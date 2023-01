Jerry Jones dit ce qu’aucun fan des Cowboys ne veut entendre après sa défaite

Le propriétaire Jerry Jones a aggravé la soirée de tous les fans des Cowboys de Dallas après leur défaite en ronde divisionnaire – il reste avec l’entraîneur-chef Mike McCarthy.

Les Cowboys de Dallas espéraient que c’était la saison où ils se rendraient enfin au match de championnat NFC pour la première fois depuis la campagne de 1995. Une fois de plus, leurs rêves ne se sont pas réalisés, car la poursuite du propriétaire Jerry Jones pour son quatrième titre du Super Bowl sera prolongée d’une autre année.

Dimanche, les Cowboys ont été battus par les 49ers de San Francisco 19-12 lors de la ronde divisionnaire. Avec une victoire, Dallas aurait décroché une place dans le match de championnat NFC contre les Eagles de Philadelphie. Au lieu de cela, l’attaque n’avait pas de réponse pour la défense de San Francisco, et la gestion des appels et de l’horloge de Mike McCarthy a de nouveau relevé la tête.

Les fans des Cowboys en avaient marre de McCarthy après qu’une autre performance d’entraîneur contre les 49ers les ait forcés à faire leurs valises et à rentrer chez eux pour la deuxième année consécutive. Après le match, on a demandé à Jones si la perte avait eu un impact sur le statut professionnel de McCarthy. Jones a fait en sorte que les fidèles des Cowboys se sentent encore plus mal – il a dit qu’il restait avec McCarthy en tant qu’entraîneur-chef.

Jerry Jones reste avec Mike McCarthy comme entraîneur-chef

“Non, pas du tout”, a déclaré Jones. “Leur décision pour notre botteur a été disculpée avec son panier, dans mon esprit, et je suis fier pour lui. Mais c’est très écœurant de ne pas gagner ce soir.

L’une des grandes histoires entrant dans le match était ce que McCarthy ferait avec le botteur Brett Maher, qui a raté quatre points supplémentaires lors de leur match Wild Card Round contre les Buccaneers de Tampa Bay. Maher a même eu du mal à s’échauffer dimanche, et Jones lui a parlé pour le calmer. O la nuit, Maher a raté une tentative de point supplémentaire, mais c’était parce qu’elle était bloquée. En dehors de cela, il a été parfait sur les deux tentatives de placement dans le match (25 verges, 43 verges).

Les Cowboys ont eu du mal à marquer des points contre la défense des 49ers. Ils n’ont accumulé que 282 verges et Prescott a lancé deux interceptions. Associez cela à un entraînement de touché au quatrième quart mis en place par les 49ers mis en place par une impressionnante prise bobblée par l’ailier rapproché George Kittle, et cela a réduit les chances de victoire des Cowboys. Sans parler d’un crochet final désastreux et d’un jeu d’échelle dans les dernières secondes qui ont officiellement décroché le «L» pour Dallas.

Sous McCarthy, les Cowboys ont maintenant une fiche de 30-20 en saison régulière et de 1-2 en séries éliminatoires. Les deux défaites en séries éliminatoires sont dues aux 49ers.

Alors que Jones reste fidèle à McCarthy, il est à noter qu’il a déclaré que la perte était “écœurante”. Maintenant, nous attendons de voir ce que Jones et les Cowboys font pour améliorer leurs chances de gagner un Super Bowl la saison prochaine.