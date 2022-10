Jerry Lee Lewis et Keith Whitley intronisés au Country Music Hall of Fame

Il y a deux nouveaux ajouts au Country Music Hall of Fame, qui ont tous deux commencé leur carrière musicale dans différents genres, Jerry Lee Lewis, qui a commencé comme interprète de rock, et feu Keith Whitley, qui a d’abord fait ses débuts en tant qu’interprète de bluegrass. .

Lewis, également connu sous le nom de “The Killer”, n’était pas présent à la cérémonie de dimanche à Nashville, Tennessee, car il suivait les suggestions de son médecin. Cependant, les stars de la musique country Hank Williams Jr. et Kris Kristofferson étaient là pour accepter l’honneur au nom du Rock & Roll Hall of Famer, âgé de 87 ans.

La star country Lorrie Morgan, la veuve de Whitley, était présente à la cérémonie et a accepté le prix en son nom lors de la cérémonie, qui comprenait des performances de Garth Brooks, Mickey Guyton, Chris Isaak, Kenny Chesney, Miranda Lambert et Alabama. Whitley est décédé en 1989.

Le producteur exécutif de musique Joe Galante a également été intronisé au Temple de la renommée dimanche, pour son rôle dans la commercialisation de la musique country auprès du public pop et rock depuis les années 1980.

JERRY LEE LEWIS SERA INTRODUIT AU COUNTRY MUSIC HALL OF FAME

Lewis a grandi en écoutant de la musique country lorsqu’il était enfant à Ferriday, en Louisiane, mais une fois qu’il a signé avec Sun Records et Sam Phillips à Memphis, Tennessee, il a reçu un son rockabilly, sortant des tubes comme “Great Balls of Fire” et “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On.”

Outre le fait que Williams ait accepté l’honneur au nom de Lewis dimanche, ils sont liés par une autre cérémonie du Temple de la renommée: les prix en 1986. À l’époque, Lewis a aidé à introniser Williams au Rock & Roll Hall of Fame. Lewis a décrit avoir écouté sa musique quand il était enfant et avoir appris de lui tout ce qui permet de divertir un public.

“Jerry Lee ne demande pas votre attention, il l’exige”, a déclaré Williams. “Il ne prend pas une scène, il la commande.”

Après avoir fait les choses en grand à Memphis, Lewis a joué dans des spectacles aux côtés d’Elvis Presley, Carl Perkins et Jonny Cash dans le cadre du célèbre Million Dollar Quartet. Sa carrière a pris un coup après avoir épousé sa cousine de 13 ans, Myra, ce qui a entraîné des foules combatives et agressives lors de ses spectacles lors de sa tournée de 1958 en Angleterre.

Pendant plusieurs années après sa tournée de 1958, les organisateurs de concerts ont cessé de travailler avec lui, ne changeant de ton que lorsqu’il est revenu en tant qu’artiste de musique country à la fin des années 1960. Ses chansons « There Must Be More to Love Than This », « Would You Take Another Chance on Me » et « Chantilly Lace » ont atteint la première place du Billboard Country Charts, avec « What Made Milwaukee Famous (Has Made a Loser Out of Me)”, “She Even Woke Me Up to Say Goodbye” et “To Make Love Sweeter for You” étant ses autres singles à succès.

Au cours de la cérémonie, Isaak a chanté une version de “Great Balls of Fire” et dans une rare apparition, le chanteur de 85 ans Kristofferson a aidé à dévoiler la plaque de Lewis, qui restera à jamais dans la rotonde du Hall of Fame.

Whitley a commencé sa carrière musicale en tant qu’artiste de bluegrass, commençant à jouer dans un groupe, appelé les Clinch Mountain Boys, avec Ricky Skaggs à l’adolescence. La famille du défunt musicien était à la cérémonie, Morgan pleurant pendant son discours, disant que son mari n’aurait pas eu l’impression qu’il méritait cet honneur.

“Toute ma famille, il nous a tous manqué ensemble et tous les fans qui aimaient Keith et visitaient sa tombe tout le temps”, a-t-elle déclaré.

Ce fond de bluegrass a permis à Whitley de se démarquer en tant que chanteur country dans les années 1980, lorsqu’il a apporté une émotion tendre et une gamme vocale incroyable à des succès tels que “When You Say Nothing at All” et “I’m No Stranger to the Rain”.

Après quatre ans et sept mois dans les charts Billboard, la carrière de Whitley a été interrompue en 1989 lorsqu’il est mort d’un empoisonnement à l’alcool à l’âge de 34 ans. Bien qu’il soit mort à un jeune âge, sa musique a continué d’influencer d’innombrables chanteurs country qui sont devenus célèbres. pendant le même temps ou est venu après lui, Brooks étant l’un d’entre eux. Brooks a déclaré que sa musique faisait preuve d’authenticité.

“Vérité, honnêteté. Le gars pourrait dépasser 99% d’entre nous”, a déclaré Brooks.

Galante était à la tête de RCA Nashville dans la trentaine et Morgan et Whitley faisaient partie des artistes à succès qu’il a amenés au succès, notamment Clint Black, Kenny Chesney, Miranda Lambert, Vince Gill, The Judds, Martina McBride et bien d’autres. Il a aidé le groupe Alabama à obtenir un succès croisé avec des succès multi-platine.

“J’étais à la tête d’un label, mais j’étais un grand fan de leur musique”, a déclaré Galante. “Et tout tourne autour de la musique à la fin de la journée.”

L'Associated Press a contribué à cette histoire.