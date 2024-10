Jerry Seinfeld fait une nouvelle observation : « l’extrême gauche » ne tue pas la comédie. Après avoir rendu public son opinion humiliante selon laquelle le «l’extrême gauche et la merde du PC et les gens s’inquiètent tellement d’offenser les autres » a gardé la comédie des écrans de télévision, Seinfeld propose un mea culpa sous forme de regret. Apparaissant sur Tom Papa’s Rompre le pain podcast, Seinfeld a admis « ce n’est pas vrai » que « l’extrême gauche » supprime la comédie.

Enfin, pas au début. Pour démarrer la conversation, il a admis avec une surprise soudaine que « tout le monde se soucie » de ce que pensent les comédiens, une opinion si risible à ce stade du jeu que nous apprécierions que lui et d’autres arrêtent de la partager. Même Seinfeld se soucie de ce que disent les comédiens. À savoir : il aimerait « retirer » deux choses qu’il a dites lors de la Non givré tournée de presse qu’il « regrette ».

« J’ai dit que « l’extrême gauche » avait supprimé l’art de la comédie. J’ai dit ça. Ce n’est pas vrai », a déclaré Seinfeld. « Ce n’est pas vrai. »

Jerry Seinfeld parle toujours, même si le film Pop-Tarts est sorti il ​​y a environ un mois

Les étudiants de Duke quittent le discours d’ouverture de Jerry Seinfeld

Comparant le travail d’un comédien à celui d’un « champion de ski », Seinfeld affirme que la société « peut placer la porte n’importe où sur la montagne et [comedians are] vous allez franchir la porte », car si vous ne le faites pas, « vous êtes hors jeu ». Il n’est peut-être jamais trop tard pour apprendre que si le public ne rit pas, c’est peut-être la blague qui est le problème, pas le public.

« La culture change-t-elle et y a-t-il des choses que j’utilise pour dire que [I can’t because] les gens bougent toujours [the gate]? Oui, mais c’est la cible la plus importante et la plus facile », a poursuivi Seinfeld. « On ne peut pas dire certains mots à propos des groupes. Et alors ? La précision de votre observation doit être 100 fois plus fine que cela pour être un comédien[…]Je ne pense donc pas, comme je l’ai dit, que « l’extrême gauche » ait fait quoi que ce soit pour inhiber l’art de la comédie. Je le retire maintenant, officiellement.

Seinfeld a longtemps critiqué un « truc effrayant sur PC » qui ruine la comédie. En 2015, il s’est plaint du fait que le public se sentait mal à l’aise en entendant son «roi de France gay» plaisante car elle attribue un stéréotype à un groupe marginalisé. Le décrivant sur Tard dans la nuit avec Seth Meyersil a dit qu’il pouvait sentir le public tendu en suggérant « qu’une personne gay bouge ses mains dans un mouvement florissant ».

Seinfeld a également clarifié le fait que le public universitaire était trop sensible à ses plats chauds pour le petit-déjeuner. En 2015, quelques jours avant son arrêt à Meyers, Seinfeld a déclaré qu’il ne jouait pas à l’université, mais il a entendu dire qu’ils étaient trop PC pour la comédie. «Je l’entends tout le temps. Je ne joue pas dans les universités, mais j’entends beaucoup de gens me dire : « Ne t’approche pas des universités. Ils sont tellement PC[…] « Ils veulent juste utiliser ces mots : ‘C’est raciste’ ; « C’est sexiste ; » « C’est un préjugé. » Ils ne savent pas de quoi ils parlent.

Quoi qu’il en soit, il joue « tout le temps à l’université » maintenant et a déterminé que les enfants vont bien.

« Tout d’abord, je ne l’ai jamais dit, mais si vous pensez que je l’ai dit, ce n’est pas vrai », a-t-il déclaré. Je joue tout le temps à l’université. Je n’ai aucun problème avec les enfants, je joue pour eux. J’étais juste à l’Université de l’Indiana. Je fais des études universitaires tout le temps.

Nous présumons que ces mêmes publics attendent avec impatience qu’il reprenne son interview sur la « hiérarchie culturelle » de Bari Weiss et soutenir la décimation actuelle de Gaza par Israël. Mais bon, l’homme n’a la capacité que d’un seul regret à la fois.