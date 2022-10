Jerry Lee Lewis, pionnier flamboyant et controversé du rock and roll, mort à 87 ans

Jerry Lee Lewis, le pianiste et chanteur dur à la vie et au jeu dur dont les exploits hors scène ont souvent attiré autant d’attention que ses performances électrisantes et sa carrière d’enregistrement couvrant tous les genres, est décédé. Il avait 87 ans.

Le dernier survivant d’une génération d’artistes révolutionnaires comprenant Elvis Presley, Chuck Berry et Little Richard, Lewis est décédé chez lui à Memphis, dans le Tennessee, a déclaré le représentant Zach Farnum dans un communiqué.

Lewis avait subi un accident vasculaire cérébral mineur en 2019, mais avait fréquemment donné des spectacles en direct jusque-là. Plus récemment, il n’a pas pu assister à son intronisation au Country Music Hall of Fame en raison d’une maladie.

L’héritage de Lewis s’est largement établi sur les côtés les plus bruyants coupés sur une période de trois ans chez Sun Records à Memphis : Whole Lotta Shakin’ Goin’ On, Grandes boules de feu, À bout de souffle et Confidentiel du lycée.

Une session fortuite là-bas de futures légendes de la musique le 4 décembre 1956 occuperait également une place importante – avec les chansons enregistrées par le soi-disant Million Dollar Quartet de Lewis, Elvis Presley, Johnny Cash et Carl Perkins vendues et reconditionnées dans les décennies suivantes.

L’appel de Lewis aux enfants du baby-boom fascinés par le nouveau genre appelé rock ‘n’ roll a été stimulé par des performances maniaques sur Le spectacle de Steve Allen et dans le film Confidentiel du lycée. Les cheveux de Lewis tournaient et tombaient alors qu’il martelait les touches, jappait et jodelait, écartait le banc du piano et jouait debout ou même avec ses pieds.

Jerry Lee Lewis se produit au concert du 25e anniversaire du Rock & Roll Hall of Fame au Madison Square Garden de New York le 30 octobre 2009. (Stephen Lovekin/Getty Images)

“The Killer” – le surnom de Lewis issu d’une salutation d’enfance familière – a été intronisé dans la classe inaugurale 1986 du Rock and Roll Hall of Fame et a reçu un prix Grammy pour l’ensemble de ses réalisations.

Pas un auteur-compositeur prolifique, Lewis a été reconnu pour avoir apposé son empreinte définitive sur des chansons issues de tous les genres – R&B, country, gospel, il aimait tout.

Mariage scandaleux

La vie de Lewis s’est déroulée comme un manuscrit de roman gothique méridional rejeté pour être trop exagéré.

Il y a eu sept mariages, une fusillade presque mortelle, des problèmes éternels du fisc dus à la délinquance fiscale et des accidents de voiture habituels, y compris une tristement célèbre arrestation en 1976 au cours de laquelle un Lewis armé d’un pistolet a écrasé sa Lincoln contre les portes du manoir Graceland du vieil ami Presley.

“Je suis juste ce que je suis – Jerry Lee ‘F–k Up’ Lewis”, a-t-il déclaré à la BBC dans un documentaire de 1990. “Si tu n’aimes pas ça, tu peux me baiser le cul.”

Lewis joue du piano avec ses pieds à Bourges, France, le 23 avril 1987. (Frank Perry/AFP/Getty Images)

Alors que Lewis a connu une carrière d’enregistrement qui a duré plus de six décennies, la diffusion à la radio s’est en grande partie arrêtée quand on a appris en 1958 qu’il avait épousé la fille de 13 ans de son coéquipier et cousin, JW Brown, le 12 décembre 1957.

Le récit de Myra Gale Brown sur leur mariage tumultueux de 13 ans a été raconté en 1982 Great Balls of Fire: L’histoire non censurée de Jerry Lee Lewisl’inspiration d’un grand film sept ans plus tard mettant en vedette Dennis Quaid dans le rôle de Lewis et Winona Ryder dans le rôle de Brown.

Mort mystérieuse

Le fils de trois ans du couple, Steve Allen Lewis, s’est noyé en 1963, tandis qu’une décennie plus tard, Jerry Lee Lewis, Jr., l’aîné de six enfants Lewis, a été tué dans un accident de voiture à l’âge de 19 ans.

Le journaliste Richard Ben Cramer, dans l’un des articles les plus célèbres de Rolling Stone, s’est demandé en 1984 si Lewis avait incarné son surnom avec des conséquences mortelles après que sa cinquième épouse, Shawn Stephens, soit décédée l’année précédente dans son ranch Nesbit, Miss. l’âge de 26 ans et à seulement 77 jours de leur mariage.

