Jerry Seinfeld revient sur son commentaire d' »extrême gauche »

Jerry Seinfeld dit qu’il retire « officiellement » son affirmation selon laquelle « l’extrême gauche » supprime l’art de la comédie.

Dans une interview avec Le New-Yorkais plus tôt cette année, le comédien a rappelé ce qu’était autrefois la comédie – et s’est prononcé contre le climat culturel actuel.

« Avant, vous rentriez chez vous à la fin de la journée, la plupart des gens disaient : « Oh, « À votre santé », c’est parti. Oh, « M*A*S*H » est activé. Oh, « Mary Tyler Moore » est diffusé. « All in the Family » est diffusé, « Vous vous attendiez juste à ce qu’il y ait des trucs drôles que nous pourrons regarder à la télévision ce soir », a-t-il déclaré au New Yorker en avril.

« Eh bien, devinez quoi – où est-il ? C’est le résultat de l’extrême gauche et des conneries du PC, et des gens qui s’inquiètent tellement d’offenser les autres », a-t-il déclaré.

Maintenant, Seinfeld dit qu’il regrette ces commentaires et les reprend.

S’adressant au comédien Tom Papa dans l’épisode de mardi du Podcast Rompre le painSeinfeld a admis qu’il « s’était trompé » et qu’il n’était « pas vrai » que l’extrême gauche ait inhibé l’art de la comédie. Il a également démenti les informations selon lesquelles il ne donnerait pas de concerts dans les universités parce que les étudiants sont trop politiquement corrects. « Ce n’est pas vrai… Je ne l’ai jamais dit… Je joue tout le temps à l’université. »

Les comédiens, a expliqué Seinfeld, doivent réagir aux changements de culture, comme la façon dont les champions de ski doivent franchir les portes d’une montagne.

Ce mercredi 17 juillet 2019, photo d’archive Jerry Seinfeld assiste à la séance photo « Comedians In Cars Getting Coffee », au Paley Center for Media, à Beverly Hills, en Californie (Willy Sanjuan/Invision/AP, File)

« Si vous êtes Lindsey Vonn, si vous êtes une championne de ski, vous pouvez placer les portes n’importe où sur la montagne – elle fera la porte. C’est de la comédie », a déclaré Seinfeld.

« Quelle que soit la culture, nous fabriquons la porte. Vous ne franchissez pas la porte, vous êtes hors jeu. Le jeu est le suivant : « Où est la porte, comment puis-je la construire et descendre la colline comme je le souhaite ? »

« Est-ce que la culture change ? Et y a-t-il des choses que je disais et que je ne peux pas dire ?… Ouais. Mais c’est la cible la plus importante et la plus facile, vous savez : vous ne pouvez pas prononcer certains mots, quels qu’ils soient, par rapport à des groupes, et alors ? La précision de votre observation doit être cent fois supérieure à celle d’un simple comédien.

Seinfeld a ajouté que peu importe que les comédiens aiment ou non ces changements culturels, affirmant que leur seul travail est de « jouer le jeu » selon ce qui est acceptable.

«Je ne pense pas que l’extrême gauche ait fait quoi que ce soit pour inhiber l’art de la comédie. Je le retire officiellement maintenant. Ce n’est pas le cas. Aimez-vous? Peut-être, peut-être pas – ce n’est pas mon affaire d’aimer ou de ne pas aimer où en est la culture », a-t-il déclaré. « C’est mon affaire de franchir la porte, pour rester avec mon analogie avec le ski… vous franchissez la porte ou vous sortez. »

C’est peut-être difficile, mais faire une bonne comédie l’est aussi, selon la star de « Unfrosted ».

« La comédie est difficile. Grosse, géante période… Vous voulez gagner votre vie fabuleusement en faisant rire les gens ? Cela semble vraiment génial – cela va prendre beaucoup de temps.

Seinfeld a également remis les pendules à l’heure sur une autre série de commentaires qui fait la une des journaux plus tôt cette année, lorsqu’il déplorait la perte de la « masculinité dominante » aux États-Unis.

Dans le podcast de mardi, il a déclaré que son choix de mots n’était « probablement pas la meilleure expression pour ce que je disais vraiment », et a précisé que ce qu’il voulait dire était que les « grandes personnalités » du passé, comme Muhammad Ali et Sean Connery, lui manquaient.

« C’étaient toutes les personnes à qui je voulais ressembler quand j’étais enfant… Je voulais avoir ce genre d’autorité et de style, c’était vraiment une question de style. Tout le monde se conforme davantage pour ne pas offenser… Je pensais que c’était une bonne saveur dans ma jeunesse. Cela a fait la une des journaux le lendemain, affirmant que j’appelais au retour de la masculinité toxique.

« Nous n’avons pas besoin de la partie toxique, mais les grandes personnalités sont amusantes. »