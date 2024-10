Jerry Seinfeld regrette d’avoir dit que l’extrême gauche avait ruiné une comédie

« Ce n’est pas vrai. Ce n’est pas vrai’ Recevez les dernières nouvelles de Mark Daniell directement dans votre boîte de réception S’inscrire Photo par Amy Sussman / Getty Images

Contenu de l’article Jerry Seinfeld revient sur les remarques qu’il a faites plus tôt cette année dans lesquelles il affirmait que le politiquement correct était que les « conneries du PC » avaient ruiné la comédie.

Contenu de l’article Dans un entretien avec Le New-Yorkais pour brancher son nouveau film Netflix Non givré En avril, Seinfeld, 70 ans, avait prédit que les sitcoms allaient disparaître parce que les comédiens craignaient trop d’offenser leurs téléspectateurs. « Rien n’affecte vraiment la comédie. Les gens en ont toujours besoin. Ils en ont tellement besoin et ils ne l’obtiennent pas », a déclaré Seinfeld. « Avant, vous rentriez chez vous à la fin de la journée, la plupart des gens disaient : « Oh, Acclamations est allumé. Oh, ÉCRASER est allumé. Oh, (Le) Mary Tyler Moore (Montrer) est allumé. Tout en famille est allumé. Vous vous attendiez simplement à ce qu’il y ait des trucs amusants que nous pourrons regarder à la télévision ce soir. Eh bien, devinez quoi : où est-il ? C’est le résultat des conneries de l’extrême gauche et du PC et des gens qui s’inquiètent tellement d’offenser les autres », a-t-il déclaré à David Remnick.

Contenu de l’article

Contenu de l’article Mais le comédien dit maintenant qu’il regrette d’avoir reproché à « l’extrême gauche » de ruiner l’humour. «J’ai fait une interview avec Le New-Yorkaiset j’ai dit que l’extrême gauche avait supprimé l’art de la comédie », a déclaré Seinfeld sur Rompre le pain avec Tom Papa. « J’ai dit ça. Ce n’est pas vrai. Ce n’est pas vrai. Seinfeld a dit à Papa qu’il « y avait deux choses que je dois dire, que je regrette d’avoir dites et que je dois retirer ». « L’un d’eux, je ne l’ai pas dit mais les gens pensent que je l’ai quand même fait. J’ai dit que je ne jouais pas à l’université parce que les enfants sont trop PC et qu’on ne peut pas faire de comédie pour eux », a-t-il déclaré. Seinfeld a soutenu qu’il n’avait jamais dit cela et a assuré au public de Papa qu’il jouait à l’université « tout le temps ». Nous nous excusons, mais cette vidéo n’a pas pu se charger. Lire la vidéo

Contenu de l’article Plus tôt cette année, Seinfeld a déclaré que le public en quête de rire « va désormais voir des bandes dessinées stand-up parce que nous ne sommes surveillés par personne ». « Le public nous contrôle. Nous savons quand nous sommes hors du chemin. Nous le savons instantanément et nous nous y adaptons instantanément. Mais lorsque vous écrivez un scénario et qu’il passe entre quatre ou cinq mains, comités, groupes différents : « Voici notre réflexion sur cette blague. » Eh bien, c’est la fin de votre comédie », dit-il. La légende de la comédie Jerry Seinfeld se lance enfin à fond dans la destruction de la comédie par Left : « C’est le résultat de l’extrême gauche, des conneries du PC et des gens qui s’inquiètent tellement d’offenser les autres. » Ce moment est puissant. pic.twitter.com/wvqflZuT1C – Benny Johnson (@bennyjohnson) 29 avril 2024

Contenu de l’article Seinfeld a développé ses commentaires lors de sa conversation avec Papa. « Si vous êtes Lindsey Vonn, si vous êtes une championne de ski, vous pouvez placer les portes n’importe où sur la montagne. Elle va faire la porte. C’est de la comédie », a-t-il déclaré. « Quelle que soit la culture, nous fabriquons la porte. Vous ne franchissez pas la porte, vous êtes hors jeu. Le jeu est de savoir où se trouve la porte et comment puis-je la faire pour descendre la colline comme je le souhaite ? » Seinfeld a reconnu que les temps changent et que ce qui était drôle il y a dix ans ne l’est peut-être plus maintenant, mais c’est le travail d’un comédien de voir cela et d’ajuster son acte en conséquence. « La culture change-t-elle et y a-t-il des choses que je disais et que je ne peux pas dire que tout le monde bouge toujours ? Ouais, mais c’est la cible la plus importante et la plus facile. Vous ne pouvez pas prononcer certains mots, vous savez, quels qu’ils soient, à propos de groupes – et alors ? Pour être comédien, la précision de votre observation doit être 100 fois plus fine que cela… Je ne pense donc pas, comme je l’ai dit, que « l’extrême gauche » ait fait quoi que ce soit pour inhiber l’art de la comédie. Je le retire officiellement maintenant. Ce n’est pas le cas.

Contenu de l’article Seinfeld a également répondu aux déclarations qu’il a faites lors de son Non givré tournée de presse au cours de laquelle il a parlé de sa disparition l’époque de la « masculinité dominante » dans les années 1960 dans une conversation avec Bari Weiss dans son émission Honnêtement en mai. « C’est une autre chose que j’ai dite, à savoir que la masculinité dominante me manquait, ce qui n’est probablement pas la meilleure expression pour ce que je disais en réalité, c’est que les grandes personnalités me manquent », a-t-il précisé à Papa. « C’est ce qui m’a manqué, et j’ai mentionné Muhammad Ali, Sean Connery et Howard Cosell. Tu sais. Je veux dire, parce que c’étaient toutes les personnes que je voulais être quand j’étais enfant. Je voulais être, je voulais avoir ce genre d’autorité et de style. C’était vraiment une question de style. Après les commentaires originaux de Seinfeld, sa co-star de longue date à la télévision, Julia Louis-Dreyfus, a repoussé ses remarques tout en affirmant qu’avoir une « antenne sur les sensibilités n’est pas une mauvaise chose ».

Contenu de l’article « Si vous regardez la comédie et le drame, disons il y a 30 ans, à travers le prisme d’aujourd’hui, vous pourriez trouver des morceaux qui ne vieillissent pas bien. Et je pense qu’avoir une antenne sur les sensibilités n’est pas une mauvaise chose », a déclaré Louis-Dreyfus, 63 ans, dans une interview à le New York Times. « Je pense qu’être conscient de certaines sensibilités n’est pas une mauvaise chose, je ne sais pas comment le dire autrement. » [email protected] Recommandé par l’éditorial Une comédie télévisée tuée par « l’extrême gauche et les conneries du PC », dit Seinfeld Jerry Seinfeld manque de « masculinité dominante » : « J’aime les vrais hommes » Julia Louis-Dreyfus s’exprime sur les plaintes de Jerry Seinfeld concernant le politiquement correct

