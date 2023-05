Jerry Maguire enfant star Jonathan Lipnicki méconnaissable dans de nouveaux clichés robustes avec des abdominaux déchirés

L’enfant star de JERRY Maguire, Jonathan Lipnicki, semble méconnaissable dans de nouveaux clichés robustes avec des abdominaux déchirés.

L’acteur a joué Ray Boyd dans la comédie romantique de 1996 alors qu’il n’avait que cinq ans.

La star a des abdos déchirés[/caption]

Jonathan, maintenant âgé de 32 ans, a ensuite joué un certain nombre d’autres rôles dans des films populaires tels que Dr. Dolittle, Stuart Little et The Little Vampire.

Jonathan a maintenant grandi et a l’air totalement différent de quand il était sur nos écrans il y a 27 ans.

Il a partagé une photo seins nus de lui et de son chien lors d’une randonnée.

La star a fièrement montré son pack de six et ses bras musclés.

Jonathan a déclaré: «#TBT Quand ce gamin @dennylipnicki avait l’habitude d’abandonner les randonnées. Une fois, nous avons été dépassés par un chien à trois pattes.

« J’ai découvert plus tard que si je marchais avec un groupe d’amis, Denny n’abandonnerait pas, car il voulait impressionner tout le monde.

« Maintenant, il a presque 15 ans et est aveugle donc nous ne faisons pas de randonnées, mais la joie qu’il a dans cette photo vivra toujours dans ma tête. »

Les fans ont adoré le contenu, l’un d’eux disant: « Mon béguin a été ravivé. »

Un autre a simplement ajouté : « Magnifique ».

« Quel gentil chien… Tu es incroyable », a ajouté un troisième.

L’acteur a eu une carrière extrêmement réussie en tant qu’acteur et producteur, mais a depuis adopté d’autres passe-temps.

Jonathan est également ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien.

De plus, il travaille avec de nombreux organismes de bienfaisance pour aider à sensibiliser le public à des causes importantes telles que la Fondation de recherche sur le cancer du sein et la Fondation de recherche sur le diabète juvénile.

Jonathan a joué le jeune Ray Boyd[/caption] Instagram/jonathanlipnicki

La star a bien grandi[/caption]