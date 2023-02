Jerry O’Connell donne à Rebecca Romijn un tour de danse «Magic Mike»: vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : RCF/MEGA

Rien n’évoque mieux le week-end de la Saint-Valentin qu’un Magic Mike-inspiré lap dance! Le discours co-hôte Jerry O’Connell48 ans, a décidé de donner à sa femme, Rebecca Romijn50 ans, un tour de danse super torride lors de l’épisode de vendredi du talk-show à succès. Pendant la chorégraphie sexy, Jerry est devenu complètement torse nu et n’a bercé que son jean et ses baskets rouges. Pendant ce temps, la beauté blonde s’est assise sur une chaise tandis que son mari s’est assis sur ses genoux et a placé ses mains sur son corps torse nu. Tellement chaud!

Une célébrité notable dans le public qui semblait apprécier le spectacle était Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills alun Lisa Rina, 59. Non seulement Rinna a semblé étourdie par un Jerry torse nu, mais elle a aussi tiré la langue ! Après que l’homme de 48 ans ait broyé sa femme, il est allé sur la piste de danse pour en broyer un peu plus et montrer ses nouveaux mouvements. Plus tard, la foule est entrée en délire lorsque le Soutenez-moi star s’est emballée sur le PDA et a embrassé Rebecca dans le cou !

La fin du spectacle a vu Rebecca et Lisa ramassées par les beaux hommes et tournoyer tandis que des confettis roses se déversaient sur eux. Parlez trop chaud pour la télévision! Peu de temps après que l’émission ait publié le clip sur leur Twitter, de nombreux fans de Jerry ont inondé les commentaires de leurs réactions. “tant que sa femme l’aime, c’est TOUT ce qui compte !!!!”, a noté un adepte, tandis qu’un autre intervint, “C’était génial! J’aurais aimé être dans le public. Même animateur télé Sherri Berger55 ans, a commenté la nouvelle publication du clip par Jerry avec “hystériquement sexy”.

La session de danse PG-13 de Jerry intervient au milieu de la sortie de La dernière danse de Magic Mike, qui est sorti en salles ce vendredi. Les danseurs officiels de Magic Mike Las Vegas se sont présentés Le discours danser aux côtés de Jerry pour promouvoir le dernier Magic Mike Versement. Non seulement Channing Tatum42 ans, reprend son rôle de Mike, il joue également aux côtés de la bombe brune Salma Hayek56. Quelques autres visages célèbres de la distribution incluent l’acteur Matthieu McConaughey53, X Menc’est Olivia Munnet nouveau venu Juliette Motame.

Un jour avant le tour de danse désormais viral de Jerry, il a parlé à PERSONNES à propos de l’expérience et a révélé qu’il était prêt pour plus de spectacles. “Je vais devoir débloquer mon compte de gym, et je vais certainement devoir augmenter le nombre de pompes que je fais chaque semaine”, a-t-il plaisanté au point de vente le 9 février. “Mais j’aime faire il. Écouter, Magic Mike est de passer un bon moment et de célébrer tout le monde, et c’est ce que je suis. Il a également parlé de sa préparation pour le sketch, qui comprenait une visite au salon de bronzage et une collaboration avec le chorégraphe de Channing. Alison Faulk.

