Jerry Seinfeld dit que le “sujet” du monologue “SNL” de Dave Chappelle “appelle à une conversation”

Jerry Seinfeld a pesé sur la controverse entourant le monologue “Saturday Night Live” de Dave Chappelle.

Chappelle, 49 ans, a suscité des réactions négatives suite à des commentaires qu’il a faits sur la communauté juive lors de sa routine d’ouverture, que les critiques ont qualifié de “normalisation de l’antisémitisme”.

Dans une interview avec le Hollywood Reporter, Seinfeld, 68 ans, a été invité à partager ses réflexions sur le récent débat de Jon Stewart et Stephen Colbert sur les remarques de Chappelle et s’il pensait que le monologue était drôle.

“Je pensais que la comédie était bien exécutée, mais je pense que le sujet appelle une conversation que je ne pense pas que je voudrais avoir dans cette salle”, a déclaré le comédien, qui est juif, au point de vente.

Lorsqu’on lui a demandé si le monologue l’avait rendu “mal à l’aise”, la star du stand-up a répondu : “Cela provoque une conversation qui, espérons-le, est productive.”

On a ensuite demandé à l’ancien “Seinfeld” s’il prévoyait d’avoir une conversation avec Chappelle alors que les comédiens semblaient partager une “relation étroite”.

“Je n’ai pas de relation étroite avec lui”, a déclaré Seinfeld. “Nous sommes amis et ce n’est pas une relation étroite.”

En 2018, Chappelle a fait une apparition dans un épisode du talk-show Netflix de Seinfeld “Comedians in Cars Getting Coffee”. Selon le Hollywood Reporter, leur échange a été présenté dans le prochain livre de Seinfeld sur l’émission intitulé “The Comedians in Cars Getting Coffee Book”.

Le week-end dernier, l’alun de “Chappelle’s Show” a accueilli “SNL” et pendant ses 15 minutes d’ouverture, a plaisanté sur les récents commentaires antisémites de Kanye “Ye” West et de la star de la NBA Kyrie Irving, qui ont fait la promotion d’un film antisémite sur Twitter.

Le PDG de l’Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, a appelé Chappelle à propos du monologue sur Twitter.

“Nous ne devrions pas nous attendre à ce que @DaveChappelle serve de boussole morale à la société, mais troublant de voir @nbcsnl non seulement normaliser mais populariser l’#antisémitisme”, a écrit Greenblatt.

“Pourquoi les sensibilités juives sont-elles niées ou diminuées presque à chaque tournant ? Pourquoi notre traumatisme déclenche-t-il des applaudissements ?”

Dans l’épisode du mardi soir de “The Late Show with Stephen Colbert” mentionné dans l’article du Hollywood Reporter, Colbert et Stewart ont discuté du monologue de Chappelle.

Stewart, qui est juif, a dit : “Tout le monde m’appelle comme : ‘Tu vois Dave sur “SNL” ?’ Et je dis oui, nous sommes de très bons amis. Je regarde et j’envoie toujours de beaux messages.”

Il a poursuivi: “‘Eh bien, il a normalisé l’antisémitisme avec le monologue.’ Je ne sais pas si vous avez été dans les sections de commentaires de la plupart des articles de presse, mais c’est plutôt f—–g normal. Comme vous le savez, c’est incroyablement normal.”

“Mais la seule chose que je dirai, c’est que je ne crois pas que la censure et les sanctions soient le moyen de mettre fin à l’antisémitisme ou de gagner en compréhension”, a expliqué Stewart. “Je n’y crois pas. Ce n’est pas la bonne façon de l’aborder.”

L’animateur de “The Problem with Jon Stewart” a ajouté : “Dave a dit quelque chose dans le monologue de ‘SNL’ que j’ai trouvé constructif, à savoir ‘Ça ne devrait pas être si difficile de parler de choses.’ Et c’est de ça qu’on parle.”

“Qu’il s’agisse de comédie, de discussion ou de quoi que ce soit d’autre, si nous n’avons pas les moyens de nous rencontrer avec la réalité, alors comment pouvons-nous avancer?”