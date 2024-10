Jerry Seinfeld « regrette » d’avoir accusé « l’extrême gauche » d’avoir tué la comédie

Jerry Seinfeld revient sur les commentaires polarisants qu’il a faits à Le New-Yorkais en avril lors de la promotion de son film Netflix « Unfrosted ». Le comédien est devenu viral en affirmant que la comédie télévisée avait été tuée par l’extrême gauche et la culture PC. Seinfeld notait à l’époque que « les gens [are] avoir tellement peur d’offenser les autres » et la comédie en souffre.

« Lorsque vous écrivez un scénario et qu’il passe entre quatre ou cinq mains, comités, groupes différents : « Voici notre réflexion sur cette blague. » Eh bien, c’est la fin de votre comédie », a-t-il ajouté.

Seinfeld retire maintenant ces commentaires. Il est apparu dans le dernier épisode de son ami et collègue comédien Tom Papa’s. Podcast « Rompre le pain » et a déclaré qu’il «regrette» d’avoir blâmé la culture PC pour avoir détruit la comédie.

« J’ai dit que « l’extrême gauche » avait supprimé l’art de la comédie. J’ai dit ça. Ce n’est pas vrai », a déclaré Seinfeld. « Ce n’est pas vrai. Si vous êtes un champion de ski, vous pouvez placer les portes n’importe où sur la montagne et vous allez réaliser la porte. C’est de la comédie. Quelle que soit la culture, nous fabriquons la porte. Vous ne franchissez pas la porte, vous êtes hors jeu. Le jeu est de savoir où se trouve la porte et comment la faire pour descendre la colline.

« Est-ce que la culture change et ce sont leurs choses que j’utilise pour dire que [I can’t because] les gens bougent toujours [the gate]? Oui, mais c’est la cible la plus importante et la plus facile », a ajouté Seinfeld. « On ne peut pas dire certains mots à propos des groupes. Et alors ? Pour être comédien, il faut que l’exactitude de l’observation soit 100 fois plus fine que celle-là… Je ne pense donc pas, comme je l’ai dit, que « l’extrême gauche » ait fait quoi que ce soit pour inhiber l’art de la comédie.»

Seinfeld a également réfuté les affirmations selon lesquelles il aurait déclaré qu’il ne se produirait jamais dans les universités parce que les étudiants sont devenus tellement PC, en disant : « Tout d’abord, je ne l’ai jamais dit, mais si vous pensez que je l’ai dit, ce n’est pas vrai. Je joue tout le temps à l’université. Je n’ai aucun problème avec les enfants, je joue pour eux. J’étais juste à l’Université de l’Indiana. Je fais des études universitaires tout le temps.

Après la publication des commentaires originaux de Seinfeld en avril, de nombreuses autres bandes dessinées ont été interrogées sur l’état de la comédie. Sa co-star de longue date Julia Louis-Dreyfus est apparue sur le Podcast « On avec Kara Swisher » et a repoussé l’idée selon laquelle la comédie a souffert d’une manière ou d’une autre en raison d’un paysage social changeant qui favorise le contenu PC par rapport à tout ce qui est offensant.

« On parle beaucoup du fait que les bandes dessinées ne peuvent plus être drôles maintenant », a déclaré Louis-Dreyfus. «Je pense que c’est des conneries. Je pense que la comédie physique, la comédie intellectuelle et la comédie politique n’ont jamais été aussi intéressantes, car il y a tellement de choses à faire.

Regardez l’interview complète de Seinfeld sur le podcast « Breaking Bread » dans la vidéo ci-dessous.