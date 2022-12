Jerry Jones nie totalement les rumeurs ridicules de Terrell Owens et des Cowboys

Toute personne sensée aurait pu voir à travers les rumeurs de Terrell Owens sur le retour aux Cowboys, mais Jerry Jones l’a totalement mis au lit.

Le propriétaire des Dallas Cowboys, Jerry Jones, a été incroyablement vocal à propos d’un receveur large dans la seconde moitié de la saison régulière et l’a potentiellement ajouté à la liste: Odell Beckham Jr. Cependant, il est devenu très clair que cela ne se produira pas, du moins pour le 2022 campagne.

La décision de l’équipe de signer le vétéran TY Hilton a déjà porté ses fruits et il semble que l’organisation soit heureuse d’aller de l’avant avec le groupe qu’elle a, en particulier avec James Washington maintenant en assez bonne santé pour potentiellement entrer également sur le terrain.

Et c’est ce qui a rendu la situation d’autant plus déroutante lorsqu’il y a eu des rapports provenant de l’agent de Terrell Owens selon lesquels le receveur du Temple de la renommée, âgé de 49 ans, avait parlé à plusieurs reprises avec Jones et le front office des Cowboys d’un retour à Dallas et la NFL.

Cela semblait un peu tiré par les cheveux, mais cela a quand même pris de l’ampleur pendant un moment. Mais maintenant, Jerry Jones a parlé de la question après la victoire de l’équipe la semaine 17 jeudi contre les Titans et ce fut un arrêt catégorique des rumeurs.

“Je ne lui ai jamais parlé ni à son agent”, a déclaré Jones. “Et je ne l’envisagerai pas sérieusement.”

Cela vient comme un choc.

Une équipe qui a maintenant une fiche de 12-4 après avoir gagné à Nashville ne veut pas signer un receveur qui a presque 50 ans et qui n’a pas été dans la ligue depuis pratiquement une décennie à ce stade. Qui aurait pu voir ça venir ? Même pour l’excentrique Jones, c’est trop d’un coup de publicité à envisager sérieusement.

Quant au corps de réception des Cowboys, ils vont très bien. En deux matchs depuis sa signature, Hilton a été impressionnant avec cinq réceptions pour 102 verges, dont une prise de 52 verges qui a changé la donne lors de la victoire contre les Eagles. Pendant ce temps, CeeDee Lamb est à la hauteur de sa facturation WR1 avec 102 attrapés, 1 307 verges et huit touchés sur l’année. Et il y a encore Michael Gallup, Washington, Noah Brown et l’ailier rapproché Dalton Schultz, entre autres.

Il n’y a jamais eu besoin de Terrell Owens à Dallas. En fait, le seul besoin était probablement pour Owens de remettre son nom dans la conversation. Donc au moins ça a marché, non ?