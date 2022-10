Jerry Lee Lewis, pionnier flamboyant et controversé du rock and roll, mort à 87 ans

Jerry Lee Lewis, le pianiste et chanteur dur à la vie et au jeu dur dont les exploits hors scène ont souvent attiré autant d’attention que ses performances électrisantes et sa carrière d’enregistrement couvrant tous les genres, est décédé. Il avait 87 ans.

Le dernier survivant d’une génération d’artistes révolutionnaires comprenant Elvis Presley, Chuck Berry et Little Richard, Lewis est décédé chez lui à Memphis, dans le Tennessee, a déclaré le représentant Zach Farnum dans un communiqué.

Lewis avait subi un accident vasculaire cérébral mineur en 2019, mais avait fréquemment donné des spectacles en direct jusque-là. Plus récemment, il n’a pas pu assister à son intronisation au Country Music Hall of Fame en raison d’une maladie.

L’héritage de Lewis s’est largement établi sur les côtés les plus bruyants coupés sur une période de trois ans chez Sun Records à Memphis : Whole Lotta Shakin’ Goin’ On, Grandes boules de feu, À bout de souffle et Confidentiel du lycée.

Une session fortuite là-bas de futures légendes de la musique le 4 décembre 1956 occuperait également une place importante – avec les chansons enregistrées par le soi-disant Million Dollar Quartet de Lewis, Elvis Presley, Johnny Cash et Carl Perkins vendues et reconditionnées dans les décennies suivantes.

L’appel de Lewis aux enfants du baby-boom fascinés par le nouveau genre appelé rock ‘n’ roll a été stimulé par des performances maniaques sur Le spectacle de Steve Allen et dans le film Confidentiel du lycée. Les cheveux de Lewis tournaient et tombaient alors qu’il martelait les touches, jappait et jodelait, écartait le banc du piano et jouait debout ou même avec ses pieds.

“The Killer” – le surnom de Lewis issu d’une salutation d’enfance familière – a été intronisé dans la classe inaugurale 1986 du Rock and Roll Hall of Fame et a reçu un prix Grammy pour l’ensemble de ses réalisations.

