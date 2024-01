Jerry Jones dit qu’il croit en Dak Prescott, mais combien cela vaut-il ?

Dak Prescott vient de terminer une saison en carrière, ce qui lui a valu une place parmi les cinq premiers au vote MVP. Pour la troisième saison consécutive, le quart-arrière a aidé les Cowboys à remporter 12 matchs.

Mais son avenir est compliqué.

Alors que les Cowboys ont obtenu une fiche de 73-41 en saison régulière au cours de ses huit saisons, ils n’ont qu’une fiche de 2-5 en séries éliminatoires, et Prescott a un plafond de 59,5 millions de dollars la saison prochaine au cours de la dernière année de son contrat.

« Dak n’a rien fait pour me faire changer d’avis sur quoi que ce soit. promesse pour l’avenir“, a déclaré mardi le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, au Senior Bowl, via Clarence Hill du Télégramme étoile de Fort Worth. « Je pense avoir dit dans l’accord que nous irons aussi loin que Dak nous mènera en séries éliminatoires. Rappelez-vous cela. Nous irons aussi loin que Dak nous mènera, et c’est jusqu’où nous sommes allés. Donc mon point est que cela ne change rien. Nous irons aussi loin que Dak nous mènera.

Prévu à environ 19 millions de dollars par rapport au plafond salarial de 2024, les Cowboys devront réduire le plafond salarial de Prescott. Une prolongation de contrat serait le moyen le plus simple d’y parvenir, mais il faudra probablement un salaire moyen de l’ordre de 50 millions de dollars pour que les équipes y parviennent et un autre engagement pluriannuel.

Le font-ils ou non ?

Il y a un an, Jones et son fils, Stephen, étaient catégoriques sur le projet des Cowboys de signer Prescott pour une prolongation de contrat à long terme. Mardi, les Cowboys sont restés à l’écart des discussions sur une prolongation de leur quart-arrière.

Les journalistes ont insisté sur l’hésitation de Jerry Jones à propos de Prescott par rapport à la même période il y a un an, et la réponse de Jones a été une salade de mots.

“Je suis sans équivoque à ce sujet pour le moment”, a déclaré Jones. « Nous avons beaucoup de travail contractuel à réaliser. Je suis sans équivoque sur tous les contrats. Je peux être sans équivoque sur tous les contrats. Mais nous allons devoir ajuster tous les contrats pour que le plus grand nombre possible de joueurs sur lesquels vous pourriez me poser des questions soient seuls sous contrat. Le fait est qu’il est évident qui sont vos meilleurs joueurs. Il est évident qui seraient les joueurs que nous souhaitons récupérer. Cela est évident. C’est très évident ici dans mon esprit. Et donc tout ce que j’ai dit, comme l’année dernière, j’ai dit que nous voyons une photo de lui pendant de nombreuses années, qu’elle est bien vivante. Oui, bien sûr, mais nous avons beaucoup de contrats à traiter.

Prescott a une clause de non-échange et une clause de non-franchise pour 2025, donc si les Cowboys n’obtiennent pas de prolongation avant mars prochain, il entrera en agence libre.

Les Cowboys, cependant, doivent également faire signer des accords à long terme au receveur CeeDee Lamb et au Edge Rusher Micah Parsons.

Une extension de Prescott rendrait cela plus facile, et on a demandé à Jones s’il s’attendait à ce que cela soit fait.

“Je ne veux même pas répondre à la question”, a déclaré Jones. «Je laisserais tout le monde dire que vous pouvez simplement supposer cela. Vous pouvez simplement supposer cela ici. Ce que je dis en réalité, c’est que je ne discuterai d’aucune partie de cela, car il semble que ce soit un problème, alors que ce n’est pas le cas. C’est l’ensemble et l’équilibre de l’ensemble.

« Il faut tout regarder. Nous devons voir combien nous pouvons mettre sur le plafond. Il s’agit donc d’une approche holistique, plus que n’importe quelle année que nous avons eue.

Prescott a connu une année en carrière avec 4 516 verges par la passe, 36 touchés, le meilleur de la ligue, et neuf interceptions pour une note de passeur de 105,9, la meilleure en carrière.