Jerry Jones donne une mise à jour définitive d’OBJ qui brisera les cœurs

Le propriétaire des Dallas Cowboys, Jerry Jones, a apparemment donné une réponse définitive en ce qui concerne les chances de l’équipe de signer le receveur de l’agent libre Odell Beckham Jr.

Depuis après Thanksgiving, tous les regards étaient tournés vers le receveur de l’agent libre Odell Beckham Jr. Il a rendu visite à trois équipes pour potentiellement signer un contrat avec elles pour le reste de la saison. L’une de ces équipes était les Cowboys de Dallas, qui le recrutaient ouvertement, même pendant leurs propres matchs. Mais, après avoir rencontré le receveur champion du Super Bowl, aucun accord n’a été conclu.

Le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, s’est amusé avec la saga Beckham, passant du négatif sur les chances de l’équipe de le signer, à donner l’impression qu’il finalisera un accord. Mais les fans des Cowboys qui voulaient Beckham pour les séries éliminatoires n’aimeront pas les derniers commentaires de Jones.

Après la victoire 40-34 de Dallas sur le rival des Eagles de Philadelphie la veille de Noël, on a demandé à Jones sa dernière mise à jour sur la saga Beckham. Jones a déclaré qu’il n’était “pas réaliste de penser à l’avoir de manière significative pour les séries éliminatoires”. Mais, Jones n’a pas exclu de signer Beckham à l’avenir.

Jerry Jones ne pense plus qu’Odell Beckham Jr. rejoindra les Cowboys cette saison. «Ce n’est pas réaliste de penser à l’avoir de manière significative pour les séries éliminatoires. Maintenant, ce n’est pas rejeter l’avenir. – Jon Machota (@jonmachota) 25 décembre 2022

Jerry Jones donne une mise à jour pessimiste sur les pourparlers sur le contrat d’Odell Beckham

Il y a plus d’une semaine, Jones a notamment déclaré à USA Today que “Odell va nous rejoindre”, donnant aux fans des Cowboys l’espoir qu’un accord allait être finalisé.

Puis, plus tôt cette semaine, Jones semblait plus pessimiste quant à l’ajout de Beckham, disant “nous n’avons rien”, et que chaque jour qui passait diminuait ses chances de contribuer aux séries éliminatoires.

Maintenant, Jones ne semble pas très confiant que Beckham rejoindra les Cowboys pour le reste de la saison.

Les Cowboys ont fait un pas vers le receveur large, signant l’ancienne star des Colts d’Indianapolis TY Hilton pour un contrat d’un an. Hilton a eu un impact lors de son premier match avec les Cowboys lors de la semaine 16, réalisant une énorme réception de 52 verges sur une situation de troisième et 30 aux dépens des Eagles.

Les receveurs larges de Dallas ont eu une grosse journée contre le secondaire de Philadelphie. Hilton a eu son énorme réception sur sa seule cible. CeeDee Lamb a attrapé 10 cibles sur 11 pour 120 verges et deux touchés. Michael Gallup a enregistré quatre réceptions pour 36 verges et un touché sur sept cibles.

C’était définitivement un match qui devrait inspirer confiance au corps de receveurs de Dallas pour la dernière partie de la saison.

Quant à Beckham, il ne semble pas qu’il rejoindra les Cowboys, d’après les commentaires de Jones. Bien sûr, tout peut changer.