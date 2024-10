Jerry Seinfeld retire ses commentaires sur la comédie étouffée

Jerry Seinfeld a été critiqué pour avoir accusé « l’extrême gauche et la merde du PC » d’étouffer les comédiens – et lors d’une récente apparition en podcast, il a rétracté ses commentaires.

En tant qu’invité sur le comédien Chez Tom Papa Rompre le pain podcast, Seinfeld a pris un moment pour retirer ces mots, disant à Papa un peu après minuit : « Il y a deux choses que, je dois dire, je regrette d’avoir dit, et que je dois retirer. » Papa a insisté davantage et Seinfeld a expliqué :

Alors, voici deux choses que je regrette d’avoir dites et que je dois retirer : Numéro un – je n’ai pas dit l’une d’entre elles, mais les gens pensent que je l’ai fait, donc c’est pareil. J’ai dit Je ne joue pas à l’université parce que les enfants sont trop PC et on ne peut pas faire de comédie pour eux. Pas vrai. Premièrement, je ne l’ai jamais dit, mais si vous pensez que je l’ai dit, ce n’est pas vrai. Je joue tout le temps à l’université. Je n’ai aucun problème avec les enfants, je joue pour eux. En fait, j’étais juste à l’Université d’Indiana, Kentucky, nous avons fait l’UT. Je veux dire, je fais des études universitaires tout le temps. Donc, cette perception selon laquelle je ne joue pas à l’université est fausse. Oui, j’y joue tout le temps et ce n’est pas un problème.

L’autre chose, je l’ai fait un entretien avec Le New-Yorkaiset j’ai dit que l’extrême gauche a supprimé l’art de la comédie. J’ai dit ça. Ce n’est pas vrai. Ce n’est pas vrai ! … Et l’autre chose que j’ai dite à ce sujet – si vous êtes Lindsey Vonnsi vous êtes un champion de ski, vous pouvez placer les portes n’importe où sur la montagne. Elle va franchir la porte, n’est-ce pas ? C’est de la comédie. Quelle que soit la culture, nous fabriquons la porte. Si vous ne franchissez pas la porte, vous êtes hors jeu. Le jeu est « Où est la porte ? Comment puis-je franchir la porte et descendre la colline comme je le souhaite ? » Alors, la culture change-t-elle, et y a-t-il des choses que j’utilise pour dire que je ne peux pas dire, que tout le monde bouge toujours ? Ouais, mais c’est la cible la plus importante et la plus facile. Vous ne pouvez pas prononcer certains mots, vous savez, quels qu’ils soient, par rapport à des groupes. Et alors ? La précision de votre observation doit être 100 fois plus fine que cela pour être un comédien.