Lorsque les premiers intervenants sont arrivés, a rapporté Cramer, Lewis les a accueillis avec des troubles de l’élocution, un peignoir taché de sang séché et des égratignures à la main. La mort de Stephens a été jugée comme une surdose de méthadone et un grand jury a refusé d’inculper Lewis, mais l’enquête a été jugée inférieure aux normes par Cramer et Geraldo Rivera du programme de magazines d’actualités télévisées. 20/20.

“Je l’aimais de tout mon cœur et de toute mon âme. Il n’y a aucun moyen que Jerry Lee Lewis puisse jamais, et ne penserait même jamais à prendre la vie d’une autre personne”, a déclaré Lewis sur 20/20expliquant que le sang et les égratignures provenaient de coups de poing dans un mur dans l’angoisse de sa mort.

Éducation rurale difficile

Jerry Lee Lewis est né au plus fort de la Grande Dépression à Ferriday, en Louisiane, le 29 septembre 1935, l’un des quatre enfants. Lorsqu’il ne voyageait pas, il a passé presque toute sa vie au cœur du delta du Mississippi.

Le père de Lewis a cueilli du coton et a fait un court séjour en prison pour avoir vendu illégalement de l’alcool. La maison familiale n’avait ni électricité ni plomberie intérieure, et lorsque Lewis était un petit enfant, son frère aîné a été tué par un conducteur ivre.

Le répit de la vie difficile provenait en grande partie des réunions de famille élargie où la musique était jouée.

“Il y a beaucoup de pianistes dans ma famille et beaucoup de chanteurs. Vous êtes soit un prédicateur, soit un chanteur de rock and roll”, a déclaré Lewis à CBC. Bon Rockin’ Tonite en 1989. “J’ai choisi le rock and roll.”

Chuck Berry, à gauche, et Lewis s’embrassent lors d’une réception au Waldorf-Astoria à New York le 23 janvier 1986, lorsqu’ils ont tous deux été intronisés au Rock & Roll Hall of Fame. (G.Paul Burnett/Associated Press)

Malgré les circonstances difficiles, quatre membres de sa famille élargie ont atteint une certaine renommée. Linda Gail Lewis, sa sœur et son cousin Mickey Gilley étaient également des artistes du disque, et un autre cousin, Jimmy Swaggart, est devenu l’un des télévangélistes américains les plus célèbres.

Les services religieux pentecôtistes auxquels Lewis a assisté dans son enfance ont laissé une empreinte à vie. Tout au long de sa vie et de tout l’enfer qui s’ensuivrait, il était préoccupé de savoir si le “salut” se produirait à la fin de sa vie mortelle.

À l’âge de huit ans, il a montré une aptitude pour la musique, inspirant son père, Elmo, et sa mère, Mamie, à dépenser plus qu’ils n’avaient pour lui acheter un piano Starck debout. Il était en grande partie autodidacte, mais un large éventail d’artistes ont alimenté sa passion, avec Hank Williams et BB King ses favoris.

“Ce garçon peut y aller”

Lewis a joué à des événements communautaires à partir de son adolescence et s’est faufilé dans des clubs, sans que ni le milieu universitaire ni un passage à l’école biblique ne suscitent un intérêt durable. Son style aux jambes larges au banc du piano serait dû à une blessure à la hanche en jouant au football.

Il a entendu parler des exploits de Presley chez Sun Records et a fait un pèlerinage dans les derniers mois de 1956. À ce moment-là, il avait traversé une série de petits boulots et de concerts nocturnes, ainsi que reçu un rejet de RCA Records, dont le personnel était aurait été déconcerté de ne pas jouer de la guitare.

Lewis, lauréat du Lifetime Achievement Award, pose pour les photographes lors de la 47e cérémonie annuelle des Grammy Awards au Staples Center de Los Angeles le 13 février 2005. (Reed Saxon/Associated Press)

“Rien ne pouvait m’arrêter. J’allais être entendu et enregistré”, a-t-il déclaré au magazine Vintage Rock. “Je savais que si j’arrivais à Sun, ça arriverait.”

Un journaliste était sur place pour la session en studio des futures légendes Cash, Perkins, Presley et Lewis.

“Ce garçon peut y aller”, a déclaré Presley au scribe. “Je pense qu’il a un grand avenir devant lui. Il a un style différent, et sa façon de jouer du piano me pénètre.”

En moins de deux ans, Grandes boules de feu, Whole Lotta Shakin’ Goin’ On et À bout de souffle étaient tous les 10 meilleurs succès du classement principal de Billboard.

A 22 ans et à son troisième mariage, l’union de Lewis avec un adolescent de 13 ans n’était malheureusement pas sans précédent dans les communautés rurales du Grand Sud à l’époque. Ses propres sœurs se sont mariées à 14 et 12 ans, alors qu’il avait 16 ans lorsqu’il s’est marié pour la première fois.

