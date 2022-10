Jerry Lee Lewis vivant à Memphis après la mort d’une icône du rock ‘n’ roll à 87 ans

Le chanteur de GREAT Balls of Fire, Jerry Lee Lewis, est vivant après qu’il ait été rapporté précédemment qu’il était décédé.

TMZ a rapporté que le chanteur est décédé chez lui à Memphis, dans le Tennessee, avant de publier une déclaration selon laquelle il est toujours en vie.

L’icône du rock n ‘roll Jerry Lee Lewis est toujours en vie après que TMZ a annoncé son décès Crédit : Getty

Le chanteur se produit toujours à ce jour Crédit : Getty

“Plus tôt dans la journée, quelqu’un prétendant être le représentant de Lewis nous a dit qu’il avait réussi”, a déclaré TMZ. « Cela s’est avéré ne pas être le cas.

“TMZ regrette l’erreur.”

Zach Farnum, un publiciste de Jerry Lee, a déclaré au US Sun : « Il est vivant. TMZ a rapporté à tort un tuyau anonyme.

Considéré comme l’un des premiers vrais musiciens de rock n’ roll, Jerry Lee est devenu célèbre avec son premier grand succès, Whole Lotta Shakin’ Goin’ On, en 1957.

Il a gagné le surnom de “The Killer” pour sa capacité à assommer le public et a même allumé son piano en feu pour clôturer un spectacle.

Né à Ferriday, en Louisiane, Jerry Lee a appris à jouer du piano à l’âge de neuf ans.

Son père a hypothéqué la ferme familiale pour acheter à Jerry Lee son premier piano un an plus tard et quand il avait 14 ans, il a eu sa première représentation publique chez un concessionnaire automobile local.

Jerry Lee quittait l’école pour se concentrer sur la musique, signait avec Sun Studios en 1956 à Memphis, et était connu pour jouer avec Elvis Presley et Johnny Cash avant de sortir son premier single.

Son deuxième single était Great Balls of Fire, sorti en décembre 1957 et devenu un incontournable de la culture pop.

Il a été interprété par l’acteur Dennis Quaid dans le film Great Balls of Fire sur sa vie.

En 1986, Jerry Lewis a été intronisé dans la première classe du Rock and Roll Hall of Fame, honorant sa longue carrière.

Il se produit toujours bien dans ses années 80 et a même ouvert le Jerry Lee Lewis Cafe & Honky Tonk en 2013.

Plus tôt ce mois-ci, Jerry Lee a été intronisé au Country Music Hall of Fame, mais il n’a pas pu y assister en raison de sa grippe.

“Son cher ami de longue date Kris Kristofferson a accepté en son honneur de Hank Williams Jr. et Kris et sa femme Lisa ont eu la gentillesse de se rendre à Memphis et de le présenter à Jerry Lee en personne”, a lu un message de la page Facebook officielle de Jerry Lee.

“Nous vous aimons, Kris, merci beaucoup – et un grand merci à tous les millions de fans qui ont soutenu cet effort.”

