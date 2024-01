Jerry Jones a gardé Mike McCarthy, alors quelle est la prochaine étape pour les Cowboys ?

FRISCO, Texas — Mike McCarthy a proposé différents thèmes pour chaque saison des Cowboys de Dallas. En 2023, c’était « Carpe Omnia », du latin pour tout saisir.

Avec le propriétaire et directeur général Jerry Jones ramenant McCarthy pour une cinquième saison, l’entraîneur-chef n’aura peut-être pas à réfléchir beaucoup au thème de 2024.

Comment sonne « Tout ou rien » ?

McCarthy a signé un contrat de cinq ans avec les Cowboys en 2020, et aucune prolongation n’a été convenue lorsque l’entraîneur a rencontré Jones mercredi.

Ajoutez à cela que le quart-arrière Dak Prescott entamera également la dernière année de son contrat avec les Cowboys, et cela s’annonce comme tout ou rien.

Les Cowboys ont le temps de travailler sur une prolongation de Prescott d’ici le début de la saison, mais il devrait compter 59,4 millions de dollars sur le plafond salarial. Sans une prolongation ou l’ajout d’années annulables au contrat de Prescott, il serait difficile pour les Cowboys d’ajouter des agents libres ou de conserver leurs propres joueurs clés. Mais Prescott a passé huit ans en tant que titulaire et a une fiche de 2-5 en séries éliminatoires sans apparition dans un match pour le titre de conférence.

Les Cowboys devraient peser l’importance de le signer dans un accord qui ferait de lui l’un des quarts-arrières les mieux payés du jeu – dans la fourchette des 50 millions de dollars par an – sans succès prouvé en séries éliminatoires, tout en sachant qu’ils ne peuvent pas le faire. placez-lui l’étiquette de franchise en 2025.

Il y a d’autres questions à considérer avec le retour de McCarthy :

Pourquoi garder McCarthy ?

Il a une fiche de 42-25. Il a remporté deux titres NFC Est au cours des trois dernières saisons. Alors que McCarthy a appelé à jouer cette saison pour la première fois de son mandat avec les Cowboys, Prescott a répondu avec sa meilleure campagne, menant la NFL pour les passes de touché (36) un an après avoir terminé à égalité en tête pour les interceptions (15) malgré cinq matchs manqués. avec un pouce cassé.

Les Cowboys ont participé aux séries éliminatoires au cours de trois saisons consécutives, ce qu’ils n’avaient pas fait depuis une période de six ans de 1991 à 1996 qui comprenait des victoires aux Super Bowls XXVII, XXVIII et XXX. McCarthy est devenu le premier entraîneur de l’histoire de l’équipe à enregistrer trois saisons consécutives de 12 victoires, même si cela est dû en partie à un calendrier de 17 matchs. Avec McCarthy comme animateur en 2023, les Cowboys ont terminé n°1 en points par match (29,9) et n°5 en verges (371,6).

En fin de compte, cependant, McCarthy sera jugé sur son succès en séries éliminatoires. Jusqu’à présent, il a perdu au premier tour des séries éliminatoires à deux reprises – tous deux au stade AT&T – y compris l’embarras 48-32 de dimanche contre les Packers de Green Bay.

Avez-vous envisagé d’effectuer un changement ?

Si c’était le cas, cela restait silencieux. Jones aurait pu faire des démarches auprès de Bill Belichick, qui a remporté six Super Bowls avant de se séparer des New England Patriots, ou de Jim Harbaugh, qui vient de remporter un championnat national au Michigan et a déjà emmené les 49ers de San Francisco à un Super Bowl. L’ancien entraîneur des Titans du Tennessee, Mike Vrabel, aurait pu être une autre option à considérer.

Même si Jones est considéré comme impulsif et preneur de risques, il n’a pas fait de geste majeur depuis qu’il a échangé au premier tour pour prendre le demi de coin Morris Claiborne et signé le demi de coin Brandon Carr pour un accord massif en agence libre en 2012.

Jones aura 82 ans la saison prochaine. Il veut gagner un autre championnat. Penser qu’il aurait fait un jeu pour un entraîneur offensif prometteur, tel que le coordinateur offensif des Detroit Lions Ben Johnson ou le coordinateur offensif des Houston Texans Bobby Slowik, serait exagéré. Il a hâte qu’un jeune entraîneur apprenne les ficelles du métier. Il l’a fait avec Jason Garrett.

Qu’en est-il du reste du staff technique ?

Dan Quinn s’entretient avec cinq équipes (Carolina Panthers, Washington Commanders, Tennessee Titans, Los Angeles Chargers, Seattle Seahawks) concernant les postes d’entraîneur-chef vacants, de sorte que les Cowboys pourraient rechercher un coordinateur défensif dans quelques jours ou semaines.

Les Cowboys ont-ils quelqu’un dans l’équipe prêt à devenir le coordinateur, comme Joe Whitt Jr., qui est le coordinateur du jeu de passes défensives depuis 2020, ou l’entraîneur de la ligne défensive Aden Durde ou l’entraîneur secondaire Al Harris ?

Un coordinateur externe pourrait-il être une option, comme Wink Martindale, qui a passé les deux dernières saisons avec les Giants de New York ?

Le seul autre entraîneur de poste qui n’a pas été signé est l’entraîneur des receveurs Robert Prince. Tous les autres postes d’entraîneur sont signés jusqu’en 2024, ce qui correspond à l’accord initial de McCarthy.

Un autre signe que 2024 est tout ou rien.