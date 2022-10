Jerry Lee Lewis, chanteur de “Great Balls of Fire”, est mort à 87 ans

Jerry Lee Lewis est décédé, Fox News Digital peut le confirmer.

Le pionnier du rock ‘n’ roll est décédé après avoir souffert de diverses maladies au fil des ans, a déclaré son publiciste vendredi dans un communiqué de presse.

“Il était là au début, avec Elvis, Johnny Cash, Chuck Berry, Little Richard, Carl Perkins, Fats Domino, Buddy Holly et les autres, et les a regardés disparaître un par un jusqu’à ce que ce soit lui seul à en témoigner, et chanter la naissance du rock ‘n’ roll”, a ajouté le communiqué.

“‘Qui aurait pensé’, a-t-il dit, vers la fin de ses jours, ‘ce serait moi?'”

JERRY LEE LEWIS ET KEITH WHITLEY INTRONISÉS AU COUNTRY MUSIC HALL OF FAME

Au fil des ans, Lewis a lutté contre la toxicomanie et l’alcoolisme, les différends juridiques et la maladie physique.

“Il est prêt à partir”, a déclaré sa femme Judith juste avant sa mort, selon le communiqué.

“La marque indélébile de Jerry Lee en tant que rock & roller n’obscurcit en rien son impact en tant que l’un des plus grands chanteurs country de tous les temps”, a déclaré vendredi Kyle Young, PDG du Country Music Hall of Fame and Museum, dans un communiqué. “Il était le styliste ultime, emmenant des chansons dans des endroits où elles n’auraient jamais pu aller sans sa voix et son âme uniques. Connu sous le nom de” The Killer “, en réalité, il était un revivificateur, ressuscitant la musique et les émotions. Kennedy ne sera jamais reproduit ni surpassé, et nous avons eu l’honneur de l’accueillir récemment au sein du Country Music Hall of Fame. Parmi les plus grands artistes, il était, comme l’a dit son ami Kris Kristofferson, “un smash de table-thumpin”. “

Lewis a commencé comme interprète de rock ‘n’ roll dans les années 1950. Parmi les autres artistes de renom à l’époque, citons Elvis Presley, Chuck Berry et Little Richard.

Dans les années 1960, le musicien né en Louisiane est devenu un artiste de musique country. Il a continué à avoir du succès, remportant trois Grammys.

Lewis a été intronisé au Country Music Hall of Fame le 16 octobre. Il a eu 34 succès country parmi les 20 meilleurs entre 1968 et 1981, selon la Country Music Association.

Le chanteur a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1986.

“Être reconnu par Country Music avec leur plus haute distinction est une expérience humiliante”, a déclaré Lewis dans un communiqué lors de l’annonce de l’intronisation.

“Le petit garçon de Ferriday, Louisiane, écoutant Jimmie Rodgers et Hank Williams n’aurait jamais pensé qu’il serait dans une salle parmi eux. Je suis reconnaissant à tous ceux qui ont reconnu que la musique de Jerry Lee Lewis est de la musique country et à notre Dieu tout-puissant pour sa grâce rédemptrice sans fin.”

Lewis a également collaboré avec les meilleurs artistes tout au long de sa carrière. En 2006, il sort la chanson “Last Man Standing” avec Mick Jagger, Bruce Springsteen, BB King et George Jones. Lewis a également produit “Mean Old Man” en 2010, qui comprenait des œuvres avec Jagger, Keith Richards, Sheryl Crow et Tim McGraw, entre autres.

Lewis n’était pas étranger à la controverse tout au long de sa vie. À un moment donné, il était marié à sa cousine. Une fois que la presse a appris le mariage, en même temps qu’il était marié à sa première femme, sa carrière a failli s’arrêter.

“J’aurais probablement réorganisé ma vie un peu différemment, mais je n’ai jamais rien caché aux gens”, a déclaré Lewis au Wall Street Journal en 2014, interrogé sur le mariage. “J’ai juste continué ma vie comme d’habitude.”

Lewis s’est marié sept fois et était rarement loin des ennuis ou de la mort. Sa quatrième épouse, Jaren Elizabeth Gunn Pate, s’est noyée dans une piscine en 1982 alors qu’elle demandait le divorce. Sa cinquième épouse, Shawn Stephens, de 23 ans son cadet, est décédée d’une apparente surdose de drogue en 1983. En moins d’un an, Lewis avait épousé Kerrie McCarver, alors âgée de 21 ans. Elle a demandé le divorce en 1986, l’accusant de violence physique et d’infidélité. Il a contre-attaqué, mais les deux pétitions ont finalement été abandonnées.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.