Lewis et sa femme, Myra, alors âgée de 15 ans, sont montrés à Londres le 23 mai 1958. Le mariage a suscité la controverse et elle a allégué plus tard qu’il avait été marqué par des abus. (Getty Images)

Lors d’une comparution devant le tribunal en 1959 concernant les paiements tardifs de pension alimentaire pour enfants à sa deuxième épouse, Lewis a expliqué à un juge que les concerts s’étaient taris parce qu’il avait été qualifié de “voleur de berceau”.

Il a joué le circuit des clubs et des tavernes pendant une grande partie des années 1960, notamment au Café Pagoda à Montréal et à la taverne Le Coq d’or à Toronto, apparaissant sur une affiche avec de jeunes musiciens comme John Lennon et Eric Clapton au Toronto Rock and Roll Revival en 1969.

Au cours des années 1970, il retrouve les palmarès en tant qu’interprète country, avec des chansons telles que Qu’est-ce qui a rendu Milwaukee célèbre (a fait de moi un perdant) et Pour vous rendre l’amour plus doux.

Lewis étant Lewis, les ennuis n’étaient jamais loin. Alors que les boissons coulaient à flot en 1976, il a failli tuer son bassiste, Butch Owens, avec un .357 – il a dit qu’il pointait le pistolet sur une bouteille de Coca. Lewis a été contraint de payer des dommages-intérêts à Owens et condamné à une probation.

Jerry Lee Lewis est décédé… REST EASY KILLER tu étais unique en son genre… #RIPJerryLee pic.twitter.com/n5ZDI1VhIh —@oakridgeboys

“Je sais juste qu’il lui a fallu quelques jours pour parler correctement”, a déclaré Lewis au biographe Rick Bragg des décennies plus tard.

Après la mort de Presley en 1977, on a appris lors d’un procès ultérieur que lui et Lewis étaient de fervents clients du docteur George Nichopoulos, qui poussait des pilules. Le Dr Nick, comme il est devenu connu, a témoigné que les amphétamines étaient la faiblesse particulière de Lewis et que Lewis est sorti une fois d’un hôpital en grimpant par une fenêtre.

À peu près à la même époque – et pas pour la dernière fois – Lewis a été contraint de vendre un certain nombre d’articles de luxe pour régler les dettes fiscales dues à l’Oncle Sam.

En 1981, l’usure de l’alcool et de la drogue a conduit à une chirurgie de l’estomac et à une pneumonie qui a suivi, le laissant dans un état grave pendant un certain temps.

C’était lors d’un spectacle l’année suivante à l’hôtel Hyatt Regency de Dearborn, Michigan, où il rencontra Stephens, une serveuse.

L’article de 1984 de Richard Ben Cramer dans Rolling Stone, The Strange and Mysterious Death of Mrs. Jerry Lee Lewis, était sinistre. L’écrivain a souligné que la quatrième épouse de Lewis, Jaren, s’était noyée en 1982, bien que l’article ne mentionne pas que l’interprète n’était nulle part près de la scène de cette tragédie.

Cramer et Geraldo Rivera ont allégué qu’il y avait eu des abus dans le court mariage avec Stephens.

“Elle n’a pas été battue du tout. Il n’y avait aucune preuve circonstancielle que je l’aie fait”, a déclaré Lewis à Bragg en 2014. Jerry Lee Lewis : sa propre histoire.

“Jerry Lee ne sera pas apprivoisé”

La réputation de Lewis en a pris un coup et une série de performances erratiques n’a pas aidé. En 1989, il ne s’est pas présenté à une revue d’anciens dans le tout nouveau SkyDome de Toronto, et quatre ans plus tard, il a donné un coup de pied à un caméraman en Espagne.

Dans son livre, Myra Gale Brown a déclaré que Lewis la soumettrait “à tous les types d’abus physiques et mentaux imaginables” pendant leur mariage, et les fans de 1989 n’étaient pas non plus. Grandes boules de feu.

“Je l’ai joué vraiment comme un garçon de neuf ans qui est tombé amoureux de la musique, ce qu’il est toujours”, a déclaré Quaid à Vogue dans une interview promotionnelle pour le film.

Au cours des trois dernières décennies de sa vie, Lewis a toujours apprécié l’agitation de la scène, qu’il s’agisse d’un club qui avait connu des jours meilleurs ou d’un amphithéâtre de casino.

Après une décennie d’interruption de l’enregistrement, les années 2006 Dernier homme debout a inauguré trois albums bien accueillis au 21e siècle regorgeant de spots invités tels que BB King, Mick Jagger, Neil Young, Sheryl Crow et Willie Nelson.

Comme Hutch Hutchinson, un membre du groupe pendant plus de quatre décennies à l’époque, l’a déclaré au New York Times en 2006 : “Jerry Lee ne sera pas apprivoisé. Il ne répond à personne, il ne l’a jamais fait.”