Jerry Seinfeld a réveillé une école privée de New York – où ses enfants étaient scolarisés – pour avoir permis à des élèves « en détresse » de sécher les cours le lendemain des élections

Une école privée de New York, ultra-éveillée et d’une valeur de 65 000 $ par an, permettra aux élèves « en détresse émotionnelle » de sauter les cours le lendemain des élections de la semaine prochaine – dans un geste qui a fait sourciller et qui a suscité la colère du comédien Jerry Seinfeld, dont les enfants ont déjà fréquenté l’institution d’élite.

Dans un e-mail intitulé « Soutien le jour de l’élection », la directrice de l’école supérieure Ethical Culture Fieldston School, Stacey Bobo, s’est engagée à « créer un espace pour fournir aux étudiants le soutien dont ils pourraient avoir besoin » à la suite de la course à la Maison Blanche : le New York Times a rapporté.

Les étudiants n’auront pas de devoirs le jour du scrutin et il n’y aura pas d’évaluations mercredi, a expliqué Bobo.

Les enfants auront également droit à des absences excusées le mercredi, ou à chaque fois que les résultats des élections sont annoncés, s’ils se sentent incapables de « participer pleinement aux cours », a poursuivi Bobo dans son courrier électronique, ajoutant que des psychologues seraient disponibles pendant la semaine pour fournir des conseils.







Cette décision a suscité la colère du comédien Jerry Seinfeld, dont les enfants fréquentaient autrefois cette institution d’élite. Jessica Seinfeld/Instagram

Seinfeld, 70 ans, a déclaré au Times que ce sont des décisions comme celle-ci qui l’ont forcé, lui et sa femme, à transférer leurs propres enfants hors de l’école préparatoire.

« C’est pour ça que les enfants détestaient ça. Quel genre de vie ces gens ont-ils mené qui leur fait penser que c’est la bonne façon de gérer les jeunes ? se moqua-t-il.

« Pour les inciter à boucler. C’est la leçon qu’ils donnent, pour des sommes d’argent impies.

Les fils de Seinfeld fréquentaient l’école d’élite. Cependant, un fils a été transféré de l’école alors qu’il atteignait la huitième année, le Daily Beast a rapporté.

L’école de culture éthique Fieldston, qui se positionne comme un bastion de la diversité culturelle, est devenue un foyer de haine anti-israélienne à la suite de l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et de la guerre dans la bande de Gaza.

En mai, deux personnes âgées portant des keffiehs ont écrit « Palestine libre » à la craie sur le mur de briques au-dessus de l’entrée principale du campus du Bronx.

L’incident a incité les administrateurs à organiser une « séance d’écoute » avec les parents, y compris les « parents d’un groupe d’affinité juive », rapportait alors le Post.

« Le plus gros problème est que lorsque des problèmes d’antisémitisme surgissent, ils ne sont pas pris aussi au sérieux que des problèmes comme le racisme ou l’homophobie », a affirmé une source.

« Ils ne se soucient que de l’impact que quelque chose impliquant la race ou l’homosexualité a sur les étudiants. C’est un double standard, comme si l’antisémitisme n’avait pas autant d’importance.»

« Ces propos pro-palestiniens et pro-Hamas ne viennent pas seulement des étudiants, ils viennent aussi des enseignants », a ajouté un ancien parent.

Plus tard dans le mois, la fille de Sunny Hostin, co-animatrice de « The View », a célébré l’obtention de son diplôme à Fieldston en publiant un message cinglant et anti-israélien sur son Snapchat.







Culture éthique La directrice de l’école Fieldston, Stacey Bobo, s’est engagée à « créer un espace pour fournir aux étudiants le soutien dont ils pourraient avoir besoin » après les élections de 2024. JC Riz

« Maintenant que j’ai obtenu mon diplôme : DU FLEUVE À LA MER, LA PALESTINE SERA LIBRE », a écrit Paloma Hostin dans un post Snapchat obtenu et partagé sur X par StopAntisemitism.

« Et à tous les mfs qui ont capturé mes histoires et les ont montrées à vos parents en essayant de me faire suspendre ou expulser, regardez-moi maintenant », a-t-elle poursuivi.

Cette année de luttes intestines entre parents et élèves a été suivie par la démission du directeur de l’école, Joe Algrant, en août.

Fieldston a été fondée en 1878 par Felix Adler, fils d’un rabbin.

Fieldston, ainsi que Riverdale Country School et Horace Mann School, sont collectivement connues sous le nom de « écoles Hill ».

L’école a une histoire de restauration auprès des enfants de célébrités et de l’élite de Manhattan, et possède une longue liste d’anciens élèves illustres.

Le restaurateur de Manhattan, Eli Zabar, était diplômé, tout comme la photographe Diane Arbus.

Le grand Stephen Sondheim de Broadway a également fréquenté l’école primaire.

Alors que les 12 derniers mois ont suscité de nombreuses controverses au sein de l’école préparatoire, certains parents ont déclaré qu’ils estimaient que l’institution agissait de manière appropriée à l’approche des élections de mardi.

«Je pense que c’est absolument la bonne décision. Ces étudiants sont très astucieux. Je pense que leurs droits sont en jeu, que ce soit le soir des élections ou dans cinq ans, et ils le savent », a déclaré au Times Joe Couchman, qui a deux filles à Fieldston.