Jerry Seinfeld revient sur ses allégations de comédie meurtrière « d’extrême gauche » – National

Le comédien Jerry Seinfeld a apparemment changé de ton, exprimant ses « regrets » suite aux commentaires qu’il a faits plus tôt cette année, affirmant que « l’extrême gauche » avait tué la comédie.

En avril, l’homme de 70 ans Non givré Le créateur a déclaré que « la merde sur PC » a complètement mis fin à la véritable comédie télévisée à une époque où les gens ont le plus besoin de rire léger.

Lors d’une conversation avec le New Yorker, Seinfeld a déclaré que les programmes télévisés actuels ne sont pas drôles parce que les écrivains « ont tellement peur d’offenser les autres ».

@newyorker Dans un nouvel épisode de The New Yorker Radio Hour, Jerry Seinfeld parle avec David Remnick de son nouveau film sur l’histoire des Pop-Tarts, l’évolution des normes de la comédie et ses 70 ans. Écoutez leur conversation complète sur le lien dans notre bio. . #jerryseinfeld #non givré #podtok ♬ son original – The New Yorker

Maintenant, Seinfeld revient sur ces commentaires. Lors d’une apparition dans l’émission du comédien Tom Papa’s Rompre le pain podcast, Seinfeld a insisté sur le fait qu’il devait « revenir » sur ce qu’il avait dit en avril.

Seinfeld a déclaré qu’il « n’est pas vrai » que « l’extrême gauche » ait supprimé l’art de la comédie. Il a utilisé une analogie avec le ski pour illustrer son propos.

« Si vous êtes un champion de ski, vous pouvez placer les portes n’importe où sur la montagne et vous allez réaliser la porte. C’est de la comédie », a déclaré Seinfeld. « Quelle que soit la culture, nous fabriquons la porte. Vous ne franchissez pas la porte, vous êtes hors jeu. Le jeu est de savoir où se trouve la porte et comment la faire pour descendre la colline.

Seinfeld a admis que la culture a changé et qu’il y a certainement des choses qu’il aurait dites dans son numéro de comédie des années plus tôt qui ne sont plus appropriées.

« On ne peut pas dire certains mots à propos des groupes. Et alors ? La précision de votre observation doit être 100 fois plus fine que cela pour être un comédien », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas mon affaire d’aimer ou de ne pas aimer où en est la culture », a-t-il précisé. « C’est mon affaire de faire la porte, de m’en tenir à mon analogie avec le ski. »

Seinfeld a plaisanté sur la couverture médiatique et la réaction du public à ses commentaires « d’extrême gauche » a été surprenante.

« Je ne savais pas que les gens se soucient de ce que disent les comédiens », a-t-il ri. « C’est une nouvelle pour moi. Qui se soucie de ce qu’un comédien pense de quoi que ce soit ?

Seinfeld a en outre clarifié ses propres commentaires sur la comédie sur les campus universitaires.

En 2015, Seinfeld (entre autres comédiens) a déclaré qu’il évitait faire du stand-up sur les campus universitaires parce que les étudiants sont trop politiquement corrects. Il craignait que les étudiants interprètent à tort ses blagues comme étant racistes ou sexistes.

S’adressant à Papa, Seinfeld a nié avoir jamais dit qu’il ne jouait pas sur les campus et a déclaré qu’il jouait «tout le temps» pour les étudiants.

« Je n’ai aucun problème avec les enfants, je joue pour eux », a-t-il déclaré, énumérant quelques campus où il avait récemment réalisé des spectacles. «Je fais des études universitaires tout le temps. Donc, cette perception selon laquelle je ne fais pas d’études universitaires est tout simplement fausse.

Les commentaires de Seinfeld en avril sur « l’extrême gauche » ont suscité de nombreuses discussions dans le monde de la comédie et au-delà. De nombreux critiques du point de vue du comédien ont souligné des comédies télévisées à succès comme Limitez votre enthousiasme, Astuces et Veep comme preuve que le genre est bel et bien vivant.

Julia Louis-Dreyfus, co-star de longue date de Seinfeld, a contesté son point de vue sur l’état de la comédie. Lors d’un entretien sur le Avec Kara Swisher podcast, Louis-Dreyfus a qualifié les commentaires de Seinfeld de « conneries ».

« On parle beaucoup du fait que les bandes dessinées ne peuvent plus être drôles maintenant », a-t-elle déclaré. « La comédie physique, la comédie intellectuelle et la comédie politique, je pense, n’ont jamais été aussi intéressantes, car il y a tellement de choses à faire.

«Quand j’entends des gens commencer à se plaindre du politiquement correct – et je comprends pourquoi les gens pourraient s’y opposer – pour moi, c’est un signal d’alarme, car cela signifie parfois autre chose. Je pense qu’être conscient de certaines sensibilités n’est pas une mauvaise chose. »

