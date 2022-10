Jerry Lee Lewis est décédé — RT Games & Culture

Jerry Lee Lewis, le pianiste rock’n’roll célèbre autant pour son style de vie scandaleux que pour des tubes comme “Great Balls of Fire” et “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On”, est décédé vendredi matin à son domicile du Mississippi, à l’âge de 87 ans. , a annoncé son attaché de presse Zach Farnum dans un communiqué. Sa mort avait été faussement rapportée par TMZ deux jours plus tôt.

Bien que la cause du décès de Lewis n’ait pas été précisée, son biographe, Rick Bragg, a écrit que la star avait «a souffert au cours des dernières années de sa vie de diverses maladies et blessures qui, ses médecins l’ont souvent dit, auraient dû l’emporter il y a des décennies.”

Surnommé “The Killer”, Lewis a été parmi les premiers musiciens intronisés au Rock’n’Roll Hall of Fame en 1986 et a rejoint le Country Hall of Fame plus tôt cette année. Malgré ses succès sur scène, cependant, des scandales personnels ont failli couler sa carrière à plusieurs reprises. Une tournée phare de 1958 a été sabordée lorsqu’il est apparu qu’il avait épousé son cousin de 13 ans et que deux de ses sept épouses sont décédées prématurément dans des circonstances douteuses. Il a lutté contre la drogue, l’alcool et l’Internal Revenue Service, à qui il devait des centaines de milliers de dollars d’impôts impayés.

Lewis a remporté trois Grammy Awards, dont un prix pour l’ensemble de sa carrière en 2005, et n’a jamais vraiment pris sa retraite, sortant un album aussi récemment qu’en 2010 avec Keith Richards des Rolling Stones et d’autres. Il a fait l’objet de plusieurs films, dont le biopic de 1989 “Great Balls of Fire” et “Trouble in Mind”, un documentaire sorti plus tôt cette année.

Le décès de l’icône de la musique a suscité les hommages d’un large éventail de célébrités. L’ancien président américain Donald Trump, l’acteur Dennis Quaid, le romancier Stephen King et une longue liste de collègues musiciens, dont Ringo Starr, le Marshall Tucker Band, Gene Simmons et Elton John, ont rendu hommage via les médias sociaux et un communiqué de presse.