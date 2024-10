Jerry Reinsdorf prêt à vendre les White Sox : sources

Le propriétaire majoritaire de longue date, Jerry Reinsdorf, est prêt à vendre les White Sox de Chicago, ont déclaré publiquement des sources informées du sujet mais non autorisées à en discuter. L’Athlétisme. Reinsdorf, 88 ans, est en discussion active avec un groupe dirigé par l’ancien joueur des grands ligues Dave Stewart.

Reinsdorf a dirigé un groupe qui a acheté les White Sox pour environ 20 millions de dollars en 1981 et est le deuxième plus ancien propriétaire actif de la MLB, derrière la famille Steinbrenner, qui a acheté les Yankees en 1973. Selon Forbes, Reinsdorf détient environ 19 pour cent des White Sox, dont l’intégralité ferait partie de discussions de vente potentielles. Reinsdorf est le deuxième propriétaire en une semaine à explorer publiquement une voie de vente. La famille Pohlad, propriétaire des Twins du Minnesota depuis 1984, a annoncé jeudi son intention d’envisager la vente de l’équipe.

Atteint séparément par L’AthlétismeReinsdorf et Stewart ont tous deux refusé de commenter.

Cette nouvelle représente un changement de position important pour Reinsdorf. Reinsdorf, le plus ancien propriétaire majoritaire du baseball, n’a montré aucun intérêt public pour la vente de l’équipe – du moins, pas aussi longtemps qu’il était propriétaire majoritaire. Reinsdorf a déclaré à plusieurs reprises qu’il avait conseillé à ses héritiers, à son décès, de vendre les White Sox et de conserver les Chicago Bulls, où son fils, Michael, est COO et président de l’équipe.

On ne sait pas exactement ce qui a changé, le cas échéant, bien que Reinsdorf ait exprimé sa volonté d’apporter des changements opérationnels organisationnels importants au cours d’une saison au cours de laquelle l’équipe a perdu un record de 121 matchs.

Stewart, ancien joueur, entraîneur, agent et cadre, a un palmarès impressionnant dans le jeu, notamment des titres de la Série mondiale avec les Dodgers de Los Angeles, les Athletics d’Oakland et les Blue Jays de Toronto. Il a connu une séquence dominante avec Oakland au cours de laquelle il a remporté quatre saisons consécutives de 20 victoires, ce qui lui a permis d’être admis dans le prestigieux club des « Black Aces ».



Stewart, photographié lors d’un événement du Temple de la renommée du baseball lors des réunions d’hiver de la MLB 2023 à Nashville, a été joueur, entraîneur, agent et cadre au cours de sa carrière de baseball. (Mary DeCicco/Photos MLB via Getty Images)

Le groupe de Stewart, Smoke34, avait déjà tenté d’acheter la participation d’Oakland dans l’Oakland Coliseum. Il a participé activement à la tentative d’expansion d’une équipe de baseball à Nashville. Stewart et son partenaire Lonnie Murray dirigent un groupe faisant pression pour une équipe NWSL à Nashville. La ville est l’un des finalistes de la ligue, et la décision devrait être annoncée le mois prochain.

On ne sait pas ce que l’implication potentielle de Stewart signifierait pour les White Sox restant à Chicago à long terme.

La nouvelle intervient alors que les White Sox font pression pour un nouveau stade au cours des quatre prochaines années, publiant des rendus pour un emplacement potentiel dans la boucle sud en février. Le mois dernier, l’équipe a construit un champ éphémère sur le site proposé où elle recherche un financement. Il s’agit d’une parcelle de terrain non aménagée de 62 acres appelée « The 78 », du nom de son potentiel à devenir le 78e quartier de Chicago. Le terrain se trouve juste au sud du centre-ville de Chicago et nécessiterait un mélange de fonds privés et publics, ce dernier ayant été rencontré une résistance.

Le bail actuel des White Sox au Garanti Rate Field, ouvert en 1991, court jusqu’en 2029, bien que Reinsdorf ait déclaré dans des rapports précédents qu’il aimerait être ailleurs avant son expiration.

Sous la propriété de Reinsdorf, les White Sox ont remporté les World Series en 2005. Ils ont participé aux séries éliminatoires à trois reprises depuis, mais n’ont pas réussi à remporter une série éliminatoire, ce qui a incité Reinsdorf à licencier le président de l’équipe Kenny Williams et le directeur général Rick Hahn l’année dernière.

L’équipe, dirigée par le nouveau directeur général Chris Getz, a également licencié le manager Pedro Grifol en cours de saison. Les changements et les performances de son équipe ont incité Reinsdorf à faire plusieurs commentaires publics, notamment L’Athlétisme mois dernier.

« Cette année a été extrêmement douloureuse pour tous, en particulier pour nos fans », a déclaré Reinsdorf par l’intermédiaire d’un porte-parole de l’équipe en septembre. « Nous ne sommes pas arrivés ici du jour au lendemain, et les solutions ne viendront pas non plus du jour au lendemain. Depuis l’année dernière, nous avons pris des décisions et des changements difficiles. Ces changements se sont poursuivis cet été et nous sommes impatients de nommer un nouveau manager avec une nouvelle énergie cet automne.

Peut-être que d’autres changements sont à venir.

ALLER PLUS PROFONDE Un propriétaire qui « pense tout savoir » a conduit les White Sox à un désastre historique

(Photo du haut de Jerry Reinsdorf en 2023 : John J. Kim/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images)