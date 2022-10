Jerry Lee Lewis, star du rock ‘n’ roll scandaleux, décède à 87 ans – Kelowna Capital News

Jerry Lee Lewis, le pionnier indomptable du rock ‘n’ roll dont le talent, l’énergie et l’ego scandaleux sont entrés en collision sur des disques aussi définitifs que “Great Balls of Fire” et “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On” et a soutenu une carrière autrement bouleversée par un scandale personnel , est décédé vendredi matin à 87 ans.

Dernier survivant d’une génération d’artistes révolutionnaires comprenant Elvis Presley, Chuck Berry et Little Richard, Lewis est décédé dans sa maison du Mississippi, au sud de Memphis, dans le Tennessee, a déclaré le représentant Zach Farnum dans un communiqué. La nouvelle est intervenue deux jours après la publication d’un rapport erroné de TMZ sur sa mort, rétracté par la suite.

De tous les rebelles du rock qui ont émergé dans les années 1950, peu ont capturé l’attrait et le danger du nouveau genre de manière aussi inoubliable que le pianiste né en Louisiane qui s’appelait “The Killer”.

Il valait mieux laisser les tendres ballades aux vieux. Lewis était tout au sujet de la luxure et de la gratification, avec son ténor louche et ses apartés exigeants, ses tempos violents et ses glissandi impétueux, son ricanement arrogant et ses cheveux blonds fous. Il était un homme seul qui a fait hurler les fans et jurer les claviers, son acte en direct si combustible que lors d’une représentation en 1957 de “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On” sur “The Steve Allen Show”, des chaises lui ont été lancées. comme des seaux d’eau sur un brasier.

« Il y avait du rockabilly. Il y avait Elvis. Mais il n’y avait pas de pur rock ‘n’ roll avant que Jerry Lee Lewis ne défonce la porte », a un jour observé un admirateur de Lewis. Cet admirateur était Jerry Lee Lewis.

Mais dans sa vie privée, il a fait rage d’une manière qui aurait pu mettre fin à sa carrière aujourd’hui – et l’a presque fait à l’époque.

Pendant une brève période, en 1958, il était un candidat pour remplacer Presley en tant que premier producteur de hits rock après qu’Elvis ait été enrôlé dans l’armée. Mais pendant que Lewis tournait en Angleterre, la presse a appris trois choses préjudiciables : il était marié à Myra Gale Brown, 13 ans (peut-être même 12 ans), elle était sa cousine et il était toujours marié à son ancienne femme. . Sa tournée a été annulée, il a été mis sur liste noire de la radio et ses revenus sont tombés du jour au lendemain à pratiquement rien.

“J’aurais probablement réorganisé ma vie un peu différemment, mais je n’ai jamais rien caché aux gens”, a déclaré Lewis au Wall Street Journal en 2014, interrogé sur le mariage. “J’ai juste continué ma vie comme d’habitude.”

Au cours des décennies suivantes, Lewis a lutté contre la toxicomanie et l’alcoolisme, les différends juridiques et la maladie physique. Deux de ses nombreux mariages se sont soldés par la mort prématurée de sa femme. Brown elle-même a divorcé au début des années 1970 et allègue plus tard une cruauté physique et mentale qui l’a presque conduite au suicide.

“Si j’étais toujours mariée à Jerry, je serais probablement morte maintenant”, a-t-elle déclaré au magazine People en 1989.

Lewis s’est réinventé en tant qu’interprète country dans les années 1960, et l’industrie de la musique lui a finalement pardonné, longtemps après qu’il ait cessé d’avoir des tubes. Il a remporté trois Grammys et enregistré avec certaines des plus grandes stars de l’industrie. En 2006, Lewis a sorti “Last Man Standing”, avec Mick Jagger, Bruce Springsteen, BB King et George Jones. En 2010, Lewis a fait venir Jagger, Keith Richards, Sheryl Crow, Tim McGraw et d’autres pour l’album “Mean Old Man”.

Dans “The Rolling Stone Illustrated History of Rock & Roll”, publié pour la première fois en 1975, il a rappelé comment il avait convaincu les disc-jockeys de lui donner une seconde chance.

“Cette fois, j’ai dit:” Écoute, mec, rassemblons-nous et tirons un trait sur ce truc – un traité de paix, tu sais “”, a-t-il expliqué. Lewis jouerait toujours les vieux succès sur scène, mais à la radio, il chanterait de la country.

Lewis a eu une série de 10 meilleurs succès country entre 1967 et 1970, et à peine adouci du tout. Il a interprété des chansons à boire telles que “What’s Made Milwaukee Famous (Has Made a Loser Out of Me)”, les confessions oculaires itinérantes de “She Still Comes Around” et une reprise aux yeux secs d’une ballade classique de l’abandon, “She Even Woke”. Moi pour dire au revoir. Il était resté populaire en Europe et un album de 1964, “Live at the Star Club, Hamburg”, est largement considéré comme l’un des plus grands disques de concert.

Une performance de 1973 s’est avérée plus gênante: Lewis a chanté pour le Grand Ole Opry et a enfreint deux règles de longue date – pas de jurons et pas de chansons non country.

“Je suis une mère qui chante du rock and roll, du country et du western, du rythme et du blues——-“, a-t-il déclaré au public.

