette décision. C’était puissant, je m’en souviens… Je m’en souviens parce que dès que nous étions tous d’accord, c’était tout. Vous Je sais, si nous étions tous les quatre d’accord, je sais que ça n’irait pas plus loin », se souvient Seinfeld.

Surnommée « la série pour rien », « Seinfeld » suit quatre amis vivant à Manhattan. La série a été nominée pour 68 Emmy Awards, en a remporté 10 et est largement considérée comme l’une des meilleures comédies de tous les temps.