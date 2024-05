Jerry Seinfeld parle toujours, même si le film Pop-Tarts est sorti il ​​y a environ un mois

Jerry Seinfeld est toujours présent cette semaine, même si son film Pop-Tart Non givré est déjà sorti il ​​y a environ un mois – une éternité, dans le monde des films faits pour Netflix. Apparemment revigoré par le fait que la société accorde une attention particulière à ce qu’il a à dire pour la première fois depuis Le mariage RéfSeinfeld est allé sur le podcast de Bari Weiss cette semaine pour exprimer ses sentiments sur – quoi d’autre ? – la « hiérarchie convenue » de la société américaine de l’après-Seconde Guerre mondiale et l’attrait de la « masculinité dominante ».

Seinfeld était d’accord, dans l’interview, avec l’affirmation de Weiss selon laquelle une partie de la philosophie directrice de l’ensemble des années 60 Non givré-qui contient, entre autres, une scène qui est littéralement Des hommes fous la fan fiction, avec Jon Hamm et John Slattery reprenant leurs rôles, était un retour à cette époque du « style ». « Une masculinité dominante me manque », a déclaré Seinfeld, en prenant soin, il est vrai, de noter qu’il ne considère pas lui-même fait partie de la liste des « vrais hommes » qu’il admire. (Y compris JFK, Muhammad Ali, Sean Connery et, apparemment, Howard Cosell.) « Oui, je comprends ce qui est toxique », a-t-il déclaré avec un dédain délibéré. « Mais j’aime toujours un vrai homme. »

Seinfeld a lui-même eu un peu de mal avec la « hiérarchie » ces derniers temps, notamment lorsque son récent discours d’ouverture à l’Université Duke a été salué. avec des manifestations et des débrayages par des personnes mécontentes du soutien de Seinfeld à Israël pendant les violences en cours à Gaza. Voir aussi ses affirmations répétées selon lesquelles « le public est tout », ce qui contraste avec ses fréquentes déclarations de mécontentement lorsque les membres de ce même public n’aiment pas certaines des idées qu’il exprime. (Weiss souhaite aborder ce sujet un peu dans l’interview, que nous ne pouvons, en bonne conscience, recommander à personne de regarder, mais Seinfeld ne s’engage pas vraiment dans le concept.)

Quoi qu’il en soit, si vous vous demandez quel était le profond sous-texte politique et psychosexuel du film Pop-Tarts de Jerry Seinfeld, eh bien, maintenant vous le savez.

