Jerry Nadler bat Carolyn Maloney à la primaire démocrate de NY House

Le représentant Jerrold Nadler, DN.Y., candidat démocrate pour le 12e district du Congrès de New York, fait campagne au 79e St. Greenmarket dans l’Upper West Side de Manhattan, le dimanche 21 août 2022.

Le représentant Jerry Nadler vaincra sa collègue la représentante Carolyn Maloney dans une primaire vicieuse à la Chambre qui a enfermé les démocrates de New York de longue date dans une bataille pour le cœur de Manhattan, a projeté NBC News.

Les deux législateurs se sont opposés après qu’une carte de district redessinée les ait incités à concourir pour un seul siège au Congrès.

Nadler, 75 ans, et Maloney, 76 ans, représentent des parties adjacentes de l’île depuis environ trois décennies. Les deux occupent des sièges puissants au Congrès : Nadler préside le comité judiciaire de la Chambre, tandis que Maloney dirige le comité de surveillance de la Chambre.

Le district du Congrès de Nadler comprenait l’Upper West Side, tandis que celui de Maloney couvrait l’Upper West Side. Mais leurs districts séparés ont été fusionnés en mai, résultat d’une campagne désordonnée et très controversée processus de redécoupage.

Nadler et Maloney ont tous deux annoncé qu’ils se présenteraient pour le 12e district du Congrès nouvellement formé. Suraj Patel, qui a défié Maloney lors de deux élections primaires précédentes, était également sur le bulletin de vote.

Malgré leur longue histoire, le combat principal entre Nadler et Maloney était tout sauf voisin.

“Il a dit: ‘Écartez-vous, je cours.’ Et j’ai dit: “Eh bien, je cours aussi. Je ne pars pas” “, a déclaré Maloney dans un Magazine de New York profil de la course. “Il a dit: ‘Je vais gagner.’ J’ai dit, ‘Je vais gagner.’ Nous ne nous sommes pas parlé depuis”, a-t-elle déclaré.

Maloney a également attisé les rumeurs selon lesquelles Nadler ne servirait pas son mandat complet si élu et qu’il est sénile et inapte à occuper un poste – accusations que la campagne de Nadler a démenties.

Nadler a souligné les différences dans leurs registres de vote, affirmant que Maloney s’était « trompée sur des questions très importantes », y compris son vote « lâche » pour le Patriot Act, a rapporté le New York Magazine. Nadler a également fait son Foi juive une partie centrale de son discours aux électeurs.

Maloney, quant à elle, a cherché à centrer ses expériences en tant que femme en politique tout en vantant son bilan sur les questions sociales – y compris l’avortement, un sujet galvanisant à la suite de la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade. Elle a été approuvé par la célèbre avocate et militante féministe Gloria Steinem.

“Vous ne pouvez pas envoyer un homme faire le travail d’une femme”, a déclaré Maloney dans une récente publicité télévisée.