Lewis s’est marié sept fois et était rarement loin des ennuis ou de la mort. Sa quatrième épouse, Jaren Elizabeth Gunn Pate, s’est noyée dans une piscine en 1982 alors qu’elle demandait le divorce. Sa cinquième épouse, Shawn Stephens, de 23 ans son cadet, est décédée d’une apparente surdose de drogue en 1983. En moins d’un an, Lewis avait épousé Kerrie McCarver, alors âgée de 21 ans. Elle a demandé le divorce en 1986, l’accusant de violence physique et d’infidélité. Il a contre-attaqué, mais les deux pétitions ont finalement été abandonnées. Ils ont finalement divorcé en 2005 après plusieurs années de séparation. Le couple a eu un enfant, Jerry Lee III.

Un autre fils d’un précédent mariage, Steve Allen Lewis, 3 ans, s’est noyé dans une piscine en 1962, et son fils Jerry Lee Jr. est mort dans un accident de la circulation à 19 ans en 1973. Lewis a également eu deux filles, Phoebe et Lori Leigh, et sa laisse dans le deuil son épouse Judith.

Ses finances étaient également chaotiques. Lewis a gagné des millions, mais il aimait son argent en espèces et a fini par devoir des centaines de milliers de dollars à l’Internal Revenue Service. Lorsqu’il a commencé à accueillir des touristes en 1994 dans sa résidence de longue date près de Nesbit, Mississippi – avec une piscine en forme de piano – il a mis en place un numéro de téléphone 900 que les fans pouvaient appeler pour un message enregistré à 2,75 $ la minute.

Fils de l’ancien bootlegger Elmo Lewis et cousin de l’évangéliste de la télévision Jimmy Swaggart et de la star country Mickey Gilley, Lewis est né à Ferriday, en Louisiane. Enfant, il a d’abord appris à jouer de la guitare, mais a trouvé l’instrument trop confiné et aspirait à un instrument que seuls les riches de sa ville pouvaient se permettre – un piano. Sa vie a changé quand son père s’est arrêté un jour dans son camion et lui a offert un ensemble de claviers verticaux en bois sombre.

«Mes yeux sont presque tombés de ma tête», se souvient Lewis dans «Jerry Lee Lewis: His Own Story», écrit par Rick Bragg et publié en 2014.

Il s’est immédiatement mis au piano et a commencé à se faufiler dans les juke joints noirs et à tout absorber, du gospel au boogie-woogie. Conflit très tôt entre la musique profane et effrayée, il a quitté l’école à 16 ans, avec l’intention de devenir prédicateur pianiste. Lewis a brièvement fréquenté la Southwestern Assemblies of God University à Waxahachie, au Texas, une université biblique fondamentaliste, mais a été expulsé, semble-t-il, pour avoir joué le « mauvais » type de musique.

“Great Balls of Fire”, une version sexualisée de l’imagerie biblique que Lewis a initialement refusé d’enregistrer, et “Whole Lotta Shakin'” étaient ses chansons et ses performances les plus durables. Lewis n’avait qu’une poignée d’autres tubes pop, dont “High School Confidential” et “Breathless”, mais ils étaient suffisants pour assurer sa place en tant qu’architecte rock ‘n’ roll.

“Aucun groupe, que ce soit les Beatles, Dylan ou les Stones, n’a jamais amélioré ‘Whole Lotta Shakin’ pour mon argent”, a déclaré John Lennon à Rolling Stone en 1970.

Vétéran des relais routiers au début de la vingtaine, Lewis a décollé pour Memphis en 1956 et s’est présenté aux studios de Sun Records, la maison musicale d’Elvis, Perkins et Cash. Dit par le fondateur de l’entreprise Sam Phillips d’aller apprendre le rock ‘n roll, Lewis est revenu et a rapidement décroché “Whole Lotta Shakin'” en une seule prise.

“Je savais que c’était un succès quand je l’ai coupé”, a-t-il déclaré plus tard. “Sam Phillips pensait que ça allait être trop risqué, ça ne pouvait pas le faire. Si c’est risqué, eh bien, je suis désolé.

En 1986, avec Elvis, Chuck Berry et d’autres, il a fait la première classe d’intronisés au Rock & Roll Hall of Fame et a rejoint le Country Hall of Fame cette année. The Killer a non seulement survécu à ses contemporains, mais a vu sa vie et sa musique périodiquement réintroduites auprès de jeunes fans, y compris le biopic de 1989 “Great Balls of Fire”, avec Dennis Quaid, et le documentaire 2022 d’Ethan Coen “Trouble in Mind”. Une musique de Broadway de 2010, “Million Dollar Quartet”, a été inspirée par une session d’enregistrement mettant en vedette Lewis, Elvis, Carl Perkins et Johnny Cash.

Il a remporté un Grammy en 1987 dans le cadre d’un album d’interviews qui a été cité pour le meilleur enregistrement de créations orales, et il a reçu un Grammy pour l’ensemble de sa carrière en 2005. L’année suivante, “Whole Lotta Shakin'” a été sélectionné pour le National Library of Congress. Recording Registry, dont le conseil d’administration a fait l’éloge du « piano boogie propulsif qui était parfaitement complété par le dynamisme de la batterie énergique de JM Van Eaton. Les auditeurs de l’enregistrement, comme Lewis lui-même, ont eu du mal à rester assis pendant la représentation.

Un camarade de classe à l’école biblique, Pearry Green, se souvient avoir rencontré Lewis des années plus tard et lui avoir demandé s’il jouait toujours la musique du diable.

“Oui, je le suis”, a répondu Lewis. « Mais vous savez, c’est étrange, la même musique pour laquelle ils m’ont viré de l’école est le même genre de musique qu’ils jouent dans leurs églises aujourd’hui. La différence, c’est que je sais que je joue pour le diable et eux non.

—Hillel Italie, The Associated Press

