La famille Ferrara s’agrandit!

Le lundi 7 décembre Entouragede Jerry Ferrara s’est rendu sur Instagram pour partager que lui et sa femme Breanna Racano attendent leur deuxième enfant.

« Ce fut une année difficile à coup sûr », a écrit l’acteur de 41 ans. «Mais je suis reconnaissant d’avoir ajouté un autre petit garçon à notre famille. 3 d’entre nous deviennent 4 nous! Et je perds probablement le reste des cheveux qui me restent…»

En accord avec la reconnaissance des serrures épaisses de Jerry, le producteur et l’écrivain pour Entourage Rob Weiss a commenté de façon hilarante: « Bro, tu as une chevelure pleine de 40 wa, tu devrais faire 10 autres enfants [crying laughing emoji]. Félicitations! »

Comme les fans se souviendront peut-être, le fier papa a annoncé la première grossesse de Breanna avec son fils Jacob Michael Ferrara sur les réseaux sociaux en janvier 2019. Dans le message émouvant, il a écrit: « Avec le premier choix du repêchage de 2019 de la vie. @breanneracanoferrara et moi sélectionnons: notre BABY BOY anonyme !!! Ce fut un long voyage et nous tous les deux ne peut pas être plus excité pour la parentalité. «