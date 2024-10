Jerry Jones interpelle les animateurs de radio lors d’une interview fougueuse sur les difficultés des Cowboys

FRISCO, Texas – Jerry Jones s’est échauffé lors de son apparition hebdomadaire à la radio mardi alors qu’on était sur le point de lui demander si le manque d’agressivité des Cowboys de Dallas pendant l’intersaison avait joué un rôle dans leur départ 3-3.

Le propriétaire et directeur général de longue date des Cowboys a même semblé menacer les emplois des hôtes Shan Shariff, RJ Choppy et Bobby Belt.

« Écoutez, laissez-moi vous dire ce que je vais faire à ce sujet, je vais nous laisser nous asseoir et examiner les décisions que nous avons prises au cours des dernières années. OK ? Je vais y réfléchir », a déclaré Jones mardi. 105.3 Le ventilateur à Dallas. « Maintenant, si tu penses que je suis intéressé par un putain de coup de téléphone avec toi à la radio et que je reste assis ici à jeter tout ça avec l’eau de la vaisselle, tu devrais fumer quelque chose là-bas ce matin. Je ne le suis pas. Et je ne veux vraiment pas… et je ne veux même pas que nos auditeurs m’écoutent en parler. Votre travail ne consiste pas à me laisser expliquer les raisons pour lesquelles j’ai fait quelque chose. Je suis désolé de l’avoir fait. Ce n’est pas votre travail.

« Ce n’est pas votre travail, sinon je demanderai à quelqu’un d’autre de poser ces questions, les hommes. Non, non. Je ne plaisante pas. »

Jones se rendait mardi à Atlanta pour la réunion d’automne de la ligue NFL, mais les conséquences de la pire défaite à domicile des Cowboys au cours de son mandat – une défaite 47-9 contre les Lions de Détroit – sonnent toujours.

« Vous n’allez pas comprendre ce que l’équipe fait de bien ou de mal », a déclaré Jones aux hôtes du 105.3. « Si vous ou cinq ou dix personnes comme vous, vous devez venir à cette réunion à laquelle je vais aujourd’hui – les 32 équipes ici. Vous êtes des génies. OK. Vous pensez vraiment que vous allez vous asseoir ici. avec un microphone et dites-moi toutes les choses que j’ai faites de mal et sans revenir sur les droits ? »

Jones a soutenu la force de l’alignement des Cowboys.

« Eh bien, tout d’abord, où vas-tu aller chercher des joueurs ? Sérieusement ? Où vas-tu aller chercher des joueurs pour la semaine prochaine contre San Francisco ? » » a déclaré Jones, faisant référence au prochain match des Cowboys après leur congé de la semaine 7. « Maintenant, n°1, j’ai vu ces joueurs. J’ai vu chacun d’entre eux exécuter comme si vous vouliez que les pièces soient exécutées et faire leur travail dans le cadre de leur rôle. Cela ne s’est pas produit l’autre jour, et nous en avons payé les conséquences. Mais j’ai vu les joueurs le faire.

Jones a mentionné les récents accords record de Dallas avec le quart-arrière Dak Prescott et le receveur CeeDee Lamb et a également cité la « défense en désavantage numérique » de Dallas, qui a été ravagée par des blessures ces dernières semaines.

« Je sais que nous disposons d’un personnel exceptionnel », a-t-il déclaré. « Personnel très exceptionnel. Nous venons de faire de notre quarterback le joueur le mieux payé de la NFL. Nous venons d’être en tête du classement des receveurs. Nous avons donc fait notre lit par rapport à la façon dont nous allons aborder nos personnes clés. Nous étions en défense, mais tout le monde est en désavantage numérique dans la NFL. Votre profondeur devrait augmenter et vous devriez être en mesure de – si vous le pouvez – compenser dans une certaine mesure. Je ne peux pas compenser l’écart, pour ainsi dire, que nous avions entre la façon dont notre attaque a joué et la façon dont nous étions censés jouer.

« Maintenant, je vais donner beaucoup de crédit à Detroit. Ils sont venus après nous et nous ont poursuivis et ils ont placé des gars au-dessus de chaque joueur de ligne offensive que vous aviez, et ils sont venus et ont mis le genre de pression qui a donné à Dak un avantage. beaucoup de problèmes et a donné beaucoup de problèmes à notre jeu de course. Nous devons être capables de gérer cela.

Plus tôt dans l’interview, Jones n’a pas laissé de réponse à une question sur un éventuel changement d’entraîneur-chef avec Mike McCarthy, notant qu’il l’avait fait une autre fois en 2010, passant de Wade Phillips à Jason Garrett.

« Et je n’en ferai pas d’autres pendant la saison », a-t-il déclaré.

Les Cowboys avaient une fiche de 1-7 au moment du limogeage de Phillips, et Jones a exprimé certains regrets concernant cette décision car Phillips a remporté un Super Bowl avec les Broncos de Denver comme coordinateur défensif.

Jones a déclaré que les changements d’entraîneur en cours de saison « ne sont généralement pas bons, et ils sont généralement inefficaces. Ils ne sont tout simplement pas bons ».

Les Cowboys occupent la 25e place en défense en termes de verges et se classent 30e en points par match après avoir terminé l’an dernier cinquième dans les deux catégories. Ils ont eu de nombreuses blessures à surmonter, dont quatre partants qui ont raté au moins un match : Micah Parsons, DeMarcus Lawrence, Eric Kendricks et DaRon Bland.

Offensivement, ils marquent en moyenne 21 points par match après avoir terminé premier l’an dernier avec 29,9 points par match. Les 11 cadeaux des Cowboys sont les deuxièmes de la ligue.

« Il y aura un champion du Super Bowl. Qu’est-ce que les autres font de mal ? Il y a un champion du Super Bowl », a déclaré Jones. « Maintenant, nous voulons être ce champion, et je suis sûr que je ne jetterai pas l’éponge aujourd’hui à cause de ce qui s’est passé dimanche.

« Mais je ne vais pas rester assis ici et perdre beaucoup d’énergie, beaucoup de temps et » Parlons de ce que j’aurais dû faire à propos du 2007 ou de 2017. » Allez. Allez, j’ai plus de temps que ça et je n’ai même pas le temps de revenir sur les décisions dans cette grande émission.